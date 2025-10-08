HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

UBCKNN nói gì về kết quả nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam?

Sơn Nhung

(NLĐO)- UBCKNN cho rằng sự kiện này là cột mốc quan trọng đánh dấu sự phát triển mạnh mẽ của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Sáng 8-10, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chính thức công bố, vào lúc 3 giờ (theo giờ Hà Nội) cùng ngày, tổ chức xếp hạng thị trường FTSE Russell thông báo thị trường chứng khoán Việt Nam đã đáp ứng toàn bộ các tiêu chí chính thức và được nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp.

Theo UBCKNN, sự kiện này là cột mốc quan trọng đánh dấu sự phát triển mạnh mẽ của thị trường chứng khoán Việt Nam, ghi nhận những nỗ lực cải cách toàn diện trong thời gian qua của toàn ngành Chứng khoán thực hiện theo chủ trương của Đảng, Nhà nước nhằm phát triển thị trường chứng khoán minh bạch, hiện đại, hiệu quả theo các chuẩn mực quốc tế cao nhất.

Kết quả đạt được là nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính; sự phối hợp chặt chẽ của Ngân hàng Nhà nước và các bộ, ngành liên quan; sự đồng hành của các Sở giao dịch, Tổng Công ty Lưu lý Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC), các thành viên thị trường, cơ quan thông tấn, báo chí; cũng như sự hỗ trợ quý báu từ Ngân hàng Thế giới, các chuyên gia của FTSE và các định chế đầu tư toàn cầu.

- Ảnh 1.

Chính phủ, Bộ Tài chính, UBCKNN.. đã chỉ đạo, triển khai quyết liệt nhiều hoạt động cho việc nâng hạng TTCK.

Việc thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp là khởi đầu cho giai đoạn phát triển mới, yêu cầu cải cách ngày càng sâu, rộng hơn nữa để đạt những mục tiêu dài hạn trong tương lai.

Với vai trò cơ quan quản lý nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán, UBCKNN sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với FTSE Russell bảo đảm quá trình chuyển đổi chính thức theo đúng lộ trình.

"UBCKNN cam kết tiếp tục triển khai các giải pháp toàn diện nhằm tạo điều kiện tối đa cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước trong việc tiếp cận thị trường; đồng thời hoàn thiện khung khổ pháp lý, hiện đại hóa, số hóa cơ sở hạ tầng, hướng tới phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam ngày càng minh bạch, hiệu quả, thúc đẩy hội nhập sâu rộng hơn nữa vào thị trường tài chính toàn cầu"- UBCKNN cam kết.

Theo báo cáo, Việt Nam được xếp loại là thị trường Cận biên (Frontier market) và được đưa vào Danh sách theo dõi từ tháng 9-2018 để xem xét nâng hạng lên thị trường Mới nổi thứ cấp (Secondary Emerging market).

Khi được đưa vào danh sách theo dõi, Việt Nam chưa đáp ứng hai tiêu chí: "Chu kỳ thanh toán (DvP)" và "Phương thức - Chi phí xử lý giao dịch thất bại", cả hai tiêu chí trên đều được đánh giá ở mức "Hạn chế (Restricted)".

Đến tháng 11-2024, cơ quan quản lý thị trường chứng khoán Việt Nam đã triển khai mô hình giao dịch không yêu cầu ký quỹ trước (Non-Prefunding), cho phép các công ty chứng khoán trong nước bảo đảm nguồn vốn cần thiết hỗ trợ nhà đầu tư tổ chức nước ngoài thực hiện lệnh mua chứng khoán. Việc này đã chính thức loại bỏ yêu cầu ký quỹ trước đối với nhà đầu tư tổ chức nước ngoài. Bên cạnh đó, quy trình chính thức để xử lý giao dịch thất bại cũng đã được thiết lập.

Hội đồng Quản trị Chỉ số FTSE Russell (IGB) ghi nhận những thành quả mà cơ quan quản lý thị trường Việt Nam đã đạt được trong quá trình phát triển thị trường, và xác nhận rằng Việt Nam hiện đã đáp ứng toàn bộ các tiêu chí để được xếp hạng là thị trường Mới nổi thứ cấp theo Khung phân loại thị trường cổ phiếu FTSE (FTSE Equity Country Classification Framework).

Hội đồng IGB đã xem xét kỹ lưỡng ý kiến phản hồi từ các Ủy ban Tư vấn của FTSE Russell liên quan đến hạn chế về vai trò của các công ty chứng khoán toàn cầu (global brokers) trong hoạt động giao dịch tại Việt Nam.

Mặc dù việc sử dụng công ty chứng khoán toàn cầu làm đối tác duy nhất không phải là điều kiện bắt buộc để được nâng hạng lên thị trường Mới nổi thứ cấp, IGB nhận thấy rằng nhà đầu tư chỉ số cần có khả năng "mô phỏng chỉ số" theo nguyên tắc thứ hai trong Tuyên bố Nguyên tắc (Statement of Principles).

Báo cáo cho biết xét tầm quan trọng của vấn đề nêu trên đối với nhà đầu tư chỉ số, IGB xác định rằng việc giải quyết vấn đề về vai trò của các công ty chứng khoán toàn cầu trong hoạt động giao dịch là cần thiết để quá trình nâng hạng được triển khai.

FTSE Russell ghi nhận những nỗ lực hiện nay của cơ quan quản lý thị trường chứng khoán Việt Nam trong việc xây dựng mô hình cho phép các nhà đầu tư tổ chức nước ngoài giao dịch thông qua đối tác là các công ty chứng khoán toàn cầu.

Nỗ lực này được kỳ vọng sẽ đưa thị trường Việt Nam tiệm cận chuẩn mực quốc tế, giảm thiểu rủi ro đối tác và tăng cường niềm tin của nhà đầu tư thông qua việc thiết lập các mối quan hệ với tổ chức trung gian uy tín.

(NLĐO)- Việt Nam có thể thu hút hàng tỉ USD từ nước ngoài khi thị trường chứng khoán chính thức được FTSE Russell nâng hạng.

