Kinh tế

Thị trường tiền số hôm nay, 1-6: Chuyện gì đang xảy ra?

Tin - ảnh: Lê Tỉnh

(NLĐO) - Trong tuần qua, quỹ tiền số đã bị rút ròng 1,67 tỉ USD, mức rút vốn lớn thứ 2 kể từ đầu năm 2026.

Tối 1-6, thị trường tiền số đồng loạt giảm mạnh. Dữ liệu từ sàn OKX cho thấy trong 24 giờ qua, Bitcoin giảm gần 3%, xuống còn 71.800 USD.

Nhiều đồng tiền số khác cũng lao dốc. Ethereum giảm hơn 2,4% xuống 1.972 USD; XRP và Solana cùng giảm trên 3%, lần lượt còn 1,2 USD và 80,1 USD. Đáng chú ý, BNB giảm mạnh nhất, mất tới 6%, xuống còn 686 USD.

Đà giảm diễn ra trong bối cảnh thị trường thiếu lực đỡ. Theo Cointelegraph, các sản phẩm đầu tư tiền số đã giảm tuần thứ ba liên tiếp do áp lực bán kéo dài và nhu cầu từ các tổ chức vẫn yếu.

Báo cáo của CoinShares công bố vừa qua cho thấy các quỹ tiền số bị rút ròng 1,67 tỉ USD trong tuần qua - mức rút vốn lớn thứ hai kể từ đầu năm 2026.

Tính trong 3 tuần gần nhất, tổng dòng tiền rút ra đạt 4,21 tỉ USD, kéo tổng giá trị tài sản quản lý giảm xuống còn 141 tỉ USD, thấp nhất kể từ đầu tháng 4.

Ông James Butterfill, Trưởng bộ phận nghiên cứu của CoinShares, cho rằng làn sóng rút vốn gia tăng do tâm lý thận trọng trước căng thẳng liên quan đến Iran, làm lu mờ các tín hiệu tích cực từ dự luật CLARITY - Đạo luật minh bạch thị trường tài sản số.

Xu hướng này được nhận định tương tự giai đoạn tháng 1-2, khi thị trường trải qua 5 tuần giảm liên tiếp.

Các quỹ Bitcoin dẫn đầu đà rút vốn với 1,44 tỉ USD, mức cao nhất theo tuần từ đầu năm. Dù giảm 2,4 tỉ USD tính từ đầu tháng, các quỹ này vẫn ghi nhận dòng tiền vào khoảng 1,2 tỉ USD từ đầu năm. Giá trị tài sản quản lý hiện còn 114,6 tỉ USD.

Trong khi đó, các quỹ Ethereum tiếp tục chịu áp lực, với 257,3 triệu USD bị rút ra trong tuần, nâng tổng mức rút vốn từ đầu năm lên 346 triệu USD.

Bitcoin đang giao dịch tại 71.809 USD Nguồn: OKX

Ở nhóm tiền số khác, hoạt động đầu tư suy yếu rõ rệt khi chỉ còn 5 tài sản ghi nhận dòng tiền vào trên 1 triệu USD, giảm so với 9 tài sản của tuần trước. XRP dẫn đầu với 20,3 triệu USD, tiếp theo là Hyperliquid với 10,8 triệu USD và Near với 7,6 triệu USD.

Xét theo khu vực, Mỹ là nơi ghi nhận dòng tiền rút ra lớn nhất với 1,63 tỷ USD, tương ứng với 1,42 tỷ USD bị rút khỏi các quỹ Bitcoin giao ngay tại nước này.

Đức cũng ghi nhận 25,7 triệu USD bị rút, trong khi Thụy Điển và Hồng Kông (Trung Quốc) lần lượt mất 6,6 triệu USD và 4,5 triệu USD. Hà Lan là quốc gia duy nhất có dòng tiền vào đáng kể, đạt 1,3 triệu USD, nhưng cũng giảm so với tuần trước.

Theo bộ phận giao dịch của Laser Digital, đợt bán tháo tuần qua không xuất phát từ một nguyên nhân cụ thể mà chịu tác động từ thị trường chứng khoán diễn biến kém.

Đơn vị này cũng cho biết nhu cầu vẫn yếu, khi công ty của Michael Saylor không mua thêm Bitcoin trong giai đoạn từ 18 đến 24-5.

"Trong bối cảnh một số sản phẩm vẫn giao dịch dưới giá trị kỳ vọng và nhà đầu tư cá nhân chưa quay lại, Bitcoin nhiều khả năng tiếp tục suy yếu trong thời gian tới" - đơn vị này nhận định.

thị trường chứng khoán nhà đầu tư bitcoin tiền số Ethereum
