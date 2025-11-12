Thị trường tiền số hôm nay, 12-11: Xuất hiện tín hiệu lạ

Tối 12-11, thị trường tiền số ghi nhận diễn biến trái chiều. Dữ liệu từ sàn OKX cho thấy trong 24 giờ qua, Bitcoin tăng nhẹ 0,2%, đạt 105.250 USD.

Trong khi đó, các đồng tiền khác như Ethereum (ETH) giảm gần 0,5% xuống 3.555 USD, BNB giảm 0,7% còn 970 USD, Solana (SOL) giảm 2% về 160 USD, và XRP giảm gần 1% xuống 2,4 USD.

Theo Cointelegraph, các chỉ báo cho thấy dòng tiền đang tích lũy trở lại quanh Bitcoin, báo hiệu khả năng thị trường sắp hồi phục.

Bitcoin đang giao dịch ở vùng 105.250 USD Nguồn: OKX

Nền tảng phân tích CryptoQuant cho biết tỉ lệ cung stablecoin (loại tiền số có giá trị ổn định, thường neo theo USD) của Bitcoin đã giảm xuống vùng thấp nhất lịch sử, mức từng xuất hiện giữa năm 2021 và năm 2024, khi giá Bitcoin tạo đáy trước mỗi chu kỳ tăng mạnh.

Dữ liệu trên sàn Binance cũng ghi nhận lượng stablecoin tăng, trong khi lượng Bitcoin giảm. Đây là mô hình thường xảy ra trước các giai đoạn phục hồi.

Giới phân tích cho rằng thị trường hiện ở giai đoạn “cạn kiệt người bán”, khi nhà đầu tư yếu tay đã thoái lui, còn dòng vốn lớn đang âm thầm quay lại.

Trong những lần trước, khi xuất hiện tín hiệu tương tự, Bitcoin từng tăng gần 190%, từ 25.300 USD lên 74.000 USD chỉ trong vài tháng.

Về kỹ thuật, Bitcoin hiện giao dịch quanh vùng 105.000 USD và đang di chuyển trong vùng giá thu hẹp dần - dấu hiệu thường cho thấy áp lực bán yếu đi và giá có thể đảo chiều tăng.

Nếu vượt mốc 107.000 USD, giá có thể hướng tới 124.000 USD, tương đương mức tăng khoảng 19%.

Các chuyên gia nhận định, nếu Bitcoin giữ vững vùng 108.000 – 110.000 USD, xu hướng phục hồi có thể được xác nhận, khi rủi ro thị trường giảm dần và dòng tiền quay trở lại mạnh mẽ hơn.