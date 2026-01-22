HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Thị trường Tết: Hàng Việt thắng thế

LÊ THÚY - NGỌC ÁNH

Sản phẩm, hàng hóa Việt Nam chiếm ưu thế rõ rệt về số lượng, chất lượng và giá cả trên thị trường

Những sản phẩm, hàng hóa này sẵn sàng phục vụ người tiêu dùng mua sắm dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Tại Hà Nội, khảo sát các chuỗi siêu thị lớn cho thấy tỉ lệ hàng Việt luôn duy trì ở mức cao - khoảng 90%, đặc biệt là nhóm hàng thiết yếu và các mặt hàng phục vụ Tết.

Điểm nhấn của thị trường

Đại diện Central Retail Việt Nam nhìn nhận việc người tiêu dùng ủng hộ sản phẩm đặc sản vùng miền giúp hàng Việt khẳng định chất lượng và uy tín thương hiệu trong hệ thống bán lẻ hiện đại.

Dịp Tết Bính Ngọ 2026, hệ thống siêu thị GO!, Tops Market và Mini Go! trên toàn quốc sẽ cung ứng hơn 3.000 giỏ quà Tết mang nhãn riêng, trong đó phần lớn là đặc sản Việt Nam. Các giỏ quà có mức giá dễ chịu, từ 300.000 - 500.000 đồng. Đáng chú ý, theo đại diện Central Retail Việt Nam, hệ thống đưa ra dòng giỏ quà "Viet Gems" giới thiệu hàng loạt đặc sản Việt đến người tiêu dùng.

Thị trường Tết: Hàng Việt thắng thế - Ảnh 1.

Nhu cầu mua sắm hàng hóa Tết đang gia tăng từng ngày Ảnh: NGỌC ÁNH

Nói về thị hiếu người tiêu dùng, bà Nguyễn Thị Kim Dung, Giám đốc siêu thị Saigon Co.op Hà Nội, nhận định thực phẩm tươi sống và nông sản Việt chiếm tỉ trọng chính trong giỏ hàng họ mua sắm. Nhu cầu mua sắm Tết được dự báo tăng mạnh ở nhóm hàng thiết yếu như rau củ quả, thịt, trứng, thực phẩm sơ chế; sản phẩm OCOP; giỏ quà trái cây, rau củ và mâm ngũ quả.

Bà Dung thông tin hệ thống bán lẻ này ưu tiên hàng Việt nhằm ổn định nguồn cung. Tỉ lệ hàng Việt tại hệ thống Saigon Co.op luôn duy trì trên 90%, tạo điều kiện cho nông sản vùng miền tham gia hệ thống phân phối hiện đại.

Các giỏ quà nông sản Việt, đặc sản vùng miền và sản phẩm chăm sóc, bồi bổ sức khỏe được dự báo tăng trưởng tốt, trở thành điểm nhấn của thị trường quà Tết năm nay. Dịp Tết 2026, Saigon Co.op tiếp tục phát huy vai trò cầu nối điều tiết thị trường bán lẻ nội địa, đồng thời đẩy mạnh bán hàng trên nền tảng Co.op Online.

"Đây được xem là công cụ hỗ trợ hiệu quả, giúp doanh nghiệp, hợp tác xã quảng bá sản vật địa phương và sản phẩm OCOP, kết nối hàng Việt với người tiêu dùng trên cả nước, đặc biệt là nhóm khách hàng trẻ và bạn bè quốc tế" - bà Dung nhấn mạnh.

Sôi động các kênh bán hàng

Chung tình hình hàng Việt khởi sắc như Hà Nội cùng các đô thị lớn, tại TP HCM, điểm đáng chú ý tập trung ở phân khúc quà tặng, hàng cao cấp.

Nhận định về xu hướng quà Tết, ông Võ Thanh Lộc, Giám đốc Thương mại Hệ thống Farmers Market, cho biết các doanh nghiệp lớn, đặc biệt là doanh nghiệp nước ngoài, luôn ưu tiên đặc sản địa phương chất lượng cao, mẫu mã đẹp. Ông Nguyễn Đình Tùng, Chủ tịch Hội Sản phẩm nông nghiệp sạch TP HCM (CAPA), xác nhận xu hướng này và khuyến khích hội viên tham gia bằng cách đầu tư thêm cho bao bì, mẫu mã.

Với riêng trái cây, bà Trần Thị Ngọc Châu, chủ vựa trái cây Tâm Ngọc, đánh giá gần đây, trái cây Việt có nhiều mẫu mã mới, chất lượng cao, hình thức đẹp nên được nhiều người ưu tiên chọn làm quà tặng hoặc chưng Tết. Bà phân tích ưu điểm của trái cây trong nước là nhiều sản phẩm có dạng cây kiểng, trong khi trái cây ngoại chỉ có phần quả. Năm nay, bà đẩy mạnh sản phẩm này, trường hợp hàng tồn có thể gửi lại nhà vườn để chăm sóc cho Tết năm sau.

Theo tìm hiểu của phóng viên, không chỉ ở kênh truyền thống, kênh online cũng đang đẩy mạnh hàng Việt. Ông Nguyễn Lâm Thanh, đại diện TikTok Việt Nam, cho hay với doanh nghiệp nhỏ, Tết là mùa quan trọng nhất bởi doanh thu gần như quyết định kết quả kinh doanh cả năm. TikTok Shop đã có nhiều hoạt động hỗ trợ các nhà bán hàng địa phương dịp Tết này. Mỗi sản phẩm bán ra không chỉ mang lại giá trị kinh tế mà còn góp phần đưa hàng Việt trở lại vị trí trung tâm trong dịp Tết cổ truyền, giữ gìn những giá trị tinh thần đã làm nên linh hồn Tết Việt. 

"Bà Phạm Thị Thủy Hường, Giám đốc siêu thị WinMart Royal City, cho biết hệ thống triển khai chương trình khuyến mãi dịp Tết kéo dài 49 ngày, với mức giảm giá lên tới 50%. Các chương trình này tập trung vào hàng Việt Nam.

Không để thiếu hàng, sốt giá

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Thanh Nam yêu cầu các cục chuyên ngành phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai đồng bộ việc bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Bính Ngọ 2026 và lễ hội xuân. Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ tăng cường kiểm tra điều kiện an toàn thực phẩm tại cơ sở sản xuất - kinh doanh thuộc phạm vi quản lý, cũng như kịp thời xử lý và công khai mọi hành vi vi phạm.

Với Bộ Công Thương, 7 đoàn công tác của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước tiếp tục kiểm tra việc chuẩn bị nguồn cung, bình ổn thị trường và phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trên cả nước.

Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước Chu Thị Thu Hương đề nghị sở công thương các địa phương bám sát, triển khai nghiêm túc, đồng bộ chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Bộ Công Thương, Ban Chỉ đạo 389 các cấp nhằm bảo đảm cân đối cung - cầu, bình ổn thị trường và phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại trước, trong và sau Tết Nguyên đán; không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, sốt giá, tăng giá bất hợp lý.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo