Kinh tế

Thị trường tiền số hôm nay, 28-11: Một quyết định khó khăn đang chờ Bitcoin

Lê Tỉnh

(NLĐO)- Chuyên gia dự báo xu hướng tăng giá của Bitcoin chỉ thực sự được xác nhận khi vượt ngưỡng 94.000 – 95.000 USD.

Tối 28-11, thị trường tiền số tăng nhẹ. Dữ liệu từ sàn OKX cho thấy trong 24 giờ qua, giá Bitcoin tăng hơn 1,5%, lên vùng 92.300 USD.

Các đồng tiền số khác cũng ghi nhận mức tăng giá tích cực, như Ethereum tăng gần 3% lên 3.070 USD, XRP tăng gần 2% lên 2,2 USD, BNB tăng hơn 1% đạt 897 USD và Solana tăng gần 1% lên 142 USD.

Theo Cointelegraph, giá Bitcoin đang giao động trong biên độ hẹp sau khi phục hồi từ mức thấp 80.000 USD.

Công ty quản lý tài sản Swissblock cho rằng việc giá Bitcoin rơi xuống dưới mốc đầu năm 93.300 USD là dấu hiệu cho thấy xu hướng đã suy yếu.

Khả năng phục hồi phụ thuộc vào việc giữ được vùng giá 83.000 - 85.000. USD, vùng được kỳ vọng sẽ xuất hiện lực mua mạnh. Xu hướng chỉ thực sự tích cực trở lại nếu Bitcoin vượt ngưỡng 94.000 - 95.000 USD.

Thị trường tiền số hôm nay, 28-11: Một quyết định khó khăn đang chờ Bitcoin - Ảnh 1.

Bitcoin đang giao dịch ở vùng 92.300 USD Nguồn: OKX

Dữ liệu từ Glassnode cho thấy vùng 93.000 - 96.000 USD đang là rào cản lớn, do nhiều nhà đầu tư đã mua vào ở khu vực này. Cao hơn, mốc 100.000 - 108.000 USD được xem là rào cản tiếp theo, nơi áp lực bán có thể tiếp tục gia tăng.

Nếu vượt qua được các vùng này, giá Bitcoin mới có cơ hội hướng tới một mức đỉnh mới. Một số ý kiến trên thị trường cho rằng vùng 97.000 - 98.000 USD là ngưỡng xác nhận đà phục hồi, với mục tiêu tiếp theo là 100.000 USD.

Tuy. nhiên, thị trường vẫn đang "hạ nhiệt" khi lượng giao dịch và giá trị Bitcoin được chuyển qua mạng lưới đều giảm.

Trong 7 ngày qua, giá trị giao dịch trung bình giảm khoảng 20%, xuống còn 87 tỉ USD, trong khi khối lượng mua bán mỗi ngày chỉ đạt khoảng 12,8 tỉ USD.

Đáng chú ý, đà tăng vượt 91.000 USD gần đây không đi kèm với sự bùng nổ về giao dịch, cho thấy tâm lý nhà đầu tư vẫn còn thận trọng.

Nếu hoạt động mua bán sôi động trở lại và bên mua chiếm ưu thế, giá Bitcoin có thể bước vào một đợt tăng mới, tương tự giai đoạn giữa năm khi giá từng tăng hơn 30% và thiết lập mức cao kỷ lục.

Thị trường tiền số hôm nay, 27-11: Lịch sử cảnh báo Bitcoin dễ lao dốc

Thị trường tiền số hôm nay, 27-11: Lịch sử cảnh báo Bitcoin dễ lao dốc

(NLĐO) - Chuyên gia nhận định Bitcoin có thể sẽ biến động trong biên độ hẹp cho đến khi kỳ nghỉ lễ Tạ ơn kết thúc.

Thị trường tiền số hôm nay, 26-11: Diễn biến hiếm gặp bất ngờ xuất hiện

(NLĐO) - Một số nhà phân tích dự báo Bitcoin có thể giảm xuống gần mức thấp nhất trong ngắn hạn, dưới 84.500 USD.

Thị trường tiền số hôm nay, 25-11: TP HCM "bắt tay" sàn tiền số lớn nhất thế giới

(NLĐO)- Sự hợp tác giữa thành phố và Binance nhằm thúc đẩy phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP HCM.

bitcoin tiền số Ethereum
