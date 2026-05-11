HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Thị trường tiền số hôm nay, 11-5: Một doanh nghiệp muốn rót 7.400 tỉ vào sàn mã hóa Techcom

Tin và ảnh: Lê Tỉnh

(NLĐO)- TokenBay dự kiến huy động khoảng 7.400 tỉ đồng thông qua kênh trái phiếu nhằm đầu tư vào Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Techcom (TCEX)

Tối 11-5, thị trường tiền số tăng nhẹ. Dữ liệu từ sàn OKX cho thấy trong 24 giờ qua, Bitcoin tăng 0,3%, lên khoảng 81.200 USD.

Nhiều đồng tiền số lớn khác cũng đi lên như Ethereum tăng 0,5% lên 2.334 USD, BNB tăng hơn 1% lên 655 USD, Solana tăng gần 2% đạt 95 USD, còn XRP tăng gần 3% lên 1,46 USD.

Nhiều tín hiệu tích cực

Theo Cointelegraph, diễn biến tích cực của thị trường diễn ra trong bối cảnh Circle Internet Group vừa huy động thành công 222 triệu USD thông qua đợt bán trước token ARC, với sự dẫn dắt của a16z crypto.

Thương vụ này định giá mạng blockchain Arc ở mức khoảng 3 tỉ USD, cho thấy tham vọng mở rộng sang hạ tầng blockchain của Circle, thay vì chỉ tập trung vào stablecoin.

Cùng với đó, báo cáo tài chính quý I/2026 của doanh nghiệp cho thấy doanh thu đạt 694 triệu USD, trong khi lượng lưu hành của USDC tăng lên 77 tỉ USD, dù lợi nhuận ròng có xu hướng giảm.

Đáng chú ý, đợt gọi vốn còn có sự tham gia của nhiều tổ chức tài chính lớn như BlackRock, Apollo Global Management, ARK Invest và Standard Chartered.

Ở chiều tác động vĩ mô, giá Bitcoin biến động mạnh trước thông tin địa chính trị khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ đề xuất hòa bình từ Iran.

Thị trường tiền số hôm nay 11 - 5: Doanh nghiệp đầu tư 7 . 400 Tỉ vào TCEX - Ảnh 1.

Đồng tiền số này có lúc giảm về gần 80.500 USD trước khi bật tăng hơn 2,3%, vượt mốc 82.000 USD trong thời gian ngắn. Diễn biến căng thẳng tại Trung Đông không chỉ ảnh hưởng đến tiền số mà còn đẩy giá dầu tăng, qua đó tác động lan sang các thị trường tài chính.

Trong khi đó, ông Michael Saylor, đồng sáng lập Strategy, phát tín hiệu doanh nghiệp sẽ sớm quay lại mua Bitcoin sau thời gian tạm dừng.

Trước đó, công ty đã nâng tổng lượng nắm giữ lên hơn 818.000 Bitcoin, tương đương khoảng 61,8 tỉ USD. Tuy nhiên, lãnh đạo doanh nghiệp cũng để ngỏ khả năng bán ra một phần tài sản trong tương lai nhằm đáp ứng các nghĩa vụ tài chính.

Một doanh nghiệp rót 7.400 tỉ vào TCEX

Theo báo cáo mới công bố của Saigon Ratings, Công ty CP Đầu tư và Công nghệ TokenBay đang lên kế hoạch phát hành trái phiếu để đầu tư góp vốn vào Công ty CP Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Techcom (TCEX).

Theo kế hoạch, TokenBay dự kiến huy động khoảng 7.400 tỉ đồng thông qua kênh trái phiếu nhằm đầu tư vào TCEX, qua đó trở thành công ty mẹ của sàn giao dịch tài sản mã hóa này.

TCEX là doanh nghiệp được thành lập bởi hệ sinh thái của Chứng khoán Kỹ thương (TCBS). Vừa qua, TCEX đã được Bộ Tài chính chấp thuận kết quả thẩm định vòng 1 trong quy trình cấp giấy phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa. Hiện doanh nghiệp đang tiếp tục hoàn thiện và bổ sung hồ sơ cho vòng thẩm định thứ hai.

Tin liên quan

Thị trường tiền số hôm nay, 7-5: Sàn giao dịch tài sản mã hóa Sacom có diễn biến mới

Thị trường tiền số hôm nay, 7-5: Sàn giao dịch tài sản mã hóa Sacom có diễn biến mới

(NLĐO) - Sàn Sacom đã vượt qua vòng đánh giá đầu tiên trong quy trình xin cấp phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa.

Thị trường tiền số hôm nay, 6-5: Bitcoin tăng vọt

(NLĐO)- Đà tăng mạnh của Bitcoin được thúc đẩy bởi dòng tiền lớn đổ vào các quỹ đầu tư theo đồng tiền số phổ biến nhất thế giới này.

Thị trường tiền số hôm nay, 4-5: Bitcoin vừa gây chú ý trong giới đầu tư

(NLĐO)- Trong phiên hôm nay, Bitcoin đã vượt mốc 80.000 USD, mức cao nhất kể từ cuối tháng 1-2026.

sàn giao dịch bitcoin tcex
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo