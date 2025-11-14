Thị trường tiền số hôm nay, 14-11: Biến động khó tin

Tối 14-11, thị trường tiền số chứng kiến đà giảm sâu. Dữ liệu từ sàn OKX cho thấy trong 24 giờ qua, giá Bitcoin (BTC) mất hơn 8%, xuống còn 94.660 USD.

Giá các đồng tiền số khác cũng lao dốc, trong đó Ethereum (ETH) giảm hơn 11%, xuống 3.080 USD; XRP mất 8,5%, còn 2,2 USD; BNB giảm gần 6,5%, về 898 USD và Solana (SOL) mất hơn 11%, còn 136 USD.

Theo Cointelegraph, dù Mỹ vừa chấm dứt 43 ngày đóng cửa chính phủ, nhu cầu đối với các quỹ đầu tư liên quan Bitcoin vẫn tiếp tục yếu. Các quỹ giao dịch Bitcoin tại Mỹ ghi nhận dòng tiền rút ra lên tới 866 triệu USD, chỉ sau mức 1,14 tỉ USD vào ngày 25-2, đánh dấu ngày rút tiền thứ 2 lớn nhất trong lịch sử.

Đây là ngày thứ 2 liên tiếp, các quỹ này chứng kiến dòng tiền rút ra, cho thấy việc kết thúc kỳ đóng cửa chính phủ Mỹ không đủ để khôi phục sự quan tâm của nhà đầu tư.

Bitcoin đang giao dịch ở vùng 94.660 USD Nguồn: OKX

Việc thiếu nhu cầu từ các quỹ Bitcoin đang khiến nhiều nhà đầu tư lo ngại, bởi các quỹ này từng là động lực chính giúp giá Bitcoin tăng mạnh trong năm 2025.

Tuy nhiên, một số chuyên gia vẫn giữ quan điểm lạc quan. Ki Young Ju, nhà sáng lập kiêm CEO nền tảng phân tích CryptoQuant, nhận định thị trường vẫn trong giai đoạn tăng giá, miễn Bitcoin không xuống dưới 94.000 USD.

Một số chuyên gia khác cho rằng lý thuyết chu kỳ 4 năm giờ không còn phù hợp, khi thị trường đã xuất hiện các quỹ Bitcoin và dưới chính quyền Mỹ mới.

Nhìn chung, thị trường tiền số đang trải qua giai đoạn biến động mạnh, với giá nhiều đồng tiền chủ chốt lao dốc sâu.

Song, nhu cầu từ các quỹ altcoin mới và dòng tiền đầu tư vào các token thế hệ mới vẫn tạo ra điểm sáng, mang đến hy vọng phục hồi trong ngắn hạn cho thị trường.

Trong bối cảnh này, OKX vừa chính thức ra mắt tính năng DEX Trading trực tiếp trên sàn, mở ra bước tiến mới trong giao dịch on-chain.

Tính năng này giúp nhà đầu tư tiếp cận DeFi nhanh chóng và an toàn ngay trên giao diện sàn, mua bán token mới mà không cần chờ niêm yết, giao dịch trực tiếp trên Solana, Base hay X Layer ngay trong app OKX; toàn quyền kiểm soát tài sản với ví tự quản bảo mật bằng Passkey/Face ID...