Thị trường tiền số hôm nay, 29-11: Tín hiệu bất thường từ Bitcoin

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Thị trường tiền số hôm nay, 29-11: Tín hiệu bất thường từ Bitcoin

Lê Tỉnh

(NLĐO)- Chuyên gia nhận định đà giảm Bitcoin đang phản ánh một bối cảnh tăng trưởng yếu, nhưng lại mở ra cơ hội phục hồi lớn.

Tối 29-11, thị trường tiền số ghi nhận diễn biến trái chiều. Dữ liệu từ sàn OKX cho thấy trong 24 giờ qua, Bitcoin giảm gần 1%, xuống còn khoảng 90.780 USD.

Nhiều đồng tiền số lớn khác cũng đi xuống, như Ethereum và BNB giảm hơn 1%, lần lượt lùi về vùng 3.000 USD và 878 USD; Solana giảm gần 3%, còn 137 USD. Ngược lại, XRP tăng nhẹ gần 1%, lên mức 2,2 USD.

Theo CoinDesk, chuyên gia André Dragosch của Bitwise cho biết giá Bitcoin hiện thể hiện tâm lý bi quan về tăng trưởng kinh tế thế giới, ở mức thấp nhất kể từ năm 2022 và giai đoạn dịch bệnh 2020.

Thị trường tiền số hôm nay 29 - 11: Tín hiệu bất thường từ Bitcoin - Ảnh 1.

Bitcoin đang giao dịch ở vùng 90.780 USD. Nguồn: OKX

Ông cho hay tín hiệu từ giá Bitcoin đang "âm" hơn nhiều so với các khảo sát kinh tế, cho thấy sự lệch pha rõ rệt. Mô hình này giống với những thời điểm bất thường như tháng 3-2020 và tháng 11-2022, sau đó Bitcoin đã bật tăng mạnh.

Dragosch nhận định Bitcoin đang phản ánh một bối cảnh tăng trưởng yếu, nhưng lại mở ra cơ hội phục hồi lớn.

Theo ông, nhà đầu tư hiện "chưa đủ lạc quan", và khả năng tăng trở lại có thể mạnh như đợt bật lên gấp 6 lần sau cú sốc COVID-19. Từ đầu năm đến nay, Bitcoin đã giảm hơn 3% và thấp hơn 28% so với mức đỉnh thiết lập ngày 6-10.

Tâm lý thị trường vẫn yếu. Chỉ số "Sợ hãi và Tham lam" duy trì ở mức 20, biểu thị tâm lý thận trọng và không thay đổi so với hôm trước.

Ngoài ra, giới đầu tư dự đoán khả năng cao Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ giảm lãi suất thêm 0,25 điểm % trong cuộc họp tháng 12, đưa lãi suất về khoảng 3,5% - 3,75%.

Tin liên quan

Thị trường tiền số hôm nay, 28-11: Một quyết định khó khăn đang chờ Bitcoin

Thị trường tiền số hôm nay, 28-11: Một quyết định khó khăn đang chờ Bitcoin

(NLĐO)- Chuyên gia dự báo xu hướng tăng giá của Bitcoin chỉ thực sự được xác nhận khi vượt ngưỡng 94.000 – 95.000 USD.

Thị trường tiền số hôm nay, 27-11: Lịch sử cảnh báo Bitcoin dễ lao dốc

(NLĐO) - Chuyên gia nhận định Bitcoin có thể sẽ biến động trong biên độ hẹp cho đến khi kỳ nghỉ lễ Tạ ơn kết thúc.

Thị trường tiền số hôm nay, 26-11: Diễn biến hiếm gặp bất ngờ xuất hiện

(NLĐO) - Một số nhà phân tích dự báo Bitcoin có thể giảm xuống gần mức thấp nhất trong ngắn hạn, dưới 84.500 USD.

bitcoin tiền số Ethereum
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo