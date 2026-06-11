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Giáo dục

Thí sinh TPHCM rạng rỡ, tự tin bước vào môn thi đầu tiên

Huế Xuân; Ảnh: Hoàng Triều - Huế Xuân

(NLĐO) - Sáng 11-6, TPHCM có gần 143.000 thí sinh bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT. Trong đó, có 134.921 thí sinh đang học lớp 12 và 7.978 thí sinh tự do.

Khác với những năm trước, đa số sĩ tử bước vào kỳ thi năm nay với tâm lý thoải mái, tự tin. Tại điểm thi Trường THPT Trưng Vương (phường Sài Gòn), sĩ tử không ôn bài trước phòng thi, ngược lại dành nhiều thời gian để trò chuyện cùng nhau.

Mặc dù ngữ văn không phải là môn học thế mạnh nhưng em Ngô Tuệ Nghi, Trường THPT Năng khiếu Thể dục Thể thao TPHCM, vẫn tự tin có thể hoàn thành 2 cặp giấy thi trong 120 phút làm bài.

"Ước mơ của em là đậu Trường ĐH Y Dược TPHCM và đó cũng là mong muốn và niềm tự hào của cả gia đình. Sáng nay, mẹ đã dậy rất sớm và đưa em đến điểm thi, em cảm thấy mình được truyền thêm nhiều động lực và tự tin hơn nữa" - Nghi cười tươi chia sẻ.

Sĩ tử TPHCM rạng rỡ, tự tin bước vào môn thi đầu tiên - Ảnh 1.

Nhóm học sinh Trường THPT Năng khiếu Thể dục Thể thao TPHCM chụp ảnh kỷ niệm trước giờ thi

Sĩ tử TPHCM rạng rỡ, tự tin bước vào môn thi đầu tiên - Ảnh 2.

Nữ sinh Trường Phổ thông Năng khiếu (ĐHQG TPHCM) bình tĩnh bước vào kỳ thi quan trọng

Với em Lưu Tuyết Ngân, học sinh Trường THPT Trưng Vương, kỳ thi năm nay đặc biệt và thoải mái hơn khi Ngân được thi ngay "sân nhà". Nữ sinh rạng rỡ cho biết gia đình chính là hậu phương vững chắc của em.

"Mẹ không tạo áp lực, ngược lại còn là người bạn đồng hành. Mặc dù em chưa tìm được nguyện vọng phù hợp với mình nhưng em tin chắc những nguyện vọng mà ba mẹ tư vấn cho em đều là những sự lựa chọn tốt nhất. Vì vậy, em sẽ thật cố gắng cho kỳ thi lần này" - Ngân tự tin nói.

Sĩ tử TPHCM rạng rỡ, tự tin bước vào môn thi đầu tiên - Ảnh 3.

7 giờ, thí sinh tự do lái xe đến điểm thi và được hỗ trợ kịp thời

Sĩ tử TPHCM rạng rỡ, tự tin bước vào môn thi đầu tiên - Ảnh 4.

"Bóng hồng" Tuyết Ngân thoải mái trò chuyện cùng nhóm bạn trước giờ thi

Sĩ tử TPHCM rạng rỡ, tự tin bước vào môn thi đầu tiên - Ảnh 5.

Giám thị kiểm tra thông tin cá nhân mỗi thí sinh

Sĩ tử TPHCM rạng rỡ, tự tin bước vào môn thi đầu tiên - Ảnh 6.

7 giờ 10 phút, một phụ huynh đưa thí sinh đến điểm thi được chiến sĩ "Tiếp sức mùa thi" hỗ trợ

Sĩ tử TPHCM rạng rỡ, tự tin bước vào môn thi đầu tiên - Ảnh 7.

Các chiến sĩ "Tiếp sức mùa thi" tại điểm thi Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong với những khẩu hiệu động viên rất đáng yêu, giảm bớt căng thẳng phòng thi cho thí sinh.

Trong ngày thi đầu tiên, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường và Giám đốc Sở GD-ĐT Nguyễn Văn Hiếu đã có mặt tại điểm thi Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong để động viên tinh thần thí sinh và đội ngũ cán bộ, giáo viên coi thi.

Sĩ tử TPHCM rạng rỡ, tự tin bước vào môn thi đầu tiên - Ảnh 8.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường và Giám đốc Sở GD-ĐT Nguyễn Văn Hiếu (phải) có mặt tại điểm thi Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong từ rất sớm.

Sĩ tử TPHCM rạng rỡ, tự tin bước vào môn thi đầu tiên - Ảnh 9.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường động viên tinh thần sĩ tử trước khi bước vào môn thi ngữ văn

Ở môn ngữ văn, thí sinh có 120 phút làm bài. Giờ phát đề cho thí sinh 7 giờ 30 phút, giờ bắt đầu làm bài 7 giờ 35 phút.

Năm nay, TPHCM quy hoạch 246 điểm thi, tương đương 6.060 phòng thi được phân bố hợp lý trên toàn địa bàn. TPHCM huy động 25.030 người tham gia phục vụ kỳ thi.

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