Kinh tế

Thị trường tiền số hôm nay, 22-5: Công ty Trump Media lỗ trăm triệu USD vì Bitcoin

Tin - ảnh: Lê Tỉnh

(NLĐO) - Trump Media đã mua tổng cộng 11.542 Bitcoin với giá cao, nhưng do giá hiện tại giảm mạnh so với mức mua vào nên công ty lỗ khoảng 455 triệu USD.

Tối 22-5, thị trường tiền số ghi nhận diễn biến tích cực khi nhiều đồng tiền tăng giá nhẹ. Dữ liệu từ OKX cho thấy trong 24 giờ qua, giá Bitcoin tăng 0,3%, lên 77.529 USD. Các đồng tiền khác như Ethereum và XRP tăng giá gần 1%, trong khi BNB và Solana tăng khoảng 2%.

Trong bối cảnh đó, theo CoinDesk, Trump Media & Technology Group - công ty mẹ của Truth Social tiếp tục chuyển thêm 2.650 Bitcoin lên sàn Crypto.com, động thái làm gia tăng sự chú ý đối với chiến lược tiền số của doanh nghiệp này.

Trước đó, Trump Media đã mua tổng cộng 11.542 Bitcoin với giá khoảng 1,37 tỉ USD, tương đương trung bình hơn 118.000 USD mỗi đồng. Tuy nhiên, khi giá hiện tại thấp hơn đáng kể so với mức mua vào, khoản đầu tư này đang lỗ ước tính khoảng 455 triệu USD.

Đây không phải lần dịch chuyển đầu tiên. Cách đây 4 tháng, doanh nghiệp này từng chuyển 2.000 Bitcoin khi giá còn ở mức cao hơn. Với giao dịch mới nhất, lượng Bitcoin được chuyển có giá trị khoảng 205 triệu USD, thực hiện vào buổi tối tại Mỹ, theo dữ liệu từ Lookonchain.

Thị trường tiền số hôm nay 22 - 5: Trump Media lỗ trăm triệu USD từ Bitcoin - Ảnh 1.

Bitcoin đang giao dịch với giá 77.529 USD - Nguồn: OKX

Đáng chú ý, động thái này diễn ra ngay sau khi công ty rút hồ sơ xin lập quỹ đầu tư Bitcoin, làm dấy lên nghi ngờ về định hướng trong lĩnh vực tiền số. Các nhà phân tích cho rằng quyết định này chủ yếu xuất phát từ hiệu quả thị trường suy giảm, thay vì vướng mắc pháp lý.

Cùng với đó, kết quả kinh doanh của doanh nghiệp cũng chịu áp lực lớn. Trong quý I, Trump Media báo lỗ hơn 405 triệu USD, trong khi doanh thu chỉ đạt hơn 870.000 USD, tăng mạnh so với mức lỗ cùng kỳ năm trước.

Trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động, khoản đầu tư lớn vào Bitcoin của Trump Media đang trở thành rủi ro đáng kể, thay vì động lực tăng trưởng như kỳ vọng ban đầu.

Theo Cointelegraph, dù tiền số ngày càng phổ biến, các ngân hàng trung ương vẫn ưu tiên vàng trong dự trữ. Nguyên nhân là mục tiêu của họ không phải lợi nhuận mà là an toàn, thanh khoản và ổn định trong mọi biến động như khủng hoảng, lạm phát hay xung đột.

Vàng đáp ứng tốt các tiêu chí này nhờ tính thanh khoản cao, được chấp nhận rộng rãi và có lịch sử giữ giá trị lâu dài. Đây cũng là tài sản dự trữ chính thức theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế.

Ngược lại, tiền số còn nhiều rào cản như biến động giá mạnh, khung pháp lý chưa rõ và rủi ro bảo mật. Dù được ví như "vàng số", Bitcoin vẫn thiếu lịch sử đủ dài để chứng minh vai trò tài sản trú ẩn.

Các ngân hàng trung ương vẫn nghiên cứu công nghệ số để cải thiện thanh toán, nhưng chưa coi tiền số là tài sản dự trữ. Hiện tại, yếu tố niềm tin vẫn giúp vàng giữ vị thế vượt trội.

Thị trường tiền số hôm nay, 21-5: Một đề xuất mới từ Fed khiến giới đầu tư “đứng ngồi không yên”

(NLĐO)- Đề xuất mới của Fed khiến tổ chức liên quan tiền số buộc phải hoạt động thông qua một đơn vị liên kết đủ điều kiện

Thị trường tiền số hôm nay, 20-5: Bitcoin có thể chạm mốc 255.000 USD vào cuối năm nay

(NLĐO) - Bitcoin có thể dao động trong vùng 90.000 - 255.000 USD vào cuối năm nay và có thể đạt 128.000 - 308.000 USD vào cuối năm 2027.

Thị trường tiền số hôm nay, 19-5: Nhà đầu tư hoảng loạn

(NLĐO) - Thị trường tiền số đang chịu áp lực lớn khi dòng tiền rút ra nhanh, tâm lý lo ngại gia tăng và nhà đầu tư chuyển sang trạng thái phòng thủ.

