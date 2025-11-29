Thị trường tiền số hôm nay, 29-11: Tín hiệu bất thường từ Bitcoin

Tối 29-11, thị trường tiền số ghi nhận diễn biến trái chiều. Dữ liệu từ sàn OKX cho thấy trong 24 giờ qua, Bitcoin giảm gần 1%, xuống còn khoảng 90.780 USD.

Nhiều đồng tiền số lớn khác cũng đi xuống, như Ethereum và BNB giảm hơn 1%, lần lượt lùi về vùng 3.000 USD và 878 USD; Solana giảm gần 3%, còn 137 USD. Ngược lại, XRP tăng nhẹ gần 1%, lên mức 2,2 USD.

Theo CoinDesk, chuyên gia André Dragosch của Bitwise cho biết giá Bitcoin hiện thể hiện tâm lý bi quan về tăng trưởng kinh tế thế giới, ở mức thấp nhất kể từ năm 2022 và giai đoạn dịch bệnh 2020.

Bitcoin đang giao dịch ở vùng 90.780 USD. Nguồn: OKX

Ông cho hay tín hiệu từ giá Bitcoin đang "âm" hơn nhiều so với các khảo sát kinh tế, cho thấy sự lệch pha rõ rệt. Mô hình này giống với những thời điểm bất thường như tháng 3-2020 và tháng 11-2022, sau đó Bitcoin đã bật tăng mạnh.

Dragosch nhận định Bitcoin đang phản ánh một bối cảnh tăng trưởng yếu, nhưng lại mở ra cơ hội phục hồi lớn.

Theo ông, nhà đầu tư hiện "chưa đủ lạc quan", và khả năng tăng trở lại có thể mạnh như đợt bật lên gấp 6 lần sau cú sốc COVID-19. Từ đầu năm đến nay, Bitcoin đã giảm hơn 3% và thấp hơn 28% so với mức đỉnh thiết lập ngày 6-10.

Tâm lý thị trường vẫn yếu. Chỉ số "Sợ hãi và Tham lam" duy trì ở mức 20, biểu thị tâm lý thận trọng và không thay đổi so với hôm trước.

Ngoài ra, giới đầu tư dự đoán khả năng cao Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ giảm lãi suất thêm 0,25 điểm % trong cuộc họp tháng 12, đưa lãi suất về khoảng 3,5% - 3,75%.