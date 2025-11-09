HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Thị trường tiền số hôm nay, 9-11: Diễn biến trái chiều

Lê Tỉnh

(NLĐO)- Các chuyên gia nhận định Bitcoin đang đi ngang trong khoảng hẹp trước khi kết thúc tuần, và mức hỗ trợ 100.000 USD là mốc được nhà đầu tư quan sát.

Tối 9-11, thị trường tiền số diễn biến trái chiều. Dữ liệu từ sàn OKX cho thấy trong 24 giờ qua, giá Bitcoin tăng nhẹ 0,1% lên 102.140 USD, trong khi Ethereum tăng hơn 1% đạt 3.440 USD. Ngược lại, XRP giảm còn 2,7 USD, BNB giảm còn 987 USD, Solana giảm xuống 159 USD.

Theo Cointelegraph, Bitcoin đang dao động trong vùng hẹp trước nến tuần quan trọng, với mức hỗ trợ 100.000 USD được chú ý.

Titan of Crypto nhận định mức quan trọng của tuần là 103.500 USD và cảnh báo rằng nếu đóng nến tuần thấp hơn mức này, xu hướng tăng dài hạn có thể gặp rủi ro.

Một số nhà giao dịch khác nhấn mạnh việc giữ nến tuần trên mức trung bình 50 tuần là tín hiệu tích cực.

Thị trường tiền số hôm nay, 9-11: Diễn biến trái chiều - Ảnh 1.

Bitcoin đang giao dịch ở vùng 102.140 USD Nguồn: OKX

Ngoài phân tích kỹ thuật, thị trường kỳ vọng vào tin tích cực từ Mỹ, gồm việc Chính phủ sớm kết thúc đóng cửa và quyết định hủy thuế thương mại quốc tế của Tòa án Tối cao.

Chuyên gia Cas Abbe cho rằng đây có thể là cơ hội để thị trường phục hồi và kết thúc giai đoạn “giá bị thao túng”. Tuy nhiên, một số nhà đầu tư vẫn thận trọng. Ted Pillows nhận định giá Bitcoin có thể giảm thêm do nhu cầu từ các tổ chức giảm, trong khi các “cá voi” lớn vẫn tiếp tục bán.

Suốt năm 2025, áp lực bán từ các “cá voi” đã khiến giá Bitcoin khó tăng mạnh.

Tại Diễn đàn “Thúc đẩy trung tâm tài chính quốc tế TP HCM - Cơ hội và thách thức cho doanh nghiệp” do InnoLab Asia phối hợp cùng Sở Khoa học và Công nghệ TP HCM, Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam (VBA) cùng các đơn vị tổ chức vừa qua, ông Trần Huy Vũ, đồng sáng lập Kyber Network, nhận định các trung tâm tài chính quốc tế không chỉ là không gian cho hoạt động ngân hàng hay đầu tư, mà còn tạo cơ hội để doanh nghiệp công nghệ tham gia phát triển các dịch vụ tài chính số.

Ông Trần Huy Vũ cho rằng sự thành công của trung tâm tài chính quốc tế sẽ phụ thuộc vào khả năng phối hợp giữa chính sách, công nghệ và doanh nghiệp trong việc hình thành hệ sinh thái dịch vụ đồng bộ, minh bạch và hiệu quả.

Cũng theo ông Vũ, Kyber Network cùng các doanh nghiệp công nghệ Việt Nam, sẵn sàng đồng hành với cơ quan quản lý và tổ chức tài chính trong việc xây dựng hạ tầng giao dịch an toàn, hiện đại và có khả năng mở rộng, góp phần thúc đẩy phát triển thị trường tài chính số quốc gia.

bitcoin tiền số Ethereum okx
