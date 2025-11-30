HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Thị trường tiền số hôm nay, 30-11: Cảnh báo cú ngoặt bất ngờ với Bitcoin

Lê Tỉnh

(NLĐO)- Chuyên gia nhận định nếu kịch bản cũ lặp lại, Bitcoin có thể chỉ phục hồi mạnh từ quý I/2006.

Tối 30-11, thị trường tiền số ghi nhận đà tăng nhẹ. Trong 24 giờ qua, theo dữ liệu từ sàn OKX, Bitcoin tăng hơn 0,7%, lên 91.419 USD.

Nhiều đồng tiền số khác cũng tăng theo, như Ethereum tăng gần 1% lên 3.020 USD; BNB tăng hơn 0,5% đạt 880 USD; Solana tăng hơn 0,4% lên 137 USD. Riêng XRP giảm 0,6%, xuống 2,1 USD.

Trong lúc thị trường có nhịp hồi, trang Cointelegraph dẫn phân tích của chuyên gia Timothy Peterson cho rằng triển vọng của Bitcoin vẫn không mấy sáng sủa.

Ông cho biết diễn biến năm nay đang giống với giai đoạn suy yếu của năm 2022. Tính từ đỉnh gần nhất, Bitcoin đã giảm 36%, đúng vào lúc nhiều người kỳ vọng thị trường sẽ bước vào chu kỳ tăng mạnh.

Thị trường tiền số hôm nay: Cảnh báo từ Chuyên gia về Bitcoin và triển vọng 2024 - Ảnh 1.

Bitcoin đang giao dịch ở vùng 91.419 USD Nguồn: OKX

Bước sang tháng cuối của năm 2025, các tín hiệu tích cực vẫn chưa xuất hiện. Dựa trên dữ liệu theo dõi, Peterson cho rằng mức độ tương đồng giữa diễn biến giá hiện tại và giai đoạn chạm đáy năm 2022 rất cao: tính theo ngày khoảng 80%, theo tháng gần 98%. Nếu kịch bản cũ lặp lại, Bitcoin có thể chỉ phục hồi mạnh từ quý I/2026.

Theo ông, tháng 11 vừa qua nằm trong nhóm những tháng có diễn biến xấu nhất của Bitcoin kể từ năm 2015. Lịch sử thị trường cũng cho thấy khi tháng 11 giảm, tháng 12 thường giảm theo, dù mức giảm có thể nhẹ hơn.

Dù dự báo của Peterson khá thận trọng, giới phân tích cho rằng sự cải thiện trong tâm lý kinh tế vĩ mô vẫn có thể tạo ra cú hích cho thị trường vào cuối năm.

Dẫn số liệu từ Bloomberg và JPMorgan, nguồn tin Kobeissi Letter cho biết các quỹ cổ phiếu tại Mỹ đang thu hút lượng vốn rất lớn.

Từ cuối năm 2024 đến nay, dòng tiền đổ vào cổ phiếu đã đạt khoảng 900 tỉ USD, riêng 5 tháng gần đây chiếm tới 450 tỉ USD. Trong khi đó, tổng vốn vào các kênh đầu tư còn lại chỉ khoảng 100 tỉ USD, cho thấy dòng tiền đang nghiêng mạnh về thị trường chứng khoán.

Ở chiều ngược lại, tín hiệu tích cực lại xuất hiện với thị trường tiền số. Trong tuần lễ Tạ ơn, các quỹ đầu tư theo Bitcoin ghi nhận thêm khoảng 220 tỉ USD, còn các quỹ theo Ether thu hút thêm 312 triệu USD, cho thấy áp lực bán từ các tổ chức có thể đang giảm dần.

Tin liên quan

Thị trường tiền số hôm nay, 29-11: Tín hiệu bất thường từ Bitcoin

Thị trường tiền số hôm nay, 29-11: Tín hiệu bất thường từ Bitcoin

(NLĐO)- Chuyên gia nhận định đà giảm Bitcoin đang phản ánh một bối cảnh tăng trưởng yếu, nhưng lại mở ra cơ hội phục hồi lớn.

Thị trường tiền số hôm nay, 28-11: Một quyết định khó khăn đang chờ Bitcoin

(NLĐO)- Chuyên gia dự báo xu hướng tăng giá của Bitcoin chỉ thực sự được xác nhận khi vượt ngưỡng 94.000 – 95.000 USD.

Thị trường tiền số hôm nay, 27-11: Lịch sử cảnh báo Bitcoin dễ lao dốc

(NLĐO) - Chuyên gia nhận định Bitcoin có thể sẽ biến động trong biên độ hẹp cho đến khi kỳ nghỉ lễ Tạ ơn kết thúc.

bitcoin tiền số Ethereum
