Kinh tế

Thị trường tiền số hôm nay, 16-4: Chuyện gì đang diễn ra với Bitcoin?

Tin - ảnh: Lê Tỉnh

(NLĐO)- Bitcoin đang chững lại tại vùng 76.000 USD trong bối cảnh hoạt động chốt lời ngắn hạn tăng mạnh nhất từ đầu năm 2026.

Tối 16-4, thị trường tiền số ghi nhận mức tăng nhẹ. Theo dữ liệu từ OKX, Bitcoin tăng 0,8%, lên gần 74.900 USD trong 24 giờ qua.

Các đồng tiền số lớn khác cũng đồng loạt đi lên. Ethereum và BNB cùng tăng hơn 0,5%, lần lượt đạt khoảng 2.346 USD và 623 USD. Solana tăng gần 3% lên 86,1 USD, trong khi XRP tăng khoảng 4%, lên mức 1,4 USD.

Tuy nhiên, theo Cointelegraph, đà tăng của Bitcoin đang gặp lực cản đáng kể quanh mốc 76.000 USD, khi giá chững lại tại vùng này trong bối cảnh hoạt động chốt lời ngắn hạn tăng mạnh nhất từ đầu năm 2026.

Cụ thể, dữ liệu cho thấy khoảng 63.000 Bitcoin có lãi đã được đưa lên sàn trong ngày 14-4, phản ánh xu hướng bán ra khi giá tăng cao. Đáng chú ý, nhóm nhà đầu tư mới đã chuyển gần 2.000 Bitcoin lên Binance, cho thấy áp lực chốt lời trong ngắn hạn.

Thị trường tiền số hôm nay, 16-4: Chuyện gì đang diễn ra sau nhịp chững của Bitcoin? - Ảnh 1.

Bitcoin đang giao dịch tại 74.884 USD Nguồn: OKX

Theo nhà phân tích Amr Taha, đây là làn sóng chốt lời rõ ràng đầu tiên sau khi Bitcoin quay lại vùng đỉnh tháng, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư ở các mức giá cao.

Ở chiều ngược lại, các nhà đầu tư lớn vẫn tiếp tục gom mua. Trong một ngày, hơn 71.000 Bitcoin đã được chuyển vào các ví tích lũy, mức cao nhất kể từ đầu năm 2022. Diễn biến này cho thấy dòng tiền lớn đang hấp thụ lượng bán ra từ nhóm ngắn hạn.

Sự giằng co giữa hai nhóm nhà đầu tư khiến Bitcoin chưa thể bứt phá. Sau nhiều lần không vượt mốc 76.000 USD, giá đã điều chỉnh về khoảng 73.500 USD, song xu hướng tăng ngắn hạn vẫn được duy trì.

Trong thời gian tới, Bitcoin có thể lùi về vùng 72.000-70.000 USD để củng cố lực cầu trước khi tăng trở lại. Ngược lại, nếu vượt mốc 80.000 USD, thị trường có thể bước vào giai đoạn biến động mạnh hơn.

Thị trường tiền số hôm nay, 15-4: Công ty sáng lập sàn tài sản mã hóa TCEX báo lãi nghìn tỉ

Thị trường tiền số hôm nay, 15-4: Công ty sáng lập sàn tài sản mã hóa TCEX báo lãi nghìn tỉ

(NLĐO)- Trong quý I/2026, TCBS - đơn vị sáng lập TCEX báo lãi trước thuế 1.458 tỉ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái.

Thị trường tiền số hôm nay, 14-4: Bitcoin tăng sốc

(NLĐO)- Thị trường tiền số đang được hỗ trợ bởi kỳ vọng căng thẳng giữa Mỹ và Iran có thể hạ nhiệt.

Thị trường tiền số hôm nay, 13-4: Bitcoin vẫn “lì đòn” giữ mốc quan trọng

(NLĐO)- Bitcoin đang tiếp tục giữ vững mốc quan trọng 70.000 USD trong bối cảnh thị trường chịu tác động từ căng thẳng địa chính trị.

bitcoin tiền số Ethereum
