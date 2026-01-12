HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Thị trường tiền số hôm nay, 12-1: Bitcoin có bị ảnh hưởng khi Chủ tịch Fed bị điều tra hình sự?

Lê Tỉnh

(NLĐO)- Việc Chủ tịch Fed bị điều tra có thể khiến chứng khoán Mỹ chịu áp lực, qua đó tạo cơ hội cho Bitcoin hưởng lợi khi dòng tiền tìm đến tài sản này.

Tối 12-1, thị trường tiền số diễn biến giằng co khi các đồng tiền lớn tăng giảm trái chiều. Dữ liệu từ sàn OKX cho thấy trong 24 giờ qua, Bitcoin giảm nhẹ 0,1%, giao dịch quanh mức 90.599 USD.

XRP và BNB cùng chịu áp lực điều chỉnh, lần lượt giảm 2% và 1,3%, xuống khoảng 2 USD và 898 USD. Ở chiều ngược lại, Ethereum gần như đi ngang khi tăng 0,01% lên 3.105 USD, trong khi Solana tăng gần 2%, đạt 139 USD.

Trong bối cảnh thị trường thiếu động lực rõ ràng, giới đầu tư đang chú ý nhiều hơn đến các yếu tố chính trị và kinh tế vĩ mô tại Mỹ.

Theo Cointelegraph, Bitcoin đang được nhắc đến nhiều với vai trò là một tài sản độc lập, không chịu sự kiểm soát trực tiếp của bất kỳ quốc gia nào, sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell bị mở cuộc điều tra hình sự.

Các công tố viên liên bang Mỹ đã tiến hành điều tra liên quan đến phần điều trần của ông Powell trước Thượng viện về việc cải tạo các tòa nhà của Fed.

Bitcoin và tác động từ điều tra Chủ tịch Fed: Thị trường tiền số hôm nay 12 - 1 - Ảnh 2.

Bitcoin đang giao dịch tại 90.599 USD Nguồn: OKX

Trong tuyên bố đưa ra hôm chủ nhật, ông Powell cho rằng động thái này xuất phát từ việc Fed kiên trì điều hành chính sách lãi suất dựa trên đánh giá chuyên môn và lợi ích chung, thay vì đáp ứng sức ép chính trị.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần công khai chỉ trích Fed vì không hạ lãi suất theo mong muốn của ông.

Theo nhận định của các chuyên gia, diễn biến này có thể gây áp lực tâm lý trong ngắn hạn lên các tài sản rủi ro, đặc biệt là thị trường chứng khoán Mỹ.

Tuy nhiên, nếu chứng khoán điều chỉnh mạnh, Bitcoin có thể hưởng lợi nhờ đặc tính tách biệt với hệ thống tài chính truyền thống.

Các nhà phân tích từ sàn Bitunix cho rằng khi niềm tin vào đồng USD và tính độc lập của ngân hàng trung ương bị đặt dấu hỏi, dòng tiền thường có xu hướng tìm đến các tài sản phi tập trung.

Ở góc nhìn dài hạn, nếu sự can thiệp chính trị vào chính sách tiền tệ ngày càng rõ nét, vai trò của Bitcoin có thể tiếp tục được củng cố.

Dữ liệu từ Matrixport cũng cho thấy tâm lý nhà đầu tư tiền số đang cải thiện dần. Dù vậy, theo Nansen, một bộ phận nhà đầu tư lớn vẫn thận trọng với Bitcoin trong ngắn hạn, phản ánh sự phân hóa rõ rệt trong kỳ vọng đối với thị trường tiền số hiện nay.

