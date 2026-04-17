Thị trường tiền số hôm nay, 17-4: Diễn biến Bitcoin sau tuyên bố bất ngờ của Iran về eo biển Hormuz

Tối 17-4, thị trường tiền số tiếp tục tăng. Dữ liệu từ sàn OKX cho thấy trong 24 giờ qua, Bitcoin đã tăng gần 4%, lên trên 77.200 USD. Các đồng tiền khác như Ethereum, XRP và Solana cũng ghi nhận biên độ tăng từ trên 4%-5%.

Theo Cointelegraph, Bitcoin bất ngờ vượt ngưỡng 76.000 USD ngay sau khi Bộ trưởng Ngoại giao Iran tuyên bố eo biển Hormuz sẽ được mở hoàn toàn cho tàu thương mại trong suốt thời gian còn lại của lệnh ngừng bắn giữa Mỹ, Israel và Iran. Cùng với đó, giá dầu thô thế giới giảm mạnh khoảng 10%.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X (Twitter) ngày 17-4, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Seyed Abbas Araghchi cho biết: "Thực hiện theo thỏa thuận ngừng bắn tại Lebanon, việc đi qua eo biển Hormuz của tất cả tàu thuyền thương mại được tuyên bố mở cửa hoàn toàn trong suốt thời gian còn lại của lệnh ngừng bắn".

Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng xác nhận thông tin này trên nền tảng Truth Social.

Bitcoin đang giao dịch tại 77.250 USD Nguồn: OKX

Ngay sau khi thông tin được công bố, theo dữ liệu từ CoinMarketCap, giá Bitcoin đã bật tăng mạnh. Ngược lại, giá dầu thô Brent - loại dầu thô chuẩn tham chiếu toàn cầu, đã giảm mạnh 10% chỉ trong một phiên, xuống còn khoảng 85 USD/thùng.

Các chuyên gia thị trường nhận định, khi căng thẳng chính trị tại Trung Đông hạ nhiệt, nhà đầu tư có xu hướng gia tăng giao dịch với các tài sản rủi ro cao như tiền mã hóa.

Tuy nhiên, lệnh ngừng bắn giữa Mỹ, Israel và Iran chỉ kéo dài hai tuần và sẽ hết hiệu lực vào ngày 22-4. Do đó, rủi ro căng thẳng bùng phát trở lại vẫn tồn tại và tiếp tục ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư trên thị trường tài chính.