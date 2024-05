Thị trường căn hộ ở TP HCM sôi động

Nguồn cung khan hiếm, giá khó giảm

Theo các chuyên gia, nguồn cung khan hiếm, cầu vẫn tăng là lý do khiến giá căn hộ khó giảm trong thời gian tới.

Báo cáo của Bộ Xây dựng cho thấy quý I/2024, cả nước chỉ có 10 dự án nhà ở thương mại hoàn thành với quy mô 4.706 căn, bằng 34,48% so với quý IV/2023 và bằng 71,43% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, tại miền Nam chỉ có 3 dự án. Bên cạnh đó, có 19 dự án được cấp phép mới với quy mô 9.774 căn hộ, bằng 95% so với quý trước, bằng 111,76% so với cùng kỳ năm 2023 nhưng tập trung chủ yếu ở miền Bắc, miền Nam không có dự án nào.

Báo cáo quý I/2024 của CBRE Việt Nam cũng cho thấy nguồn cung căn hộ ở Hà Nội và TP HCM tiếp tục khan hiếm. Đặc biệt, tại TP HCM chỉ có khoảng 500 căn hộ chung cư được chào bán ra thị trường, thấp nhất trong khoảng 15 năm trở lại đây và chỉ bằng khoảng 17% so với cùng kỳ năm ngoái.