HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Thị trường tiền số hôm nay, 15-5: Giá Bitcoin sắp rơi mạnh?

Tin - ảnh: Lê Tỉnh

(NLĐO)- Chuyên gia nhận định giá Bitcoin muốn tăng cần giữ vững trên mốc 82.000 USD. Ngược lại, giá có thể lùi về vùng 74.000 - 77.000 USD

Tối 15-5, thị trường tiền số diễn biến tích cực. Dữ liệu từ sàn OKX cho thấy trong 24 giờ qua, giá Bitcoin tăng hơn 1%, lên trên 80.500 USD.

Giá một số đồng tiền số lớn khác cũng đi lên, như BNB và XRP tăng gần 2%, lần lượt đạt mức 684 USD và 1,4 USD. Trong khi đó, giá Ethereum và Solana gần như đi ngang, giao dịch quanh mức 2.250 USD và 90,7 USD.

Trước đó, giá Bitcoin từng tăng lên mốc 82.000 USD nhờ thông tin tích cực từ việc Ủy ban Ngân hàng Thượng viện Mỹ thúc đẩy dự luật CLARITY - Đạo luật Minh bạch thị trường tài sản kỹ thuật số năm 2025.

Tuy nhiên, đà tăng này nhanh chóng chững lại do gặp lực cản mạnh và nhu cầu từ các quỹ đầu tư suy yếu.

Theo Cointelegrpah, vùng 82.000 USD đang là ngưỡng cản quan trọng, liên tục chặn đà tăng giá Bitcoin trong thời gian gần đây. Đây cũng là khu vực hội tụ của hai đường giá trung bình dài hạn, khiến mức này càng có ý nghĩa.

Theo nhà phân tích Sykodelic, nếu giá Bitcoin muốn tăng tiếp, cần vượt qua và giữ vững trên mốc 82.000 USD. Ngược lại, nếu tiếp tục thất bại, giá có thể lùi về vùng 74.000 - 77.000 USD.

Các chuyên gia tại Galaxy Trading cũng cho biết giá Bitcoin đã giao dịch dưới các mốc trung bình quan trọng này từ tháng 10-2025. Do đó, nếu vượt lên trở lại, đây sẽ là tín hiệu xác nhận xu hướng tăng.

Thị trường tiền số hôm nay, 15-5: Bitcoin sắp rơi mạnh? - Ảnh 1.

Bitcoin đang giao dịch tại 80.513 USD Nguồn: OKX

Lần gần nhất giá Bitcoin vượt thành công các mốc này vào tháng 4-2025, giá đã tăng mạnh gần 50% và lập đỉnh lịch sử 126.000 USD.

Ở phía trên, thị trường còn đối mặt với một vùng cản lớn khác từ 84.000 - 85.400 USD, nơi nhà đầu tư đã mua vào khoảng 1,05 triệu Bitcoin. Đây được xem là vùng bán ra đáng kể mà thị trường cần vượt qua nếu muốn tăng tiếp.

Ngoài ra, dữ liệu lệnh giao dịch cho thấy lượng bán đang tập trung dày đặc quanh vùng 82.000 - 83.000 USD, thể hiện áp lực từ bên bán vẫn rất lớn.

Theo các chuyên gia, nếu vượt và giữ trên vùng 82.000 - 84.000 USD, giá Bitcoin có thể hướng tới mốc 92.000 USD. Nếu tiếp tục vượt qua vùng này, thị trường có thể bước vào một nhịp tăng mới.

Một yếu tố quan trọng hỗ trợ đà tăng là dòng tiền từ các tổ chức lớn. Tuy nhiên, thời gian gần đây dòng tiền này chưa ổn định khi các quỹ ETF Bitcoin liên tục có biến động.

Cụ thể, dữ liệu từ Farside Investors cho thấy chuỗi 5 ngày hút vốn gần 1,7 tỉ USD đã bị gián đoạn khi các quỹ bị rút 269 triệu USD vào ngày 7-5, thời điểm Bitcoin giảm dưới 80.000 USD.

Xu hướng rút vốn tiếp diễn trong tuần này, với 635 triệu USD bị rút trong ngày thứ tư - mức cao nhất kể từ cuối tháng 1.

Theo Glassnode, để thị trường phục hồi bền vững, dòng tiền lớn cần quay trở lại một cách ổn định. Khi đó, lực mua từ các tổ chức mới đủ mạnh để giúp Bitcoin vượt qua các vùng cản phía trên.

Trong khi đó, dữ liệu từ Capriole Investments cho thấy số lượng doanh nghiệp mua Bitcoin có tăng nhẹ gần đây, nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với giai đoạn cao điểm giữa năm 2025.

Hiện Strategy của Michael Saylor vẫn là một trong số ít doanh nghiệp duy trì mua vào đều đặn. Tuần trước, công ty này đã mua thêm 535 Bitcoin, trị giá khoảng 43 triệu USD.

Sau giao dịch, tổng lượng Bitcoin mà Strategy nắm giữ đạt 818.869 Bitcoin, với tổng chi phí khoảng 61,86 tỉ USD.

Tin liên quan

Thị trường tiền số hôm nay, 12-5: Đằng sau nhịp giảm của Bitcoin

Thị trường tiền số hôm nay, 12-5: Đằng sau nhịp giảm của Bitcoin

(NLĐO)- Dù thị trường rung lắc, nhưng các nhà phân tích vẫn cho rằng xu hướng tăng của Bitcoin chưa bị phá vỡ.

Thị trường tiền số hôm nay, 11-5: Một doanh nghiệp muốn rót 7.400 tỉ vào sàn mã hóa Techcom

(NLĐO)- TokenBay dự kiến huy động khoảng 7.400 tỉ đồng thông qua kênh trái phiếu nhằm đầu tư vào Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Techcom (TCEX)

Thị trường tiền số hôm nay, 7-5: Sàn giao dịch tài sản mã hóa Sacom có diễn biến mới

(NLĐO) - Sàn Sacom đã vượt qua vòng đánh giá đầu tiên trong quy trình xin cấp phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa.

bitcoin tiền số Ethereum
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo