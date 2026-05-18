Thị trường tiền số hôm nay, 18-5: Bitcoin đang diễn biến ra sao giữa căng thẳng Mỹ - Iran

Tối 18-5, thị trường tiền số đồng loạt đi xuống. Dữ liệu từ sàn OKX cho thấy trong 24 giờ qua, Bitcoin giảm hơn 1%, lùi về mức 77.500 USD. Nhiều đồng tiền số lớn khác cũng suy yếu, trong đó Ethereum, BNB, XRP cùng giảm khoảng 2%, còn Solana mất gần 2%.

Theo Cointelegraph, đà giảm kéo dài sang phiên sáng sớm ngày 19-5 tại châu Á, khi giá Bitcoin có thời điểm rơi về gần 76.000 USD.

Theo dữ liệu từ TradingView, trong 3 ngày gần nhất, đồng tiền số lớn nhất thế giới đã mất khoảng 7%, xuống mức thấp nhất trong ba tuần quanh 76.500 USD, xóa sạch mức tăng kể từ đầu tháng 5.

Trước đó, Bitcoin từng đạt gần 83.000 USD - mức cao nhất trong 13 tuần nhờ dòng tiền đổ vào các quỹ đầu tư lớn và kỳ vọng tích cực về chính sách tại Mỹ. Tuy nhiên, thị trường nhanh chóng đảo chiều khi căng thẳng địa chính trị gia tăng.

Cụ thể, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra cảnh báo cứng rắn với Iran liên quan đến tiến trình đàm phán hòa bình, khiến tâm lý nhà đầu tư trở nên thận trọng. Diễn biến này lập tức tác động đến thị trường tài chính, trong đó có tiền số.

Bitcoin đang giao dịch tại 77.558 USD Nguồn: OKX

Trong 24 giờ qua, khoảng 607 triệu USD các lệnh đặt cược giá tăng đã bị đóng, riêng Bitcoin chiếm khoảng 190 triệu USD. Tổng giá trị thanh lý trên toàn thị trường tiền số lên tới 677 triệu USD.

Song song đó, thị trường dầu mỏ cũng biến động mạnh. Giá dầu WTI có lúc tăng hơn 3% lên 104 USD/thùng, trước khi điều chỉnh về khoảng 101 USD do lo ngại nguồn cung bị ảnh hưởng.

Các chuyên gia nhận định giá dầu tăng có thể khiến áp lực lạm phát gia tăng, qua đó ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường tài chính nói chung.

Về xu hướng sắp tới, nhiều nhà giao dịch cho rằng bên bán đang chiếm ưu thế. Mốc 76.000 USD được xem là ngưỡng quan trọng, nếu giữ được, thị trường có thể ổn định trở lại; ngược lại, giá Bitcoin có thể tiếp tục giảm về vùng 71.000-73.000 USD, thậm chí xuống 65.000 USD.

Diễn biến hiện tại được đánh giá tương tự các đợt điều chỉnh trước, khi Bitcoin không vượt qua được các mức cản quan trọng và nhanh chóng quay đầu giảm sâu.