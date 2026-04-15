Thị trường tiền số hôm nay, 15-4: Công ty sáng lập sàn tài sản mã hóa TCEX báo lãi nghìn tỉ

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Thị trường tiền số hôm nay, 15-4: Công ty sáng lập sàn tài sản mã hóa TCEX báo lãi nghìn tỉ

Tin - ảnh: Lê Tỉnh

(NLĐO)- Trong quý I/2026, TCBS - đơn vị sáng lập TCEX báo lãi trước thuế 1.458 tỉ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tối 15-4, thị trường tiền số giảm nhẹ. Dữ liệu từ OKX cho thấy trong 24 giờ qua, Bitcoin giảm  gần 0,2% xuống 74.201 USD. Nhiều đồng khác cũng đi xuống như Ethereum, Solana và XRP.

Theo CoinGecko, đà giảm chủ yếu do nhà đầu tư chốt lời sau khi giá tăng mạnh trước đó, trong bối cảnh thị trường còn biến động vì yếu tố địa chính trị.

Trước đó, Bitcoin từng tăng gần 76.000 USD nhờ kỳ vọng căng thẳng Mỹ - Iran hạ nhiệt, nhưng diễn biến đàm phán vẫn chưa rõ ràng.

Dù điều chỉnh, xu hướng ngắn hạn của Bitcoin vẫn được đánh giá tích cực. Nếu vượt 76.000 USD, giá có thể hướng tới 80.000 USD; ngược lại, nếu giảm dưới 72.000 USD, có thể lùi về 70.000 USD.

Trong diễn biến liên quan, Công ty CP Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS, mã chứng khoán: TCX) - đơn vị sáng lập và góp vốn Công ty CP Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Techcom (TCEX) vừa công bố báo cáo tài chính quý I năm 2026.

Thị trường tiền số hôm nay, 15-4: Công ty sáng lập sàn tài sản mã hóa TCEX báo lãi nghìn tỉ - Ảnh 1.

TCBS ghi nhận doanh thu đạt 2.783 tỉ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ năm trước và lợi nhuận trước thuế 1.458 tỉ đồng, tăng 11% so với quý I/2025.

Trên các mảng kinh doanh cốt lõi, TCBS củng cố vững chắc vị thế dẫn đầu thị trường. Cụ thể, Công ty giữ vững vị trí số 1 về thị phần phát hành trái phiếu doanh nghiệp với 86% thị phần (không bao gồm trái phiếu ngân hàng); duy trì top 3 trên HOSE với thị phần môi giới cổ phiếu 8,9% và top 2 trên HNX với 9,5%.

Mảng cho vay ký quỹ và ứng trước tiền bán tiếp tục thuộc nhóm dẫn đầu toàn thị trường với dư nợ vượt 44.700 tỉ đồng.

Trong lĩnh vực tài sản mã hóa, Công ty CP Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Techcom (TCEX) - với TCBS là đơn vị sáng lập và góp vốn là một trong 7 doanh nghiệp đầu tiên nộp hồ sơ đăng ký cấp giấy phép cung cấp tổ chức thị trường tài sản mã hóa theo quy định tại Nghị quyết 05/2025/NQ-CP của Chính phủ.

Về công nghệ và chuyển đổi AI, TCBS ghi nhận bước tiến quan trọng trong việc chuyển dịch sang mô hình AI Agentic (AI tác nhân), đồng thời mở rộng hệ sinh thái AI nội bộ tạo nền tảng để tự động hóa vận hành và nâng cao năng lực cạnh tranh dài hạn dựa trên công nghệ.

Bước sang quý II/2026, TCBS định hướng trở thành doanh nghiệp "AI Native", vận hành với các nhóm tinh gọn và từng bước thể chế hóa mô hình AI Agentic trong toàn bộ hệ thống. 

Thị trường tiền số hôm nay, 14-4: Bitcoin tăng sốc

Thị trường tiền số hôm nay, 14-4: Bitcoin tăng sốc

(NLĐO)- Thị trường tiền số đang được hỗ trợ bởi kỳ vọng căng thẳng giữa Mỹ và Iran có thể hạ nhiệt.

Thị trường tiền số hôm nay, 13-4: Bitcoin vẫn "lì đòn" giữ mốc quan trọng

(NLĐO)- Bitcoin đang tiếp tục giữ vững mốc quan trọng 70.000 USD trong bối cảnh thị trường chịu tác động từ căng thẳng địa chính trị.

Thị trường tiền số hôm nay, 12-4: Quan điểm trái chiều về Bitcoin

(NLĐO)- Trong khi nhà phân tích cho rằng Bitcoin đang phục hồi, một số chuyên gia khác lại cảnh báo giá có thể giảm sâu xuống dưới 60.000 USD trong năm 2026.

bitcoin tiền số Ethereum
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo