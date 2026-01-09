HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Thị trường tiền số hôm nay, 9-1: Tín hiệu quen thuộc bất ngờ xuất hiện

Lê Tỉnh

(NLĐO)- Bitcoin được dự báo có khả năng tiến lên vùng 103.000 - 105.000 USD khi các tín hiệu kỹ thuật quan trọng đang ủng hộ xu hướng đi lên.

Tối 9-1, thị trường tiền số ghi nhận diễn biến tích cực trở lại. Dữ liệu từ sàn OKX cho thấy trong 24 giờ qua, Bitcoin tăng gần 1%, giao dịch quanh mức 90.560 USD.

Các đồng tiền số khác cũng đi lên. Ethereum tăng nhẹ 0,1% lên 3.096 USD, BNB tăng 0,7% đạt 889 USD, XRP nhích gần 1% lên 2,1 USD, trong khi Solana ghi nhận mức tăng mạnh hơn 3%, lên khoảng 138 USD.

Theo Cointelegraph, những phân tích thị trường mới nhất cho thấy Bitcoin có thể tiếp tục mở rộng đà tăng trong vài tuần tới.

Một số chuyên gia nhận định đồng tiền số lớn nhất thị trường có khả năng tiến lên vùng 103.000 - 105.000 USD khi các tín hiệu kỹ thuật quan trọng vẫn đang ủng hộ xu hướng đi lên.

Nhà giao dịch có biệt danh BitBull cho biết chỉ báo phản ánh sức mạnh giá của Bitcoin trên khung thời gian tuần đang phát đi tín hiệu bứt phá rõ rệt.

Dù giá Bitcoin hiện vẫn dao động trong biên độ hẹp, xu hướng của chỉ báo này thực tế đã đảo chiều từ tháng 12 năm ngoái, sau khi phá vỡ xu hướng giảm hình thành từ tháng 9.

Thị trường tiền số hôm nay , 9 - 1: Bitcoin hướng tới 103 . 000 - 105 . 000 USD - Ảnh 1.

Bitcoin đang giao dịch tại 90.573 USD Nguồn: OKX

Theo BitBull, việc chỉ báo duy trì ổn định phía trên đường xu hướng giảm trong nhiều tuần liên tiếp cho thấy dư địa tăng giá của Bitcoin vẫn còn.

Ông so sánh diễn biến hiện tại với giai đoạn đầu năm trước, khi Bitcoin bật tăng mạnh sau khi tạo đáy quanh vùng 75.000 USD vào tháng 4 và duy trì đà đi lên trong nhiều tháng.

Từ cơ sở này, BitBull dự báo Bitcoin có thể tiến lên vùng 103.000 - 105.000 USD trong khoảng 3-4 tuần tới.

Cùng quan điểm tích cực, ông James Easton, người dẫn chương trình podcast chuyên về giao dịch tiền số, cho rằng chỉ báo sức mạnh giá trên khung thời gian hai tuần hiện đang ở mức thấp hơn cả giai đoạn đáy sâu nhất của thị trường giảm giá cuối năm 2022.

Việc chỉ báo này vừa chuyển sang trạng thái tích cực được xem là tín hiệu cho khả năng hình thành một xu hướng tăng mới.

Tuy nhiên, thị trường vẫn tồn tại những ý kiến thận trọng. Một số nhà giao dịch cho rằng Bitcoin có thể cần thêm thời gian điều chỉnh để xây dựng nền hỗ trợ vững chắc, thậm chí không loại trừ khả năng giá quay lại vùng 75.000 USD.

Ngoài ra, lực bán xuất hiện quanh mốc 91.500 USD cũng đang phần nào kìm hãm đà tăng trong ngắn hạn, cho thấy dòng tiền mua vào vẫn chưa thực sự lan tỏa rộng.

