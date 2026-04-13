Kinh tế

Thị trường tiền số hôm nay, 13-4: Bitcoin vẫn “lì đòn” giữ mốc quan trọng

Lê Tỉnh

(NLĐO)- Bitcoin đang tiếp tục giữ vững mốc quan trọng 70.000 USD trong bối cảnh thị trường chịu tác động từ căng thẳng địa chính trị.

Tối 13-4, thị trường tiền số ghi nhận diễn biến tích cực khi hầu hết các đồng tiền lớn đều tăng nhẹ.

Dữ liệu từ sàn OKX cho thấy trong 24 giờ qua, Bitcoin tăng khoảng 0,1%, nhích lên trên 71.000 USD. Các đồng khác cũng đi lên như Ethereum tăng 0,4% lên 2.200 USD, BNB và Solana tăng hơn 1% lên lần lượt 598 USD và 83,2 USD, trong khi XRP tăng gần 1% lên 1,3 USD.

Theo Cointelegraph, Bitcoin đang tiếp tục giữ vững mốc quan trọng 70.000 USD khi tuần kết thúc. Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh thị trường chịu tác động từ căng thẳng địa chính trị, sau khi đàm phán giữa Mỹ và Iran đổ vỡ, làm gia tăng bất ổn tại eo biển Hormuz - tuyến vận chuyển dầu mỏ then chốt của thế giới.

Cuối tuần qua, căng thẳng Mỹ - Iran trở thành tâm điểm chú ý của giới đầu tư. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố các biện pháp nhằm kiểm soát eo biển Hormuz, với kế hoạch dài hạn là kiểm soát khu vực này rồi cho phép lưu thông trở lại.

Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng nếu kịch bản này xảy ra, quá trình triển khai sẽ kéo dài và có thể làm gián đoạn nguồn cung dầu trong nhiều tháng.

Bitcoin giữ vững mốc 70 . 000 USD giữa căng thẳng địa chính trị ngày 13 - 4 - Ảnh 1.

Bitcoin đang giao dịch trên mức 71.000 USD Nguồn: OKX

Phản ứng của thị trường tài chính nhìn chung khá thận trọng. Chứng khoán Mỹ giảm nhẹ khoảng 0,6%, trong khi giá dầu bật tăng mạnh gần 8%, lên khoảng 105 USD/thùng.

Các chuyên gia nhận định nếu tình hình không được giải quyết bằng con đường ngoại giao, khu vực Hormuz sẽ tiếp tục là điểm nóng, khiến thị trường biến động mạnh trong thời gian tới.

Giá dầu tăng kéo theo nguy cơ lạm phát gia tăng. Trên thực tế, các dữ liệu gần đây cho thấy áp lực giá tại Mỹ đã tăng lên ngay cả trước khi căng thẳng leo thang.

Điều này khiến khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tiếp tục duy trì lãi suất cao trở nên rõ ràng hơn, thậm chí có thể tăng thêm nếu cần thiết. Thị trường hiện dự báo sẽ chưa có đợt giảm lãi suất nào trước nửa cuối năm 2027.

Trong bối cảnh đó, Bitcoin vẫn duy trì được vùng giá quan trọng, nhưng đà tăng chưa thật sự bền vững. Thực tế cho thấy mỗi khi tiến vào vùng 70.000 - 80.000 USD, lực bán chốt lời lại gia tăng khiến giá nhanh chóng chững lại. Xu hướng này đã lặp lại nhiều lần trong thời gian gần đây.

Một số nhà giao dịch cho rằng Bitcoin có thể cần thêm một nhịp điều chỉnh trước khi bước vào xu hướng tăng rõ ràng hơn, thậm chí không loại trừ khả năng quay về vùng 50.000 USD.

Dù vậy, thị trường cũng xuất hiện tín hiệu tích cực khi một số chỉ báo cho thấy diễn biến hiện tại có nét tương đồng với giai đoạn tạo đáy năm 2022.

Đáng chú ý, áp lực bán từ nhóm nhà đầu tư ngắn hạn đang giảm dần, trong khi lực mua từ nhà đầu tư dài hạn có xu hướng tăng lên. Nhu cầu trên các sàn giao dịch cải thiện, còn lượng bán từ các nhà đầu tư lớn lại suy giảm.

Điều này cho thấy cấu trúc thị trường đang ổn định hơn, tạo nền tảng cho khả năng phục hồi trong thời gian tới.

Bitcoin vẫn trụ vững trước các biến động lớn từ địa chính trị và kinh tế vĩ mô. Tuy nhiên, trong ngắn hạn, thị trường nhiều khả năng sẽ tiếp tục dao động mạnh khi các yếu tố như căng thẳng khu vực, giá dầu và chính sách lãi suất vẫn còn nhiều bất định.

Thị trường tiền số hôm nay, 12-4: Quan điểm trái chiều về Bitcoin

(NLĐO)- Trong khi nhà phân tích cho rằng Bitcoin đang phục hồi, một số chuyên gia khác lại cảnh báo giá có thể giảm sâu xuống dưới 60.000 USD trong năm 2026.

Thị trường tiền số hôm nay, 10-4: Một sàn quốc tế đầu tư vào sàn tiền số của VPBank

(NLĐO)- Sàn giao dịch tiền số OKX vừa thông báo đầu tư vào Công ty CP Sàn giao dịch tài sản mã hóa Việt Nam Thịnh Vượng của VPBank.

Thị trường tiền số ngày 9-4: Muốn Bitcoin tăng mạnh trở lại phải xảy ra điều này

(NLĐO) - Theo các chuyên gia, để Bitcoin tăng mạnh trở lại, yếu tố then chốt là dòng tiền phải quay lại rõ rệt.

