Thị trường tiền số hôm nay, 1-12: Nhà đầu tư lo Bitcoin rớt xuống 40.000 USD

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Thị trường tiền số hôm nay, 1-12: Nhà đầu tư lo Bitcoin rớt xuống 40.000 USD

Lê Tỉnh

(NLĐO)- Nhiều nhà giao dịch cảnh báo nếu Bitcoin không sớm lấy lại vùng 88.000 - 89.000 USD, giá có thể quay về đáy tháng 11, thậm chí lùi sâu về 50.000 USD.

Tối 1-12, thị trường tiền số bất ngờ lao dốc mạnh. Dữ liệu từ sàn OKX cho thấy trong 24 giờ qua, Bitcoin giảm gần 7%, còn 85.997 USD.

Các đồng tiền số lớn khác cũng giảm sâu. Ethereum mất hơn 6% còn 2.820 USD; BNB và Solana cùng giảm hơn 7%, xuống 822 USD và 127 USD; XRP giảm mạnh nhất gần 8%, còn 2 USD.

Theo Cointelegraph, Bitcoin mở đầu tháng 12 bằng cú rơi 5%, kéo giá về vùng 85.000 - 86.000 USD và làm dấy lên lo ngại thị trường có thể tiếp tục suy yếu.

Hơn 600 triệu USD vị thế đầu tư bị xóa chỉ trong một ngày, trong bối cảnh thanh khoản mỏng khiến biến động giá trở nên dữ dội hơn.

Nhiều nhà giao dịch cảnh báo nếu Bitcoin không sớm lấy lại vùng 88.000 - 89.000 USD, giá có thể quay về đáy tháng 11, thậm chí lùi sâu về 50.000 USD.

Thị trường tiền số hôm nay, 1-12: Bitcoin có thể rớt xuống 50.000 USD - Ảnh 1.

Bitcoin đang giao dịch tại 85.997 USD Nguồn: OKX

Một số quan điểm bi quan hơn nhắc đến kịch bản dưới 40.000 USD. Ở chiều ngược lại, nhóm phân tích lạc quan cho rằng Bitcoin có thể đi ngang trong vùng 80.000 -– 99.000 USD, nhưng cần vượt trở lại mốc 99.800 USD để khẳng định xu hướng tăng.

Tháng 11 vừa qua ghi nhận mức giảm gần 18% của Bitcoin - tệ nhất kể từ năm 2018. Tổng mức giảm trong quý IV hiện đã hơn 24%, tương đồng với nhịp giảm mạnh từng xảy ra 7 năm trước.

Áp lực từ quốc tế cũng góp phần khiến thị trường chao đảo. Lợi suất trái phiếu Nhật Bản tăng lên mức cao nhất từ năm 2008, làm dấy lên khả năng nước này sẽ nâng lãi suất – trái ngược với xu hướng giữ nguyên hoặc hạ lãi suất của phần lớn ngân hàng trung ương toàn cầu.

Dù vậy, một số tín hiệu tích cực vẫn xuất hiện. Chênh lệch giá Bitcoin trên các sàn Mỹ đã chuyển sang dương, cho thấy nhu cầu mua tại thị trường quan trọng này cải thiện.

Đồng thời, lượng tiền "chờ mua" trên các sàn giao dịch đạt mức cao kỷ lục, được xem là nguồn lực có thể kích hoạt đợt phục hồi khi tâm lý thị trường ổn định trở lại.

Tin liên quan

Thị trường tiền số hôm nay, 30-11: Cảnh báo cú ngoặt bất ngờ với Bitcoin

Thị trường tiền số hôm nay, 30-11: Cảnh báo cú ngoặt bất ngờ với Bitcoin

(NLĐO)- Chuyên gia nhận định nếu kịch bản cũ lặp lại, Bitcoin có thể chỉ phục hồi mạnh từ quý I/2006.

Thị trường tiền số hôm nay, 29-11: Tín hiệu bất thường từ Bitcoin

(NLĐO)- Chuyên gia nhận định đà giảm Bitcoin đang phản ánh một bối cảnh tăng trưởng yếu, nhưng lại mở ra cơ hội phục hồi lớn.

Thị trường tiền số hôm nay, 28-11: Một quyết định khó khăn đang chờ Bitcoin

(NLĐO)- Chuyên gia dự báo xu hướng tăng giá của Bitcoin chỉ thực sự được xác nhận khi vượt ngưỡng 94.000 – 95.000 USD.

bitcoin tiền số Ethereum
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo