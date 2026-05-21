Kinh tế

Thị trường tiền số hôm nay, 21-5: Một đề xuất mới từ Fed khiến giới đầu tư “đứng ngồi không yên”

Tin - ảnh: Lê Tỉnh

(NLĐO)- Đề xuất mới của Fed khiến tổ chức liên quan tiền số buộc phải hoạt động thông qua một đơn vị liên kết đủ điều kiện

Tối 21-5, thị trường tiền số diễn biến trái chiều. Dữ liệu từ sàn OKX cho thấy trong 24 giờ qua, Bitcoin tăng nhẹ 0,1%, lên trên 77.200 USD.

Các đồng khác như BNB và Solana tăng 1%, lần lượt lên 649 USD và 85,7 USD, trong khi đó Ethereum và XRP giảm nhẹ, nhích xuống 2.112 USD và 1,3 USD.

Theo Cointelegraph, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vừa đề xuất mô hình tài khoản thanh toán giới hạn, cho phép các tổ chức công nghệ tài chính và ngân hàng liên quan đến tiền số, nếu đáp ứng điều kiện pháp lý, được tiếp cận ở mức hẹp với hệ thống thanh toán của Fed.

Đề xuất được công bố hôm thứ tư dưới dạng lấy ý kiến và dự thảo quy định mới, trong đó đề cập đến loại tài khoản gọi là "tài khoản thanh toán thu hẹp" dành cho các tổ chức tài chính không phải ngân hàng.

Fed cũng khuyến nghị các ngân hàng dự trữ khu vực tạm dừng việc xét duyệt các hồ sơ xin mở tài khoản thuộc nhóm Tier 3, trong khi chờ hoàn tất quá trình xây dựng quy định. Theo kế hoạch, quá trình này dự kiến kết thúc trước ngày 31-12-2026.

Thị trường tiền số hôm nay , 21 - 5: Đề xuất Fed tác động đến giới đầu tư - Ảnh 1.

Bitcoin đang giao dịch tại 77.212 USD Nguồn: OKX

"Việc tạm dừng sẽ giúp Fed có thời gian thu thập ý kiến công chúng và đảm bảo triển khai thống nhất" - thông báo nêu rõ.

Động thái này cho thấy sự giằng co trong quản lý đối với việc mở rộng quyền tiếp cận hệ thống thanh toán Mỹ cho lĩnh vực tiền số.

Trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh thúc đẩy tích hợp công nghệ tài chính và tài sản số, Fed vẫn giữ quan điểm thận trọng hơn.

Theo một bản ghi nhớ của Fed, danh sách các hồ sơ xin mở tài khoản của nhóm Tier 3 tính đến ngày 28-2-2026 có nhiều doanh nghiệp, trong đó có Kraken Financial - đơn vị ngân hàng của sàn giao dịch tiền số Kraken.

Đáng chú ý, Kraken sau đó đã được Ngân hàng Dự trữ Liên bang Kansas City cấp một tài khoản dạng hạn chế vào đầu tháng 3-2026, theo đúng phân loại Tier 3.

Từ lâu, ngành tiền số đã tìm cách tiếp cận trực tiếp hệ thống thanh toán của Fed thông qua các tài khoản này, nhằm rút ngắn trung gian và tăng tính kết nối với hệ thống tài chính truyền thống.

Tuy nhiên, đề xuất mới không cho phép các sàn giao dịch tiền số được tiếp cận trực tiếp. Thay vào đó, các doanh nghiệp buộc phải hoạt động thông qua một đơn vị liên kết đủ điều kiện là tổ chức nhận tiền gửi theo quy định của luật hiện hành.

Khái niệm "tài khoản thanh toán thu hẹp" lần đầu được một lãnh đạo Fed đưa ra vào tháng 10 năm ngoái và tiếp tục được hoàn thiện trong các cuộc thảo luận chính sách đầu năm 2026.

Khác với tài khoản chính thức hiện nay, loại tài khoản đề xuất chỉ phục vụ việc chuyển và đối soát tiền. Các tài khoản này không được hưởng lãi, cũng không được sử dụng các công cụ hỗ trợ của ngân hàng trung ương như vay khẩn cấp trong ngày.

Thị trường tiền số hôm nay, 20-5: Bitcoin có thể chạm mốc 255.000 USD vào cuối năm nay

(NLĐO) - Bitcoin có thể dao động trong vùng 90.000 - 255.000 USD vào cuối năm nay và có thể đạt 128.000 - 308.000 USD vào cuối năm 2027.

(NLĐO) - Thị trường tiền số đang chịu áp lực lớn khi dòng tiền rút ra nhanh, tâm lý lo ngại gia tăng và nhà đầu tư chuyển sang trạng thái phòng thủ.

(NLĐO)- Bitcoin hiện giảm còn 77.500 USD khi căng thẳng giữa Mỹ - Iran ngày càng gia tăng

