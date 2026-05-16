Thị trường tiền số hôm nay, 16-5: Bitcoin thổi bay hơn 500 triệu USD của nhà đầu tư

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Thị trường tiền số hôm nay, 16-5: Bitcoin thổi bay hơn 500 triệu USD của nhà đầu tư

Tin - ảnh: Lê Tỉnh

(NLĐO)- Các nhà đầu tư đã mất hơn 500 triệu USD khi Bitcoin rơi về vùng 78.000 USD.

Tối 16-5, thị trường tiền số đồng loạt giảm mạnh. Dữ liệu từ sàn OKX cho thấy trong 24 giờ qua, Bitcoin mất gần 3%, xuống quanh mức 77.900 USD, xóa sạch toàn bộ mức tăng của tuần trước.

Các đồng khác như Ethereum và XRP cùng mất hơn 3%, lần lượt xuống 2.170 USD và 1,4 USD. BNB và Solana giảm sâu hơn, gần 5%, còn 652 USD và 86,1 USD, cho thấy áp lực bán diễn ra trên diện rộng.

Theo CoinDesk, nhịp điều chỉnh đã xuất hiện rõ từ phiên sáng cùng ngày tại châu Á, khi Bitcoin rơi về vùng 78.000 USD, khiến các nhà đầu tư đặt cược giá tăng thiệt hại hơn 500 triệu USD.

Cú giảm này nhanh chóng kích hoạt làn sóng đóng vị thế trên toàn thị trường. Dữ liệu từ CoinGlass ghi nhận tổng giá trị các lệnh bị buộc đóng trong 24 giờ lên tới 581 triệu USD, chủ yếu đến từ các lệnh cược giá tăng.

Bitcoin và Ethereum chiếm phần lớn thiệt hại, trong đó có một lệnh đơn lẻ trên sàn Bitget bị đóng hơn 21 triệu USD. Diễn biến này cho thấy thị trường đã nghiêng mạnh về một phía, khiến rủi ro tăng cao khi giá đảo chiều, nhất là khi nhiều nhà đầu tư sử dụng vốn vay.

Không chỉ chịu áp lực nội tại, thị trường tiền số còn bị tác động từ bối cảnh tài chính toàn cầu. Chứng khoán Mỹ giảm mạnh, với S&P 500 ghi nhận phiên giảm sâu nhất kể từ tháng 3, trong khi nhóm cổ phiếu chip lao dốc sau giai đoạn tăng nóng.

Thị trường tiền số hôm nay , 16 - 5: Bitcoin giảm mạnh , nhà đầu tư thiệt hại 500 triệu USD - Ảnh 1.

Bitcoin đang giao dịch tại 77.975 USD Nguồn: OKX

Cùng lúc, lãi suất trái phiếu tại nhiều nền kinh tế lớn tăng cao, đồng USD mạnh lên và giá dầu duy trì ở mức cao.

Yếu tố chi phối chính là lo ngại lạm phát. Các số liệu giá cả tại Mỹ công bố trong tuần đều vượt dự báo, cộng thêm giá năng lượng leo thang do căng thẳng địa chính trị, khiến giới đầu tư thay đổi kỳ vọng.

Thay vì chờ nới lỏng chính sách, thị trường đang nghiêng về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tiếp tục tăng lãi suất.

Sự đảo chiều trong kỳ vọng này buộc thị trường tiền số phải định giá lại, chấm dứt giai đoạn lạc quan trước đó khi nhiều nhà đầu tư tin rằng dòng tiền giá rẻ sẽ sớm quay trở lại.

Tin liên quan

Thị trường tiền số hôm nay, 15-5: Giá Bitcoin sắp rơi mạnh?

Thị trường tiền số hôm nay, 15-5: Giá Bitcoin sắp rơi mạnh?

(NLĐO)- Chuyên gia nhận định giá Bitcoin muốn tăng cần giữ vững trên mốc 82.000 USD. Ngược lại, giá có thể lùi về vùng 74.000 - 77.000 USD

Thị trường tiền số hôm nay, 12-5: Đằng sau nhịp giảm của Bitcoin

(NLĐO)- Dù thị trường rung lắc, nhưng các nhà phân tích vẫn cho rằng xu hướng tăng của Bitcoin chưa bị phá vỡ.

Thị trường tiền số hôm nay, 11-5: Một doanh nghiệp muốn rót 7.400 tỉ vào sàn mã hóa Techcom

(NLĐO)- TokenBay dự kiến huy động khoảng 7.400 tỉ đồng thông qua kênh trái phiếu nhằm đầu tư vào Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Techcom (TCEX)

bitcoin giảm giá tiền số Ethereum
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo