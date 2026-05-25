Kinh tế

Thị trường tiền số hôm nay, 25-5: Diễn biến trái chiều

Tin - ảnh: Lê Tỉnh

(NLĐO) - Một số nhà phân tích nhận định cấu trúc thị trường tiền số ngắn hạn đã chuyển sang xu hướng giảm sau khi các mốc hỗ trợ quan trọng bị phá vỡ.

Tối 25-5, thị trường tiền số diễn biến trái chiều. Dữ liệu từ sàn OKX cho thấy trong 24 giờ qua, Bitcoin tăng nhẹ 0,4%, lên trên 77.300 USD. Đồng BNB tăng gần 2%, đạt 668 USD, trong khi các đồng lớn khác như XRP, Ethereum và Solana giảm nhẹ.

Tuy nhiên, theo Cointelegraph, Bitcoin vẫn đang đối mặt với nhiều rủi ro giảm giá khi đã mất 6,5% so với đỉnh gần nhất trên 82.000 USD.

Diễn biến này xảy ra trong bối cảnh tín hiệu thị trường xấu đi, nhu cầu suy yếu và áp lực bán gia tăng.

Việc Bitcoin không giữ được các vùng hỗ trợ quan trọng cho thấy lực mua chưa đủ mạnh để duy trì đà tăng.

Một số nhà phân tích nhận định cấu trúc thị trường ngắn hạn đã chuyển sang xu hướng giảm sau khi các mốc hỗ trợ quan trọng bị phá vỡ. Đồng thời, bối cảnh kinh tế kém tích cực cũng khiến tâm lý nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn, khiến các nhịp hồi phục thiếu sự bền vững.

Đáng chú ý, mốc 82.000 USD - nơi giá bị từ chối, trùng với vùng cản trên của xu hướng tăng hình thành từ đầu tháng 2. Trong quá khứ, mỗi lần chạm vùng này, Bitcoin thường giảm từ 11% đến 14%, lùi về vùng hỗ trợ phía dưới.

Thị trường tiền số hôm nay, 25-5: Diễn biến trái chiều - Ảnh 1.

Bitcoin giao dịch tại 77.387 USD Nguồn: OKX

Nếu kịch bản này lặp lại, giá Bitcoin có thể giảm về khoảng 72.000 USD, thấp hơn khoảng 7% so với hiện tại. Các chỉ báo cũng cho thấy lực giảm đang gia tăng khi sức mạnh giá đã suy yếu rõ rệt từ vùng cao xuống mức trung bình.

Một số ý kiến cho biết Bitcoin từng giảm xuống khoảng 74.100 USD rồi bật lại nhanh. Tuy nhiên, nếu mất vùng hỗ trợ này, giá có thể nhanh chóng lùi về khu vực 70.000 USD. Ngược lại, nếu giữ được, thị trường vẫn còn cơ hội phục hồi.

Giới phân tích đặc biệt lưu ý vùng 75.000 - 76.000 USD là ngưỡng quan trọng. Nếu thủng vùng này, Bitcoin có thể tiếp tục giảm về 74.000 USD, 71.400 USD, thậm chí quay lại vùng đáy khoảng 60.000 USD đã thiết lập trước đó.

Ở chiều tích cực, nếu xuất hiện thông tin hỗ trợ từ tình hình địa chính trị, giá Bitcoin vẫn có khả năng quay lại mốc 80.000 USD.

Dữ liệu thị trường cũng cho thấy rủi ro đang gia tăng. Một chỉ báo cảnh báo đã quay lại vùng rủi ro cao, cho thấy áp lực bán không còn được hấp thụ tốt như trước.

Đáng chú ý, lượng Bitcoin được chuyển lên các sàn giao dịch, đặc biệt là Binance đã tăng mạnh trong gần 10 ngày liên tiếp. Trung bình mỗi tuần, lượng nạp vào tăng hơn 3 lần chỉ trong chưa đầy hai tuần, thường được xem là tín hiệu cho thấy nhà đầu tư có xu hướng bán ra.

Bên cạnh đó, nhu cầu đối với Bitcoin đang giảm xuống mức thấp nhất kể từ đầu năm. Theo các chuyên gia, khi nhu cầu không cải thiện, rất khó để duy trì một đợt tăng giá bền vững.

Lần gần nhất nhu cầu xuống mức thấp tương tự là vào cuối năm 2025, trước khi Bitcoin giảm thêm 33% và rơi xuống dưới 60.000 USD vào đầu tháng 2.

Với các yếu tố trên, giới phân tích cho rằng Bitcoin có thể tiếp tục đi ngang hoặc giảm về vùng 65.000 USD trong ngắn và trung hạn nếu lực mua không sớm quay trở lại.

Tin liên quan

Thị trường tiền số hôm nay, 22-5: Công ty Trump Media lỗ trăm triệu USD vì Bitcoin

(NLĐO) - Trump Media đã mua tổng cộng 11.542 Bitcoin với giá cao, nhưng do giá hiện tại giảm mạnh so với mức mua vào nên công ty lỗ khoảng 455 triệu USD.

Thị trường tiền số hôm nay, 21-5: Một đề xuất mới từ Fed khiến giới đầu tư “đứng ngồi không yên”

(NLĐO)- Đề xuất mới của Fed khiến tổ chức liên quan tiền số buộc phải hoạt động thông qua một đơn vị liên kết đủ điều kiện

Thị trường tiền số hôm nay, 20-5: Bitcoin có thể chạm mốc 255.000 USD vào cuối năm nay

(NLĐO) - Bitcoin có thể dao động trong vùng 90.000 - 255.000 USD vào cuối năm nay và có thể đạt 128.000 - 308.000 USD vào cuối năm 2027.

