Thị trường tiền số hôm nay, 14-11: Biến động khó tin

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Thị trường tiền số hôm nay, 14-11: Biến động khó tin

Lê Tỉnh

(NLĐO) - Thị trường tiền số đang trải qua giai đoạn biến động mạnh với nhiều đồng tiền lao dốc.

Tối 14-11, thị trường tiền số chứng kiến đà giảm sâu. Dữ liệu từ sàn OKX cho thấy trong 24 giờ qua, giá Bitcoin (BTC) mất hơn 8%, xuống còn 94.660 USD.

Giá các đồng tiền số khác cũng lao dốc, trong đó Ethereum (ETH) giảm hơn 11%, xuống 3.080 USD; XRP mất 8,5%, còn 2,2 USD; BNB giảm gần 6,5%, về 898 USD và Solana (SOL) mất hơn 11%, còn 136 USD.

Theo Cointelegraph, dù Mỹ vừa chấm dứt 43 ngày đóng cửa chính phủ, nhu cầu đối với các quỹ đầu tư liên quan Bitcoin vẫn tiếp tục yếu. Các quỹ giao dịch Bitcoin tại Mỹ ghi nhận dòng tiền rút ra lên tới 866 triệu USD, chỉ sau mức 1,14 tỉ USD vào ngày 25-2, đánh dấu ngày rút tiền thứ 2 lớn nhất trong lịch sử.

Đây là ngày thứ 2 liên tiếp, các quỹ này chứng kiến dòng tiền rút ra, cho thấy việc kết thúc kỳ đóng cửa chính phủ Mỹ không đủ để khôi phục sự quan tâm của nhà đầu tư.

Thị trường tiền số hôm nay, 14-11: - Ảnh 1.

Bitcoin đang giao dịch ở vùng 94.660 USD Nguồn: OKX

Việc thiếu nhu cầu từ các quỹ Bitcoin đang khiến nhiều nhà đầu tư lo ngại, bởi các quỹ này từng là động lực chính giúp giá Bitcoin tăng mạnh trong năm 2025.

Tuy nhiên, một số chuyên gia vẫn giữ quan điểm lạc quan. Ki Young Ju, nhà sáng lập kiêm CEO nền tảng phân tích CryptoQuant, nhận định thị trường vẫn trong giai đoạn tăng giá, miễn Bitcoin không xuống dưới 94.000 USD.

Một số chuyên gia khác cho rằng lý thuyết chu kỳ 4 năm giờ không còn phù hợp, khi thị trường đã xuất hiện các quỹ Bitcoin và dưới chính quyền Mỹ mới.

Nhìn chung, thị trường tiền số đang trải qua giai đoạn biến động mạnh, với giá nhiều đồng tiền chủ chốt lao dốc sâu.

Song, nhu cầu từ các quỹ altcoin mới và dòng tiền đầu tư vào các token thế hệ mới vẫn tạo ra điểm sáng, mang đến hy vọng phục hồi trong ngắn hạn cho thị trường.

Trong bối cảnh này, OKX vừa chính thức ra mắt tính năng DEX Trading trực tiếp trên sàn, mở ra bước tiến mới trong giao dịch on-chain.

Tính năng này giúp nhà đầu tư tiếp cận DeFi nhanh chóng và an toàn ngay trên giao diện sàn, mua bán token mới mà không cần chờ niêm yết, giao dịch trực tiếp trên Solana, Base hay X Layer ngay trong app OKX; toàn quyền kiểm soát tài sản với ví tự quản bảo mật bằng Passkey/Face ID...

Tin liên quan

Thị trường tiền số hôm nay, 13-11: Bitcoin lao dốc khi tài sản bí ẩn này tăng mạnh

Thị trường tiền số hôm nay, 13-11: Bitcoin lao dốc khi tài sản bí ẩn này tăng mạnh

(NLĐO)- Bitcoin đang diễn biến tiêu cực trong bối cảnh thị trường chứng khoán Mỹ khởi sắc.

Thị trường tiền số hôm nay, 12-11: Xuất hiện tín hiệu lạ

(NLĐO) - Nếu vượt mốc 107.000 USD, giá có thể hướng tới 124.000 USD, tương đương mức tăng khoảng 19%.

Thị trường tiền số hôm nay, 11-11: Giá Bitcoin bất ngờ lao dốc, chuyện gì đang xảy ra?

(NLĐO) - Giá Bitcoin được dự báo có thể giảm xuống quanh 100.000 USD, thậm chí còn rớt về 90.000–93.000 USD trước khi ổn định trở lại.

nhà đầu tư Quỹ đầu tư bitcoin tiền số Ethereum
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo