Thị trường tiền số hôm nay, 15-4: Công ty sáng lập sàn tài sản mã hóa TCEX báo lãi nghìn tỉ

Tối 15-4, thị trường tiền số giảm nhẹ. Dữ liệu từ OKX cho thấy trong 24 giờ qua, Bitcoin giảm gần 0,2% xuống 74.201 USD. Nhiều đồng khác cũng đi xuống như Ethereum, Solana và XRP.

Theo CoinGecko, đà giảm chủ yếu do nhà đầu tư chốt lời sau khi giá tăng mạnh trước đó, trong bối cảnh thị trường còn biến động vì yếu tố địa chính trị.

Trước đó, Bitcoin từng tăng gần 76.000 USD nhờ kỳ vọng căng thẳng Mỹ - Iran hạ nhiệt, nhưng diễn biến đàm phán vẫn chưa rõ ràng.

Dù điều chỉnh, xu hướng ngắn hạn của Bitcoin vẫn được đánh giá tích cực. Nếu vượt 76.000 USD, giá có thể hướng tới 80.000 USD; ngược lại, nếu giảm dưới 72.000 USD, có thể lùi về 70.000 USD.

Trong diễn biến liên quan, Công ty CP Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS, mã chứng khoán: TCX) - đơn vị sáng lập và góp vốn Công ty CP Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Techcom (TCEX) vừa công bố báo cáo tài chính quý I năm 2026.

TCBS ghi nhận doanh thu đạt 2.783 tỉ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ năm trước và lợi nhuận trước thuế 1.458 tỉ đồng, tăng 11% so với quý I/2025.

Trên các mảng kinh doanh cốt lõi, TCBS củng cố vững chắc vị thế dẫn đầu thị trường. Cụ thể, Công ty giữ vững vị trí số 1 về thị phần phát hành trái phiếu doanh nghiệp với 86% thị phần (không bao gồm trái phiếu ngân hàng); duy trì top 3 trên HOSE với thị phần môi giới cổ phiếu 8,9% và top 2 trên HNX với 9,5%.

Mảng cho vay ký quỹ và ứng trước tiền bán tiếp tục thuộc nhóm dẫn đầu toàn thị trường với dư nợ vượt 44.700 tỉ đồng.

Trong lĩnh vực tài sản mã hóa, Công ty CP Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Techcom (TCEX) - với TCBS là đơn vị sáng lập và góp vốn là một trong 7 doanh nghiệp đầu tiên nộp hồ sơ đăng ký cấp giấy phép cung cấp tổ chức thị trường tài sản mã hóa theo quy định tại Nghị quyết 05/2025/NQ-CP của Chính phủ.

Về công nghệ và chuyển đổi AI, TCBS ghi nhận bước tiến quan trọng trong việc chuyển dịch sang mô hình AI Agentic (AI tác nhân), đồng thời mở rộng hệ sinh thái AI nội bộ tạo nền tảng để tự động hóa vận hành và nâng cao năng lực cạnh tranh dài hạn dựa trên công nghệ.

Bước sang quý II/2026, TCBS định hướng trở thành doanh nghiệp "AI Native", vận hành với các nhóm tinh gọn và từng bước thể chế hóa mô hình AI Agentic trong toàn bộ hệ thống.