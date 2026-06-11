Thí sinh TPHCM rạng rỡ, tự tin bước vào môn thi đầu tiên

Khác với những năm trước, đa số sĩ tử bước vào kỳ thi năm nay với tâm lý thoải mái, tự tin. Tại điểm thi Trường THPT Trưng Vương (phường Sài Gòn), sĩ tử không ôn bài trước phòng thi, ngược lại dành nhiều thời gian để trò chuyện cùng nhau.
Mặc dù ngữ văn không phải là môn học thế mạnh nhưng em Ngô Tuệ Nghi, Trường THPT Năng khiếu Thể dục Thể thao TPHCM, vẫn tự tin có thể hoàn thành 2 cặp giấy thi trong 120 phút làm bài.
"Ước mơ của em là đậu Trường ĐH Y Dược TPHCM và đó cũng là mong muốn và niềm tự hào của cả gia đình. Sáng nay, mẹ đã dậy rất sớm và đưa em đến điểm thi, em cảm thấy mình được truyền thêm nhiều động lực và tự tin hơn nữa" - Nghi cười tươi chia sẻ.
Với em Lưu Tuyết Ngân, học sinh Trường THPT Trưng Vương, kỳ thi năm nay đặc biệt và thoải mái hơn khi Ngân được thi ngay "sân nhà". Nữ sinh rạng rỡ cho biết gia đình chính là hậu phương vững chắc của em.
"Mẹ không tạo áp lực, ngược lại còn là người bạn đồng hành. Mặc dù em chưa tìm được nguyện vọng phù hợp với mình nhưng em tin chắc những nguyện vọng mà ba mẹ tư vấn cho em đều là những sự lựa chọn tốt nhất. Vì vậy, em sẽ thật cố gắng cho kỳ thi lần này" - Ngân tự tin nói.
Trong ngày thi đầu tiên, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường và Giám đốc Sở GD-ĐT Nguyễn Văn Hiếu đã có mặt tại điểm thi Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong để động viên tinh thần thí sinh và đội ngũ cán bộ, giáo viên coi thi.
Ở môn ngữ văn, thí sinh có 120 phút làm bài. Giờ phát đề cho thí sinh 7 giờ 30 phút, giờ bắt đầu làm bài 7 giờ 35 phút.
Năm nay, TPHCM quy hoạch 246 điểm thi, tương đương 6.060 phòng thi được phân bố hợp lý trên toàn địa bàn. TPHCM huy động 25.030 người tham gia phục vụ kỳ thi.
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