Thị trường chứng khoán phản ứng thế nào sau khi Việt Nam nâng hạng?

Rạng sáng 8-10, tổ chức xếp hạng thị trường FTSE Russell công bố thị trường chứng khoán Việt Nam đã đáp ứng toàn bộ các tiêu chí chính thức và được nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp.

Theo đó, ngày có hiệu lực dự kiến là từ 21-9-2026, sau khi FTSE Russell tiến hành đợt đánh giá giữa kỳ vào tháng 3-2026.

Theo ước tính, hàng tỉ USD có thể chảy vào thị trường sau khi Việt Nam được nâng hạng chứng khoán

Công ty chứng khoán ACBS nhận định đây là một thông tin tích cực đối với thị trường sau nhiều năm chờ đợi. Sau khi được nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp của FTSE, thị trường có thể thu hút 2 dòng vốn: Dòng vốn thụ động tự động phân bổ tại ngày hiệu lực. Các quỹ ETF toàn cầu như FTSE Emerging Markets ETF, iShares Core MSCIEM ETF, hay Vanguard FTSE EM ETF sẽ tự động phân bổ cho Việt Nam theo tỷ trọng trong rổ thị trường mới nổi.

Theo ACBS, ước tính từ 600 triệu USD đến 1,5 tỉ USD, trong đó lớn nhất là Vanguard FTSE Emerging Markets ETF - quỹ lớn nhất hiện nay đang giao dịch theo chỉ số FTSE Emerging Index - đang quản lý khoảng 100 tỉ USD.

Những cổ phiếu nào được hưởng lợi trực tiếp?

Với tỉ lệ phân bổ cho thị trường Việt Nam là khoảng 0,6% thì dòng vốn từ Vanguard có thể lên tới 600 triệu USD. Nếu tính toàn bộ quỹ thụ động theo FTSE EM và FTSE Asia, con số này có thể lên tới 1,5 tỉ USD.

Tuy nhiên, thời điểm hiệu lực để thị trường Việt Nam chính thức được tính vào ETF là tháng 9-2026, tức còn gần 1 năm nữa.

"Cổ phiếu được hưởng lợi trực tiếp là nhóm vốn hóa lớn (bluechip) có room ngoại lớn, thanh khoản cao như VCB, VHM, VNM, HPG, STB, FPT, SSI... Sau nâng hạng, Việt Nam được đưa vào danh sách quan tâm của hàng trăm quỹ đầu tư chủ động, có tiêu chí đầu tư vào thị trường mới nổi. Khẩu vị ưa thích của các quỹ đầu tư chủ động thường là nhóm cổ phiếu ngân hàng, tiêu dùng bán lẻ, hạ tầng, công nghệ..." – chuyên gia của ACBS nói.

Phân tích của Công ty chứng khoán Maybank, sau khi được FTSE nâng hạng lên trạng thái thị trường mới nổi, Việt Nam có thể nhận được khoảng 700 triệu USD – 1,1 tỉ USD dòng vốn từ các quỹ ETF theo dõi các chỉ số mới nổi của FTSE (tùy thuộc vào tỉ trọng tiềm năng được phân bổ cho thị trường Việt Nam). Ước tính, những cổ phiếu hưởng lợi chính từ việc FTSE nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ là VIC và VHM, với dòng vốn vào gần 400 triệu USD.

"Nhờ vào vốn hóa thị trường của nhiều cổ phiếu tăng lên trong năm qua và một số cổ phiếu nới room ngoại, số lượng cổ phiếu Việt Nam đủ điều kiện tham gia các chỉ số mới nổi của FTSE đã tăng từ 6 lên 9 mã. Như FPT hiện đã trở thành một cái tên đủ điều kiện nhờ nới room ngoại; LPB và STB cũng lọt vào danh sách nhờ vốn hóa thị trường tăng" – chứng khoán Maybank nêu.

Triển vọng dài hạn sau nâng hạng chứng khoán

Theo các chuyên gia, sau nâng hạng chứng khoán, dòng vốn từ các quỹ đầu tư chủ động có thể từ 3-7 tỉ USD. Đây là con số khó ước đoán vì phụ thuộc vào nhu cầu đầu tư từng thời kỳ của các quỹ, trong đó có nhiều quỹ đã và đang hiện diện ở Việt nam.

Tuy nhiên, nghiên cứu từ FTSE và Ngân hàng Thế giới (WB) cũng dự báo rằng, trong trường hợp được nâng hạng, dòng vốn chủ động vào Việt nam có thể lên tới 7 tỉ USD, thời gian hấp thụ sẽ kéo dài từ 3-5 năm.

Nhìn dài hạn, theo Công ty chứng khoán Rồng Việt (VDSC), FTSE Russell là một trong những nhà cung cấp hàng đầu thế giới về các chỉ số tham chiếu, phân tích và giải pháp dữ liệu phục vụ cho các nhà đầu tư toàn cầu.

Việc được tổ chức này công nhận nâng hạng sẽ góp phần giúp "thương hiệu tài chính quốc gia" của Việt Nam trở nên uy tín hơn trong mắt thị trường quốc tế. Qua đó củng cố niềm tin của các nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt là từ các quốc gia phát triển, khi tìm đến cơ hội đầu tư tại Việt Nam.