Kinh tế

Thị trường tiền số hôm nay, 6-11: Khoảng trống giữa stablecoin và tài sản số

Lê Tỉnh

(NLĐO)- Một số chuyên gia cảnh báo thị trường tiền số sắp bước vào giai đoạn biến động mạnh do chứng khoán Mỹ hạ nhiệt và tác động từ các chính sách thuế.

Tối 6-11, thị trường tiền số đồng loạt tăng nhẹ. Dữ liệu từ sàn OKX cho thấy trong 24 giờ qua, Bitcoin (BTC) tăng hơn 0,1%, giao dịch quanh mức 102.808 USD.

Nhiều đồng tiền số khác cũng ghi nhận sắc xanh, như Ethereum (ETH) tăng gần 1% lên 3.390 USD, XRP tăng gần 2% đạt 2,3 USD, Solana (SOL) tăng hơn 0,7% lên 160 USD. Riêng BNB giảm hơn 1%, còn 946 USD.

Thị trường tiền số có thể biến động mạnh

Theo Cointelegraph, trước đó giá Bitcoin dao động quanh 102.776 USD, khi lực bán dày đặc tại vùng 105.000 USD khiến đà phục hồi bị chặn lại.

Giới phân tích nhận định, các lệnh bán lớn có thể là chiêu ép giá xuống vùng 93.000–98.000 USD, dù xu hướng dài hạn vẫn tích cực nếu Bitcoin giữ được mốc trung bình 50 tuần.

Một số chuyên gia cảnh báo thị trường có thể biến động mạnh trong thời gian tới, khi chứng khoán Mỹ hạ nhiệt và Tòa án Tối cao Mỹ chuẩn bị ra phán quyết có thể tác động đến chính sách thuế thương mại toàn cầu.

Thị trường tiền số hôm nay: Biến động giữa stablecoin và tài sản số - Ảnh 1.

Bitcoin đang giao dịch ở vùng 102.800 USD Nguồn: OKX

Còn nhiều băn khoăn

Tại Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026 do Trang Thông tin Điện tử Tổng hợp VietnamBiz và Việt Nam Mới (Vietnammoi) phối hợp tổ chức vừa qua, ông Quản Trọng Thành, Giám đốc Khối Phân tích Maybank Securities Vietnam, cho biết Việt Nam có lợi thế là nền kinh tế trẻ, năng động và đang bước vào xu hướng tài sản số.

Các quy định pháp lý mới, như Luật Công nghiệp công nghệ số ban hành đầu tháng 6 và Nghị quyết 05/2025/NQ-CP về việc thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam từ ngày 9-9 đang mở đường cho việc thử nghiệm các mô hình tài chính mới tại Trung tâm tài chính quốc tế của Việt Nam.

“Chúng ta đang có những khung pháp lý cho phép các định chế tài chính trong nước và quốc tế được thử nghiệm các mô hình mới.

Tuy nhiên, có một điểm khiến tôi hơi băn khoăn là tại sao trong Luật Công nghiệp Công nghệ số, chúng ta cho phép phát hành đồng tiền ổn định (stablecoin) - tức đồng tiền trung gian để giao dịch tài sản số, nhưng trong Nghị quyết 05 lại không thấy quy định cho phép phát hành tài sản số dựa trên đồng tiền pháp định. Đây là điều rất cần thiết" - ông bày tỏ.

Ông nhấn mạnh để hình thành trung tâm tài chính, Việt Nam cần bắt nhịp với xu hướng mới khi các giao dịch thực đang dịch chuyển lên không gian số.

Ông dẫn chứng thực tế thế giới đã chứng kiến những thay đổi lớn trong tư duy về tài sản số. Đơn cử như việc CEO JP Morgan – người từng phản đối gay gắt Bitcoin, nay lại chấp nhận sử dụng Bitcoin hoặc Ethereum làm tài sản đảm bảo cho các khoản vay.

Hay việc năm 2022 đã có những bức tranh số được bán với giá hàng chục triệu USD, rồi gần đây nhu cầu đối với Bitcoin tăng lên rõ rệt.

Do đó, ông cho rằng cốt lõi của vấn đề nằm ở việc xây dựng khung pháp lý rõ ràng và có tính khả thi. Cơ sở hạ tầng vật chất có thể được đầu tư, nhưng điều quan trọng hơn hệ thống pháp lý.

