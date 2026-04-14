Kinh tế

Thị trường tiền số hôm nay, 14-4: Bitcoin tăng sốc

Tin - ảnh: Lê Tỉnh

(NLĐO)- Thị trường tiền số đang được hỗ trợ bởi kỳ vọng căng thẳng giữa Mỹ và Iran có thể hạ nhiệt.

Tối 14-4, thị trường tiền số tăng mạnh. Theo dữ liệu từ OKX, trong 24 giờ qua, Bitcoin tăng 5%, lên 74.400 USD - mức cao nhất trong gần một tháng.

Nhiều đồng tiền khác cũng ghi nhận đà tăng đáng kể: Ethereum tăng gần 9% lên 2.370 USD; XRP và BNB cùng tăng hơn 3%, lần lượt đạt 1,3 USD và 616 USD; Solana tăng gần 5%, lên 85,9 USD.

Theo Cointelegraph, đà tăng của Bitcoin đã kéo theo làn sóng cháy lệnh trên diện rộng. Dữ liệu từ CoinGlass cho thấy trong 24 giờ qua có khoảng 177.000 tài khoản bị đóng lệnh, với tổng thiệt hại khoảng 530 triệu USD, phần lớn xảy ra trong 12 giờ gần nhất.

Bitcoin đang giao dịch tại 74.410 USD

Đáng chú ý, khoảng 80% là các lệnh đặt cược giá giảm, nhưng thị trường lại tăng mạnh khiến nhà đầu tư thua lỗ nặng.

Tổng giá trị toàn thị trường tiền số theo đó tăng lên khoảng 2.600 tỉ USD - mức cao nhất trong một tháng. Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng đợt tăng này chủ yếu mang tính kỹ thuật, do hiện tượng "ép mua", nên chưa chắc bền vững.

Trên sàn Coinbase, Bitcoin có lúc tiến sát mốc 75.000 USD trước khi điều chỉnh nhẹ, trong khi Ether tăng mạnh hơn, lên khoảng 2.380 USD - cao nhất kể từ đầu tháng 2.

Ngoài yếu tố kỹ thuật, thị trường còn được hỗ trợ bởi kỳ vọng căng thẳng giữa Mỹ và Iran có thể hạ nhiệt.

VPBank và OKX chính thức ký kết hợp tác vào ngày 14-4

Ở diễn biến liên quan, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và OKX – một trong những nền tảng tài sản số lớn nhất thế giới ngày hôm nay đã chính thức ký kết Biên bản thỏa thuận chiến lược đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc thúc đẩy sự hình thành và phát triển thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam theo hướng minh bạch, an toàn và bền vững.

Việc ký kết hợp tác giữa VPBank và OKX được xem là bước đi tiên phong của một định chế tài chính hàng đầu Việt Nam nhằm tiếp cận lĩnh vực tài sản số một cách bài bản, có kiểm soát và phù hợp với định hướng của cơ quan quản lý.

Theo nội dung hợp tác, OKX sẽ đồng hành cùng VPBank trong việc tư vấn chiến lược, chia sẻ kinh nghiệm vận hành và cung cấp giải pháp công nghệ, cũng như kết nối thanh khoản phù hợp với các quy định hiện hành, cho nền tảng giao dịch tài sản số của Công ty CP Sàn giao dịch Tài sản Mã hóa Việt Nam Thịnh Vượng (CAEX) - một thành viên trong hệ sinh thái VPBank.

Đồng thời, OKX, thông qua OKX Ventures, sẽ góp vốn vào CAEX trong tháng 4, giúp công ty đáp ứng yêu cầu vốn tối thiểu 10.000 tỷ đồng (tương đương 380 triệu USD) để tham gia chương trình triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam.

Thị trường tiền số hôm nay, 13-4: Bitcoin vẫn "lì đòn" giữ mốc quan trọng

(NLĐO)- Bitcoin đang tiếp tục giữ vững mốc quan trọng 70.000 USD trong bối cảnh thị trường chịu tác động từ căng thẳng địa chính trị.

Thị trường tiền số hôm nay, 12-4: Quan điểm trái chiều về Bitcoin

(NLĐO)- Trong khi nhà phân tích cho rằng Bitcoin đang phục hồi, một số chuyên gia khác lại cảnh báo giá có thể giảm sâu xuống dưới 60.000 USD trong năm 2026.

Thị trường tiền số hôm nay, 10-4: Một sàn quốc tế đầu tư vào sàn tiền số của VPBank

(NLĐO)- Sàn giao dịch tiền số OKX vừa thông báo đầu tư vào Công ty CP Sàn giao dịch tài sản mã hóa Việt Nam Thịnh Vượng của VPBank.

