Kinh tế

Thị trường tiền số hôm nay, 11-1: "Cá voi" Bitcoin bất ngờ quay xe

Lê Tỉnh

(NLĐO)- Trong bối cảnh giá Bitcoin đi ngang, các "cá voi" - nhóm nhà đầu tư nắm giữ đồng tiền số này với lượng rất lớn lại đang giảm mạnh các vị thế mua.

Tối 11-1, thị trường tiền số ghi nhận diễn biến trái chiều khi dòng tiền vẫn thận trọng trước các tín hiệu mới từ nhóm nhà đầu tư lớn. Dữ liệu từ sàn OKX cho thấy trong 24 giờ qua, Bitcoin tăng nhẹ 0,2%, lên khoảng 90.737 USD.

Một số đồng tiền số lớn khác cũng giao động trong biên độ hẹp, như Ethereum tăng gần 0,5% lên 3.100 USD, BNB tăng hơn 1% đạt 911 USD, Solana nhích 0,1% lên 136 USD. Ở chiều ngược lại, XRP giảm nhẹ 0,1%, xuống quanh mốc 2 USD.

Đáng chú ý, trong bối cảnh giá đi ngang, các "cá voi" Bitcoin - nhóm nhà đầu tư nắm giữ lượng tiền số rất lớn - lại giảm mạnh các vị thế mua.

Dữ liệu từ TradingView cho thấy lượng Bitcoin mà nhóm này nắm giữ ở các vị thế mua đã đạt đỉnh khoảng 73.000 Bitcoin vào cuối tháng 12, trước khi bắt đầu đi xuống rõ rệt.

Trên thị trường, "cá voi" thường được xem là dòng tiền đi trước, có khả năng tác động mạnh đến xu hướng giá. Vì vậy, việc nhóm này thu hẹp vị thế mua nhanh chóng thu hút sự chú ý của giới đầu tư.

Theo quan sát trong quá khứ, mỗi khi "cá voi" giảm mua sau một nhịp tăng ngắn hạn, Bitcoin thường bước vào giai đoạn biến động mạnh, trước khi hình thành một xu hướng tăng mới.

Thị trường tiền số hôm nay , 11 - 1: Cá voi Bitcoin bất ngờ giảm mua - Ảnh 2.

Bitcoin đang giao dịch tại 90.737 USD Nguồn: OKX

Chia sẻ trên mạng xã hội X, nhà phân tích MartyParty cho biết "cá voi" trên sàn Bitfinex đang đóng các vị thế mua một cách quyết liệt.

Ông cho rằng đây là tín hiệu từng nhiều lần xuất hiện trước những đợt biến động lớn của Bitcoin. Lần gần nhất hiện tượng này xảy ra vào đầu năm 2025, khi giá Bitcoin chững lại quanh vùng 74.000 USD.

Theo MartyParty, giai đoạn "cá voi" rút lui khi đó đã giúp thị trường "giải tỏa" áp lực đầu cơ, tạo nền cho một xu hướng tăng mới. Sau nhịp điều chỉnh ngắn, giá Bitcoin đã tăng khoảng 50% chỉ trong hơn một tháng, lên vùng 112.000 USD.

Với việc Bitcoin hiện dao động quanh mốc 91.500 USD, một số nhà phân tích cho rằng nếu kịch bản cũ lặp lại, thị trường có thể chứng kiến một đợt tăng mới trong thời gian tới.

Ở góc nhìn dài hạn hơn, nền tảng phân tích CryptoQuant cho biết trong vòng một năm qua, tổng lượng Bitcoin do "cá voi" nắm giữ đã giảm hơn 200.000 Bitcoin. Ngược lại, các nhà đầu tư nhỏ lẻ đang gia tăng sở hữu.

Theo CryptoQuant, đây là dấu hiệu cho thấy thị trường đang bước vào giai đoạn trưởng thành hơn, khi dòng tiền được phân bổ rộng rãi, giúp xu hướng dài hạn ổn định hơn dù biến động ngắn hạn vẫn còn hiện hữu.

