Thị trường tiền số hôm nay, 16-4: Chuyện gì đang diễn ra với Bitcoin?

Tối 16-4, thị trường tiền số ghi nhận mức tăng nhẹ. Theo dữ liệu từ OKX, Bitcoin tăng 0,8%, lên gần 74.900 USD trong 24 giờ qua.

Các đồng tiền số lớn khác cũng đồng loạt đi lên. Ethereum và BNB cùng tăng hơn 0,5%, lần lượt đạt khoảng 2.346 USD và 623 USD. Solana tăng gần 3% lên 86,1 USD, trong khi XRP tăng khoảng 4%, lên mức 1,4 USD.

Tuy nhiên, theo Cointelegraph, đà tăng của Bitcoin đang gặp lực cản đáng kể quanh mốc 76.000 USD, khi giá chững lại tại vùng này trong bối cảnh hoạt động chốt lời ngắn hạn tăng mạnh nhất từ đầu năm 2026.

Cụ thể, dữ liệu cho thấy khoảng 63.000 Bitcoin có lãi đã được đưa lên sàn trong ngày 14-4, phản ánh xu hướng bán ra khi giá tăng cao. Đáng chú ý, nhóm nhà đầu tư mới đã chuyển gần 2.000 Bitcoin lên Binance, cho thấy áp lực chốt lời trong ngắn hạn.

Theo nhà phân tích Amr Taha, đây là làn sóng chốt lời rõ ràng đầu tiên sau khi Bitcoin quay lại vùng đỉnh tháng, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư ở các mức giá cao.

Ở chiều ngược lại, các nhà đầu tư lớn vẫn tiếp tục gom mua. Trong một ngày, hơn 71.000 Bitcoin đã được chuyển vào các ví tích lũy, mức cao nhất kể từ đầu năm 2022. Diễn biến này cho thấy dòng tiền lớn đang hấp thụ lượng bán ra từ nhóm ngắn hạn.

Sự giằng co giữa hai nhóm nhà đầu tư khiến Bitcoin chưa thể bứt phá. Sau nhiều lần không vượt mốc 76.000 USD, giá đã điều chỉnh về khoảng 73.500 USD, song xu hướng tăng ngắn hạn vẫn được duy trì.

Trong thời gian tới, Bitcoin có thể lùi về vùng 72.000-70.000 USD để củng cố lực cầu trước khi tăng trở lại. Ngược lại, nếu vượt mốc 80.000 USD, thị trường có thể bước vào giai đoạn biến động mạnh hơn.