Thị trường tiền số hôm nay, 15-5: Giá Bitcoin sắp rơi mạnh?

Tối 15-5, thị trường tiền số diễn biến tích cực. Dữ liệu từ sàn OKX cho thấy trong 24 giờ qua, giá Bitcoin tăng hơn 1%, lên trên 80.500 USD.

Giá một số đồng tiền số lớn khác cũng đi lên, như BNB và XRP tăng gần 2%, lần lượt đạt mức 684 USD và 1,4 USD. Trong khi đó, giá Ethereum và Solana gần như đi ngang, giao dịch quanh mức 2.250 USD và 90,7 USD.

Trước đó, giá Bitcoin từng tăng lên mốc 82.000 USD nhờ thông tin tích cực từ việc Ủy ban Ngân hàng Thượng viện Mỹ thúc đẩy dự luật CLARITY - Đạo luật Minh bạch thị trường tài sản kỹ thuật số năm 2025.

Tuy nhiên, đà tăng này nhanh chóng chững lại do gặp lực cản mạnh và nhu cầu từ các quỹ đầu tư suy yếu.

Theo Cointelegrpah, vùng 82.000 USD đang là ngưỡng cản quan trọng, liên tục chặn đà tăng giá Bitcoin trong thời gian gần đây. Đây cũng là khu vực hội tụ của hai đường giá trung bình dài hạn, khiến mức này càng có ý nghĩa.

Theo nhà phân tích Sykodelic, nếu giá Bitcoin muốn tăng tiếp, cần vượt qua và giữ vững trên mốc 82.000 USD. Ngược lại, nếu tiếp tục thất bại, giá có thể lùi về vùng 74.000 - 77.000 USD.

Các chuyên gia tại Galaxy Trading cũng cho biết giá Bitcoin đã giao dịch dưới các mốc trung bình quan trọng này từ tháng 10-2025. Do đó, nếu vượt lên trở lại, đây sẽ là tín hiệu xác nhận xu hướng tăng.

Bitcoin đang giao dịch tại 80.513 USD Nguồn: OKX

Lần gần nhất giá Bitcoin vượt thành công các mốc này vào tháng 4-2025, giá đã tăng mạnh gần 50% và lập đỉnh lịch sử 126.000 USD.

Ở phía trên, thị trường còn đối mặt với một vùng cản lớn khác từ 84.000 - 85.400 USD, nơi nhà đầu tư đã mua vào khoảng 1,05 triệu Bitcoin. Đây được xem là vùng bán ra đáng kể mà thị trường cần vượt qua nếu muốn tăng tiếp.

Ngoài ra, dữ liệu lệnh giao dịch cho thấy lượng bán đang tập trung dày đặc quanh vùng 82.000 - 83.000 USD, thể hiện áp lực từ bên bán vẫn rất lớn.

Theo các chuyên gia, nếu vượt và giữ trên vùng 82.000 - 84.000 USD, giá Bitcoin có thể hướng tới mốc 92.000 USD. Nếu tiếp tục vượt qua vùng này, thị trường có thể bước vào một nhịp tăng mới.

Một yếu tố quan trọng hỗ trợ đà tăng là dòng tiền từ các tổ chức lớn. Tuy nhiên, thời gian gần đây dòng tiền này chưa ổn định khi các quỹ ETF Bitcoin liên tục có biến động.

Cụ thể, dữ liệu từ Farside Investors cho thấy chuỗi 5 ngày hút vốn gần 1,7 tỉ USD đã bị gián đoạn khi các quỹ bị rút 269 triệu USD vào ngày 7-5, thời điểm Bitcoin giảm dưới 80.000 USD.

Xu hướng rút vốn tiếp diễn trong tuần này, với 635 triệu USD bị rút trong ngày thứ tư - mức cao nhất kể từ cuối tháng 1.

Theo Glassnode, để thị trường phục hồi bền vững, dòng tiền lớn cần quay trở lại một cách ổn định. Khi đó, lực mua từ các tổ chức mới đủ mạnh để giúp Bitcoin vượt qua các vùng cản phía trên.

Trong khi đó, dữ liệu từ Capriole Investments cho thấy số lượng doanh nghiệp mua Bitcoin có tăng nhẹ gần đây, nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với giai đoạn cao điểm giữa năm 2025.

Hiện Strategy của Michael Saylor vẫn là một trong số ít doanh nghiệp duy trì mua vào đều đặn. Tuần trước, công ty này đã mua thêm 535 Bitcoin, trị giá khoảng 43 triệu USD.

Sau giao dịch, tổng lượng Bitcoin mà Strategy nắm giữ đạt 818.869 Bitcoin, với tổng chi phí khoảng 61,86 tỉ USD.