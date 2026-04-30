Thi đua để TPHCM vươn xa: Người dân được thụ hưởng thành quả

Trong hành trình bứt phá, giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước, TPHCM đang làm mới các phong trào thi đua theo hướng thực chất, lấy hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp làm thước đo, gắn chặt với đổi mới sáng tạo và cải cách hành chính.

Làm thủ tục hành chính ngay tại ấp

Từ định hướng đó, tại nhiều xã, phường, các mô hình, sáng kiến được triển khai theo hướng gần dân, sát việc như rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, số hóa quy trình, ứng dụng công nghệ trong tiếp nhận – trả kết quả… Qua đó từng bước nâng cao chất lượng phục vụ, giảm phiền hà và xây dựng nền hành chính minh bạch, hiện đại.

Xã Tân Nhựt ra mắt mô hình điểm hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến

Tại xã Tân Nhựt, mô hình điểm hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến tại ấp 14 và 15 vừa được đưa vào hoạt động đã nhanh chóng phát huy hiệu quả. Thay vì phải đến trụ sở UBND xã, người dân có thể thực hiện thủ tục ngay tại nơi cư trú, với sự hỗ trợ trực tiếp từ lực lượng tại chỗ.

Khu vực hỗ trợ tại văn phòng ấp 14 và 15 (140 đường Tân Long) được bố trí đồng bộ với máy tính, máy scan và đường truyền internet ổn định. Lực lượng tham gia gồm cán bộ ấp, "Đội hình tình nguyện" (đoàn viên thanh niên, tổ công nghệ số cộng đồng) trực theo lịch, phối hợp cùng công chức tư pháp xã và Trung tâm phục vụ hành chính công để hướng dẫn, tiếp nhận và xử lý hồ sơ.

Người dân được hỗ trợ xuyên suốt quy trình: từ đăng nhập tài khoản VNeID mức độ 2, chuẩn bị – số hóa hồ sơ, nộp trực tuyến, thanh toán lệ phí đến theo dõi tiến độ và nhận kết quả. Nhờ cách hướng dẫn trực quan, dễ hiểu, ngay cả những người lần đầu tiếp cận cũng có thể tự thao tác.

Hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến tại văn phòng ấp

Không dừng ở đó, khu vực chờ được bố trí bảng hướng dẫn rõ ràng, kèm tờ rơi và mã QR liên kết video hướng dẫn. Mỗi người dân còn được phát móc khóa tích hợp mã QR chứa tài liệu, giúp có thể tra cứu và thực hiện lại tại nhà khi cần.

Bà Huỳnh Thị Ngọc Hoành (ấp 15) chia sẻ: "Trước đây, người lớn tuổi ngại lên xã vì xa, lại không rành công nghệ. Nay ra văn phòng ấp, có người hướng dẫn tận tình, có sẵn máy móc, làm nhanh gọn, đỡ mất công đi lại".

Theo UBND xã Tân Nhựt, mô hình không chỉ tháo gỡ rào cản công nghệ cho người dân, nhất là người cao tuổi, lao động phổ thông mà còn không phát sinh chi phí.

Bà Khưu Thị Diễm Phượng, Phó Chủ tịch UBND xã, cho biết việc đưa dịch vụ công về tận ấp giúp tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại, đồng thời giảm áp lực cho bộ phận "một cửa", nhất là vào giờ cao điểm. Quan trọng hơn, mô hình đang từng bước thay đổi thói quen của người dân, từ nộp hồ sơ trực tiếp sang chủ động thực hiện trực tuyến.

Sau giai đoạn thí điểm, địa phương dự kiến nhân rộng mô hình ra các ấp khác, hướng đến phổ cập kỹ năng số ngay từ cơ sở. Trong quý I/2026, xã đã giải quyết 6.259 hồ sơ, trong đó 99,49% đúng và trước hạn; tỉ lệ hồ sơ nộp trực tuyến đạt 99,53%. Kết quả này cho thấy sự chuyển biến rõ nét trong cách tiếp cận dịch vụ công của người dân.

Chuẩn hóa số nhà cho người dân

Không chỉ dừng ở cải cách thủ tục hành chính, tại xã Bình Chánh, thi đua còn được cụ thể hóa bằng những thay đổi trong quản lý đô thị, bắt đầu từ việc chuẩn hóa số nhà.

Sau sáp nhập (từ ngày 1-7-2025), xã Bình Chánh có 19.931 hộ dân với 39 ấp. Trước đây, việc đánh số nhà thiếu đồng bộ, gây khó khăn trong quản lý, tìm kiếm địa chỉ và chưa bảo đảm mỹ quan. Từ thực tế này, UBND xã đã triển khai kế hoạch cấp đổi số nhà theo quy chuẩn thống nhất trên toàn địa bàn.

UBND xã Bình Chánh trao thông báo số nhà và trao tặng biển số nhà cho người dân

Điểm mới là mỗi biển số nhà đều được tích hợp mã QR liên kết với fanpage của xã, giúp người dân dễ dàng tra cứu thông tin. Đồng thời, địa phương vận động xã hội hóa để trao tặng biển số miễn phí, bảo đảm đồng bộ về quy cách, màu sắc và kích thước.

Chỉ trong 3 tháng đầu năm 2026, gần 18.000 hộ dân đã được rà soát, chuẩn hóa dữ liệu và cấp biển số nhà mới. Việc trao biển được thực hiện linh hoạt: lãnh đạo xã trực tiếp trao tại một số điểm, trong khi các hộ còn lại được trưởng ấp phối hợp với hệ thống chính trị cơ sở mang đến tận nhà, bảo đảm không bỏ sót.

Đại diện UBND xã Bình Chánh cho biết việc chuẩn hóa số nhà không chỉ nâng cao hiệu quả quản lý mà còn tạo thuận lợi cho người dân trong các giao dịch, thủ tục hành chính.

Đáng chú ý, xã Bình Chánh đang từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu số nhà gắn với bản đồ địa chính, thửa đất và hệ thống tuyến đường, tạo nền tảng cho việc hình thành mạng lưới số nhà trên bản đồ số. Khi thành phố triển khai hệ thống quản lý đồng bộ, dữ liệu này sẽ được tích hợp, giúp việc cập nhật và quản lý trở nên nhanh chóng, chính xác.

Một lần đến - giải quyết nhiều việc Vừa qua, UBND phường Tân Sơn Hòa phối hợp với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) – Chi nhánh Tân Bình và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Tân Bình tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai mô hình: "Một điểm đến - Đa tiện ích" cho hộ kinh doanh. Theo đó, mô hình "Một điểm đến - Đa tiện ích" cho phép người dân thực hiện đồng thời nhiều thủ tục tại Trung tâm phục vụ hành chính công của phường Tân Sơn Hòa. Trong đó, có đăng ký hộ kinh doanh, mở tài khoản ngân hàng, đăng ký và nộp thuế điện tử. Quy trình được thiết kế liên thông, góp phần rút ngắn thời gian xử lý, giảm chi phí và nâng cao trải nghiệm của người dân, hướng tới mục tiêu "một lần đến - giải quyết nhiều việc".



