Thị trường tiền số hôm nay, 8-1: Lý do khiến hơn 50% nhà đầu tư Việt thua lỗ

Tối 8-1, thị trường tiền số bất ngờ đảo chiều. Dữ liệu từ sàn OKX cho thấy trong 24 giờ qua, Bitcoin giảm gần 2,5%, xuống vùng 89.950 USD.

Các đồng tiền khác như Ethereum giảm gần 4%, xuống mức 3.090 USD; BNB và Solana giảm hơn 2%, lần lượt ở mức 884 USD và 133 USD. Riêng XRP giảm mạnh nhất, hơn 7%, còn 2 USD.

Theo Cointelegraph, giá Bitcoin trong hôm nay đã có thời điểm rơi xuống mức thấp nhất khoảng 89.530 USD, thể hiện tâm lý thận trọng của nhà đầu tư.

Diễn biến của Bitcoin khá tương đồng với vàng, khi cả hai cùng hạ nhiệt sau nhịp tăng đầu năm. Đà tăng trước đó được thúc đẩy bởi các yếu tố địa chính trị, song chưa đủ mạnh để duy trì xu hướng đi lên bền vững.

Bitcoin đang giao dịch ở vùng 89.950 USD Nguồn: OKX

Theo một số nhà phân tích, việc Bitcoin lùi về kiểm tra các mốc giá quan trọng trong ngắn hạn là diễn biến thường thấy.

Giá thậm chí có lúc giảm sâu hơn ngưỡng hỗ trợ, nhưng điều này không hẳn tiêu cực, bởi thị trường cần những nhịp điều chỉnh để cân bằng lực mua – bán.

Hiện Bitcoin được cho là đang dao động trong vùng 89.000–92.000 USD và có thể tiếp tục đi ngang trong ngắn hạn.

Theo các chuyên gia, nếu giá giảm thêm, thị trường có thể sớm ổn định trước một nhịp tăng mới; ngược lại, việc giữ vững vùng hiện tại cũng cho thấy đáy ngắn hạn có thể đã hình thành.

Hơn 54,6% nhà đầu tư tiền số đang thua lỗ

Theo Báo cáo Thị trường Crypto Việt Nam 2025 do Kyros Ventures, Coin68 và BingX thực hiện, 54,6% nhà đầu tư Việt Nam ghi nhận thua lỗ trong năm qua.

Con số này không chỉ phản ánh mức độ biến động và rủi ro ngày càng cao của thị trường tài sản số, mà còn phơi bày những điểm yếu cố hữu trong hành vi đầu tư cá nhân, từ tâm lý chạy theo sóng, thiếu kỷ luật quản trị rủi ro, đến sự phụ thuộc quá lớn vào kỳ vọng ngắn hạn.

Dữ liệu khảo sát cho thấy, 88% nhà đầu tư tiền số tại Việt Nam hiện dưới 35 tuổi, tăng 11 điểm phần trăm so với năm 2024.

Phần lớn trong số này đã có từ 2–3 năm tiếp cận thị trường, đủ để trải nghiệm ít nhất một chu kỳ tăng - giảm mạnh. Thế nhưng, chính nhóm tưởng như đã có va chạm này lại là bên hứng chịu nhiều tổn thất nhất trong năm 2025.

Điểm chung dễ nhận thấy là nhiều nhà đầu tư trẻ gia nhập thị trường khi mặt bằng giá đã ở vùng cao, bị cuốn theo tâm lý sợ bỏ lỡ cơ hội hoặc đầu tư theo xu hướng cộng đồng, thay vì một chiến lược rõ ràng.

Việc thiếu kỷ luật quản trị rủi ro khiến không ít người dồn trên 50% danh mục vào tài sản số, biến biến động giá thành cú sốc trực diện khi thị trường đảo chiều.

Ở chiều ngược lại, những nhà đầu tư giữ tỷ trọng crypto ở mức khiêm tốn, dưới 25% tổng danh mục, lại ghi nhận hiệu quả sinh lời vượt trội hơn hẳn.

Thực tế này cho thấy, trong một thị trường có biên độ dao động lớn như crypto, kỷ luật phân bổ vốn đôi khi mang tính quyết định không kém việc lựa chọn tài sản tiềm năng.

Yếu tố thu nhập cũng tạo ra sự phân hóa rõ rệt về kết quả đầu tư. Nhóm nhà đầu tư có mức thu nhập từ 25–80 triệu đồng mỗi tháng ghi nhận tỉ lệ sinh lời khoảng 55%, trong khi con số này ở nhóm thu nhập trên 80 triệu đồng lên tới 73%.

Lợi thế tài chính giúp họ giảm áp lực dòng tiền, kiên nhẫn nắm giữ trong giai đoạn thị trường suy giảm và tránh những quyết định bán tháo mang tính phòng vệ ngắn hạn.