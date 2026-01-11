HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Vùng miền Miền Trung - Tây Nguyên

Thị trường bất động sản Tây Bắc Đà Nẵng đang phục hồi rõ nét

HẢI ĐỊNH

(NLĐO) - Hơn 500 chuyên viên kinh doanh cùng tham dự Lễ ra quân dự án FUTA Kim Phát, thể hiện khí thế phát triển mới của bất động sản khu vực Tây Bắc Đà Nẵng.

Công ty Cổ phần Bất động sản FUTA Land chính thức tổ chức Lễ ra quân dự án Khu phức hợp đô thị, thương mại cao tầng Phương Trang – Khu C5B (FUTA Kim Phát) với sự tham dự của hơn 500 chuyên viên kinh doanh, đến từ 18 đại lý chiến lược.

Với chủ đề "Kích hoạt tâm mạch – Khơi dòng vượng khí", lễ ra quân dự án FUTA Kim Phát không chỉ tạo khí thế khởi động mạnh mẽ cho hệ thống phân phối, mà còn phản ánh rõ nét bức tranh phát triển mới tại Tây Bắc Đà Nẵng.

Thị trường bất động sản Tây Bắc Đà Nẵng phục hồi mạnh mẽ cùng dự án FUTA Kim Phát - Ảnh 1.

Lễ ra quân dự án FUTA Kim Phát với hơn 500 chuyên viên kinh doanh BĐS cùng tham dự

Thời gian gần đây, thị trường BĐS Đà Nẵng đang ghi nhận những tín hiệu phục hồi rõ nét, với mức độ quan tâm của nhà đầu tư tăng mạnh. Khu Tây Bắc – với trọng tâm là khu vực quận Liên Chiểu (cũ) – đang hội tụ đầy đủ các yếu tố của một chu kỳ tăng trưởng mới. Khu vực này được định hướng trở thành trung tâm công nghiệp và logistics phía Bắc thành phố, với hàng loạt dự án hạ tầng chiến lược như Cảng Liên Chiểu, các khu công nghiệp – công nghệ cao, IT Park, thu hút lực lượng lao động kỹ thuật, chuyên gia và nhu cầu ở thực, khai thác thương mại ngày càng gia tăng.

Trong bối cảnh đó, dự án FUTA Kim Phát (C5B) được định vị là khu đô thị có vị trí chiến lược tại lõi phát triển Tây Bắc Đà Nẵng, sở hữu lợi thế kết nối thuận lợi các trục giao thông trọng điểm, liền kề khu công nghiệp, khu dân cư hiện hữu,…

Thị trường bất động sản Tây Bắc Đà Nẵng phục hồi mạnh mẽ cùng dự án FUTA Kim Phát - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Văn Đức - Phó Tổng Giám đốc FUTA Land kỳ vọng FUTA Kim Phát sẽ góp phần tạo nên điểm nhấn đô thị trên địa bàn

Dự án có quy mô 28.713 m², được quy hoạch với 171 căn shophouse và townhouse cao 4–5 tầng với pháp lý minh bạch, sở hữu lâu dài.

Chia sẻ tại sự kiện, ông Nguyễn Văn Đức – Phó Tổng Giám đốc FUTA Land cho biết việc ra quân dự án FUTA Kim Phát tại thời điểm này không chỉ là hoạt động bán hàng, mà là bước đi chiến lược của FUTA Land khi khu Tây Bắc Đà Nẵng đang bước vào giai đoạn hình thành cực tăng trưởng mới.

"Chúng tôi kỳ vọng dự án sẽ góp phần tạo nên một điểm nhấn đô thị – thương mại, đồng thời đáp ứng nhu cầu an cư và khai thác kinh doanh ngày càng gia tăng tại khu vực", ông Nguyễn Văn Đức chia sẻ.

Tin liên quan

Đà Nẵng sẽ có cụm công trình thương mại – dịch vụ cao tầng gần 18.000 tỉ đồng

Đà Nẵng sẽ có cụm công trình thương mại – dịch vụ cao tầng gần 18.000 tỉ đồng

(NLĐO) - TP Đà Nẵng đã trao quyết định cho 16 dự án với tổng vốn hơn 37.000 tỉ đồng, đồng thời giới thiệu các cơ chế, chính sách đặc thù và cơ hội đầu tư

Chính thức khai trương Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng

(NLĐO) - Trung tâm Tài chính quốc tế tại Đà Nẵng, đánh dấu bước khởi đầu chính thức của mô hình trung tâm tài chính quốc tế đầu tiên tại Việt Nam

Kinh tế Đà Nẵng bứt phá năm 2025: GRDP tăng 9,18%, dẫn đầu giai đoạn 2021–2025

(NLĐO) - GRDP Đà Nẵng năm 2025 tăng 9,18%, mức cao nhất giai đoạn 2021–2025, phản ánh đà phục hồi mạnh và chất lượng tăng trưởng cải thiện.

bất động sản Đà Nẵng thị trường bất động sản FUTA Land FUTA Kim Phát
