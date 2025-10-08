Thị trường chứng khoán phản ứng thế nào sau khi Việt Nam nâng hạng?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Thị trường chứng khoán phản ứng thế nào sau khi Việt Nam nâng hạng?

Thái Phương

(NLĐO) - Mở cửa phiên giao dịch sáng 8-10, sau thông tin Việt Nam chính thức nâng hạng chứng khoán, chỉ số chung có thời điểm vượt mốc 1.700 điểm

Tin mới nhất Tin cũ nhất

Rạng sáng 8-10, tổ chức xếp hạng thị trường FTSE Russell công bố thị trường chứng khoán Việt Nam đã đáp ứng toàn bộ các tiêu chí chính thức và được nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp. 

Theo đó, ngày có hiệu lực dự kiến là từ 21-9-2026, sau khi FTSE Russell tiến hành đợt đánh giá giữa kỳ vào tháng 3-2026.

Nâng hạng chứng khoán Việt Nam và những cổ phiếu hưởng lợi trực tiếp - Ảnh 2.

Theo ước tính, hàng tỉ USD có thể chảy vào thị trường sau khi Việt Nam được nâng hạng chứng khoán

Công ty chứng khoán ACBS nhận định đây là một thông tin tích cực đối với thị trường sau nhiều năm chờ đợi. Sau khi được nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp của FTSE, thị trường có thể thu hút 2 dòng vốn: Dòng vốn thụ động tự động phân bổ tại ngày hiệu lực. Các quỹ ETF toàn cầu như FTSE Emerging Markets ETF, iShares Core MSCIEM ETF, hay Vanguard FTSE EM ETF sẽ tự động phân bổ cho Việt Nam theo tỷ trọng trong rổ thị trường mới nổi.

Theo ACBS, ước tính từ 600 triệu USD đến 1,5 tỉ USD, trong đó lớn nhất là Vanguard FTSE Emerging Markets ETF - quỹ lớn nhất hiện nay đang giao dịch theo chỉ số FTSE Emerging Index - đang quản lý khoảng 100 tỉ USD.

Những cổ phiếu nào được hưởng lợi trực tiếp?

TIN LIÊN QUAN

Với tỉ lệ phân bổ cho thị trường Việt Nam là khoảng 0,6% thì dòng vốn từ Vanguard có thể lên tới 600 triệu USD. Nếu tính toàn bộ quỹ thụ động theo FTSE EM và FTSE Asia, con số này có thể lên tới 1,5 tỉ USD. 

Tuy nhiên, thời điểm hiệu lực để thị trường Việt Nam chính thức được tính vào ETF là tháng 9-2026, tức còn gần 1 năm nữa. 

"Cổ phiếu được hưởng lợi trực tiếp là nhóm vốn hóa lớn (bluechip) có room ngoại lớn, thanh khoản cao như VCB, VHM, VNM, HPG, STB, FPT, SSI... Sau nâng hạng, Việt Nam được đưa vào danh sách quan tâm của hàng trăm quỹ đầu tư chủ động, có tiêu chí đầu tư vào thị trường mới nổi. Khẩu vị ưa thích của các quỹ đầu tư chủ động thường là nhóm cổ phiếu ngân hàng, tiêu dùng bán lẻ, hạ tầng, công nghệ..." – chuyên gia của ACBS nói.

Nâng hạng chứng khoán Việt Nam và những cổ phiếu hưởng lợi trực tiếp - Ảnh 3.

Phân tích của Công ty chứng khoán Maybank, sau khi được FTSE nâng hạng lên trạng thái thị trường mới nổi, Việt Nam có thể nhận được khoảng 700 triệu USD – 1,1 tỉ USD dòng vốn từ các quỹ ETF theo dõi các chỉ số mới nổi của FTSE (tùy thuộc vào tỉ trọng tiềm năng được phân bổ cho thị trường Việt Nam). Ước tính, những cổ phiếu hưởng lợi chính từ việc FTSE nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ là VIC và VHM, với dòng vốn vào gần 400 triệu USD.

"Nhờ vào vốn hóa thị trường của nhiều cổ phiếu tăng lên trong năm qua và một số cổ phiếu nới room ngoại, số lượng cổ phiếu Việt Nam đủ điều kiện tham gia các chỉ số mới nổi của FTSE đã tăng từ 6 lên 9 mã. Như FPT hiện đã trở thành một cái tên đủ điều kiện nhờ nới room ngoại; LPB và STB cũng lọt vào danh sách nhờ vốn hóa thị trường tăng" – chứng khoán Maybank nêu.

Triển vọng dài hạn sau nâng hạng chứng khoán

Theo các chuyên gia, sau nâng hạng chứng khoán, dòng vốn từ các quỹ đầu tư chủ động có thể từ 3-7 tỉ USD. Đây là con số khó ước đoán vì phụ thuộc vào nhu cầu đầu tư từng thời kỳ của các quỹ, trong đó có nhiều quỹ đã và đang hiện diện ở Việt nam. 

Tuy nhiên, nghiên cứu từ FTSE và Ngân hàng Thế giới (WB) cũng dự báo rằng, trong trường hợp được nâng hạng, dòng vốn chủ động vào Việt nam có thể lên tới 7 tỉ USD, thời gian hấp thụ sẽ kéo dài từ 3-5 năm.

Nhìn dài hạn, theo Công ty chứng khoán Rồng Việt (VDSC), FTSE Russell là một trong những nhà cung cấp hàng đầu thế giới về các chỉ số tham chiếu, phân tích và giải pháp dữ liệu phục vụ cho các nhà đầu tư toàn cầu. 

Việc được tổ chức này công nhận nâng hạng sẽ góp phần giúp "thương hiệu tài chính quốc gia" của Việt Nam trở nên uy tín hơn trong mắt thị trường quốc tế. Qua đó củng cố niềm tin của các nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt là từ các quốc gia phát triển, khi tìm đến cơ hội đầu tư tại Việt Nam.

Tin liên quan

UBCKNN nói gì về kết quả nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam?

UBCKNN nói gì về kết quả nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam?

(NLĐO)- UBCKNN cho rằng sự kiện này là cột mốc quan trọng đánh dấu sự phát triển mạnh mẽ của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Nóng: Thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức được nâng hạng lên mới nổi thứ cấp

(NLĐO)- Việt Nam có thể thu hút hàng tỉ USD từ nước ngoài khi thị trường chứng khoán chính thức được FTSE Russell nâng hạng.

Chứng khoán trước giờ nâng hạng: Kịch bản nào cho nhà đầu tư?

(NLĐO) - Không ít nhà đầu tư chia sẻ họ đang "nín thở" chờ đợi kết quả công bố chính thức từ FTSE Russell vào rạng sáng 8-10 (theo giờ Việt Nam)

cổ phiếu chứng khoán VN-Index chứng khoán Việt Nam nâng hạng chứng khoán
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo