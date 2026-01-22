Thị trường Tết: Hàng Việt thắng thế

Những sản phẩm, hàng hóa này sẵn sàng phục vụ người tiêu dùng mua sắm dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Tại Hà Nội, khảo sát các chuỗi siêu thị lớn cho thấy tỉ lệ hàng Việt luôn duy trì ở mức cao - khoảng 90%, đặc biệt là nhóm hàng thiết yếu và các mặt hàng phục vụ Tết.

Điểm nhấn của thị trường

Đại diện Central Retail Việt Nam nhìn nhận việc người tiêu dùng ủng hộ sản phẩm đặc sản vùng miền giúp hàng Việt khẳng định chất lượng và uy tín thương hiệu trong hệ thống bán lẻ hiện đại.

Dịp Tết Bính Ngọ 2026, hệ thống siêu thị GO!, Tops Market và Mini Go! trên toàn quốc sẽ cung ứng hơn 3.000 giỏ quà Tết mang nhãn riêng, trong đó phần lớn là đặc sản Việt Nam. Các giỏ quà có mức giá dễ chịu, từ 300.000 - 500.000 đồng. Đáng chú ý, theo đại diện Central Retail Việt Nam, hệ thống đưa ra dòng giỏ quà "Viet Gems" giới thiệu hàng loạt đặc sản Việt đến người tiêu dùng.

Nhu cầu mua sắm hàng hóa Tết đang gia tăng từng ngày Ảnh: NGỌC ÁNH

Nói về thị hiếu người tiêu dùng, bà Nguyễn Thị Kim Dung, Giám đốc siêu thị Saigon Co.op Hà Nội, nhận định thực phẩm tươi sống và nông sản Việt chiếm tỉ trọng chính trong giỏ hàng họ mua sắm. Nhu cầu mua sắm Tết được dự báo tăng mạnh ở nhóm hàng thiết yếu như rau củ quả, thịt, trứng, thực phẩm sơ chế; sản phẩm OCOP; giỏ quà trái cây, rau củ và mâm ngũ quả.

Bà Dung thông tin hệ thống bán lẻ này ưu tiên hàng Việt nhằm ổn định nguồn cung. Tỉ lệ hàng Việt tại hệ thống Saigon Co.op luôn duy trì trên 90%, tạo điều kiện cho nông sản vùng miền tham gia hệ thống phân phối hiện đại.

Các giỏ quà nông sản Việt, đặc sản vùng miền và sản phẩm chăm sóc, bồi bổ sức khỏe được dự báo tăng trưởng tốt, trở thành điểm nhấn của thị trường quà Tết năm nay. Dịp Tết 2026, Saigon Co.op tiếp tục phát huy vai trò cầu nối điều tiết thị trường bán lẻ nội địa, đồng thời đẩy mạnh bán hàng trên nền tảng Co.op Online.

"Đây được xem là công cụ hỗ trợ hiệu quả, giúp doanh nghiệp, hợp tác xã quảng bá sản vật địa phương và sản phẩm OCOP, kết nối hàng Việt với người tiêu dùng trên cả nước, đặc biệt là nhóm khách hàng trẻ và bạn bè quốc tế" - bà Dung nhấn mạnh.

Sôi động các kênh bán hàng

Chung tình hình hàng Việt khởi sắc như Hà Nội cùng các đô thị lớn, tại TP HCM, điểm đáng chú ý tập trung ở phân khúc quà tặng, hàng cao cấp.

Nhận định về xu hướng quà Tết, ông Võ Thanh Lộc, Giám đốc Thương mại Hệ thống Farmers Market, cho biết các doanh nghiệp lớn, đặc biệt là doanh nghiệp nước ngoài, luôn ưu tiên đặc sản địa phương chất lượng cao, mẫu mã đẹp. Ông Nguyễn Đình Tùng, Chủ tịch Hội Sản phẩm nông nghiệp sạch TP HCM (CAPA), xác nhận xu hướng này và khuyến khích hội viên tham gia bằng cách đầu tư thêm cho bao bì, mẫu mã.

Với riêng trái cây, bà Trần Thị Ngọc Châu, chủ vựa trái cây Tâm Ngọc, đánh giá gần đây, trái cây Việt có nhiều mẫu mã mới, chất lượng cao, hình thức đẹp nên được nhiều người ưu tiên chọn làm quà tặng hoặc chưng Tết. Bà phân tích ưu điểm của trái cây trong nước là nhiều sản phẩm có dạng cây kiểng, trong khi trái cây ngoại chỉ có phần quả. Năm nay, bà đẩy mạnh sản phẩm này, trường hợp hàng tồn có thể gửi lại nhà vườn để chăm sóc cho Tết năm sau.

Theo tìm hiểu của phóng viên, không chỉ ở kênh truyền thống, kênh online cũng đang đẩy mạnh hàng Việt. Ông Nguyễn Lâm Thanh, đại diện TikTok Việt Nam, cho hay với doanh nghiệp nhỏ, Tết là mùa quan trọng nhất bởi doanh thu gần như quyết định kết quả kinh doanh cả năm. TikTok Shop đã có nhiều hoạt động hỗ trợ các nhà bán hàng địa phương dịp Tết này. Mỗi sản phẩm bán ra không chỉ mang lại giá trị kinh tế mà còn góp phần đưa hàng Việt trở lại vị trí trung tâm trong dịp Tết cổ truyền, giữ gìn những giá trị tinh thần đã làm nên linh hồn Tết Việt.

"Bà Phạm Thị Thủy Hường, Giám đốc siêu thị WinMart Royal City, cho biết hệ thống triển khai chương trình khuyến mãi dịp Tết kéo dài 49 ngày, với mức giảm giá lên tới 50%. Các chương trình này tập trung vào hàng Việt Nam.

Không để thiếu hàng, sốt giá Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Thanh Nam yêu cầu các cục chuyên ngành phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai đồng bộ việc bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Bính Ngọ 2026 và lễ hội xuân. Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ tăng cường kiểm tra điều kiện an toàn thực phẩm tại cơ sở sản xuất - kinh doanh thuộc phạm vi quản lý, cũng như kịp thời xử lý và công khai mọi hành vi vi phạm. Với Bộ Công Thương, 7 đoàn công tác của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước tiếp tục kiểm tra việc chuẩn bị nguồn cung, bình ổn thị trường và phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trên cả nước. Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước Chu Thị Thu Hương đề nghị sở công thương các địa phương bám sát, triển khai nghiêm túc, đồng bộ chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Bộ Công Thương, Ban Chỉ đạo 389 các cấp nhằm bảo đảm cân đối cung - cầu, bình ổn thị trường và phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại trước, trong và sau Tết Nguyên đán; không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, sốt giá, tăng giá bất hợp lý.



