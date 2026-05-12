Thị trường tiền số hôm nay, 12-5: Đằng sau nhịp giảm của Bitcoin

Tối 12-5, thị trường tiền số đồng loạt giảm. Dữ liệu từ sàn OKX cho thấy trong 24 giờ qua, Bitcoin giảm 0,5%, gần mốc 80.000 USD.

Nhiều đồng tiền số khác cũng đi xuống. Ethereum mất hơn 2%, còn 2.287 USD; XRP và Solana giảm gần 1%, lần lượt xuống 1,4 USD và 95 USD. Riêng BNB tăng hơn 1%, lên 663 USD.

Dù thị trường rung lắc, nhưng theo Cointelegraph, các nhà phân tích vẫn cho rằng xu hướng tăng của Bitcoin chưa bị phá vỡ. Đồng tiền này chỉ điều chỉnh nhẹ khoảng 2,5% so với đỉnh nhiều tháng ở mức 82.800 USD thiết lập ngày 6-5.

Công ty quản lý tài sản Swissblock nhận định Bitcoin vẫn duy trì động lực tăng trưởng mạnh. Nhịp tăng gần đây đã giúp xu hướng đi lên được củng cố và quay lại trạng thái tích cực.

Hiện Bitcoin đang đi ngang quanh vùng 80.000 USD - được xem là ngưỡng hỗ trợ quan trọng. Trong khi đó, khu vực 85.000 USD đóng vai trò là vùng cản trong ngắn hạn.

Theo Swissblock, cấu trúc tăng trưởng của thị trường vẫn vững. "Chừng nào đà tăng còn được giữ vững, bên mua vẫn kiểm soát thị trường" - đơn vị này cho biết.

Cùng quan điểm, nhà phân tích The Great Mattsby đánh giá các tín hiệu thị trường đã chuyển sang tích cực, khi xu hướng chung quay lại đà đi lên sau thời gian suy yếu.

Các chỉ báo về dòng tiền cũng phát đi tín hiệu khả quan. Sau khi rơi xuống vùng thấp – từng xuất hiện trong các giai đoạn tạo đáy của thị trường vào các năm 2021, 2022 và giữa 2023 - chỉ số này đã phục hồi. Trong quá khứ, mỗi lần bật lên từ vùng thấp đều đi kèm với các đợt tăng mạnh của Bitcoin.

Bitcoin đang giao dịch tại 80.745 USD Nguồn: OKX

Diễn biến này cho thấy dòng tiền đang quay trở lại, tạo nền tảng cho khả năng hình thành một chu kỳ tăng mới.

Trên sàn Binance, một chỉ số khác cũng ghi nhận xu hướng tương tự khi chuyển sang vùng tích cực và đạt mức cao nhất trong 12 tháng. Điều này phản ánh nhu cầu mua đang gia tăng trong giai đoạn phục hồi.

Hoạt động trên mạng lưới Bitcoin cũng trở nên sôi động hơn. Số lượng giao dịch mỗi ngày tăng 116% trong tháng 5, lên hơn 831.000 giao dịch vào ngày 9-5, mức cao tương đương thời điểm trước khi Bitcoin lần đầu vượt 100.000 USD.

Một số chuyên gia cho rằng mức độ hoạt động hiện tại thậm chí còn cao hơn giai đoạn Bitcoin đạt đỉnh trước đó, cho thấy thị trường đang phát đi tín hiệu của một chu kỳ tăng mới.

Bên cạnh đó, số lượng người dùng tham gia mạng lưới và phí giao dịch đều tăng đáng kể, phản ánh mức độ quan tâm và niềm tin của nhà đầu tư đang được cải thiện.

Dữ liệu dòng tiền cũng cho thấy lực mua đang chiếm ưu thế so với lực bán, đặc biệt từ các nhà đầu tư lớn có xu hướng tích lũy thay vì giao dịch ngắn hạn.

Theo các chuyên gia, khi người mua sẵn sàng trả giá cao hơn để nắm giữ Bitcoin, xu hướng tăng bền vững thường hình thành. Nếu xu hướng này tiếp diễn, thị trường có thể bước vào một đợt tăng mới, tương tự các chu kỳ trước.

Ngoài ra, nhu cầu mua trực tiếp trên thị trường đang tăng nhanh, cho thấy mức độ quyết tâm của nhà đầu tư ngày càng lớn. Đây thường là tín hiệu cho thấy đà tăng vẫn có thể tiếp tục trong thời gian tới.

Một chỉ số tổng hợp khác cũng cho thấy cấu trúc thị trường của Bitcoin đang được củng cố, được xem là dấu hiệu sớm cho khả năng hình thành chu kỳ tăng giá mới.