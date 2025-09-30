HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Thị trường tiền số hôm nay, 30-9: Shark Bình lên tiếng khi bị cộng sự cũ tố "úp bô"

Lê Tỉnh

(NLĐO)- Shark Bình cho biết người đứng sau vụ việc là "LVL (aka LL)" - một cựu nhân viên kỹ thuật từng được ông giúp đỡ nhiều lần.

Tối 30-9, thị trường tiền số ghi nhận sắc xanh. Dữ liệu từ sàn OKX cho thấy trong 24 giờ qua, Bitcoin tăng nhẹ 0,05%, lên trên mức 113.300 USD.

Thị trường tiền số tăng nhẹ

Các đồng tiền số khác cũng đi lên, như Ethereum tăng gần 1% lên 4.100 USD, BNB tăng 0,2% đạt 1.009 USD, Solana tăng 0,2% lên khoảng 208 USD.

Theo CoinTelegraph, Bitcoin đang ở thời điểm khá nhạy cảm. Sau khi bật tăng từ vùng quanh 109.000 USD, giá đã hồi phục tốt nhưng vẫn còn gặp cản ở một số mức quan trọng.

Thị trường tiền số hôm nay, 30-9: Shark Bình lên tiếng khi bị cộng sự cũ tố ‘úp bô’ - Ảnh 1.

Bitcoin đang giao dịch ở vùng 113.390 USD Nguồn: OKX

Các chuyên gia cho rằng vài ngày tới sẽ mang tính quyết định. Nếu Bitcoin giữ được đà tăng và đóng cửa ngày ở mức cao, đặc biệt là trên vùng kháng cự hiện tại, xu hướng đi lên có thể được củng cố. Khi đó, giá có thể tiến dần về mốc 115.000 – 118.000 USD trong ngắn hạn.

Ngược lại, nếu không giữ được và bị kéo xuống dưới, áp lực bán sẽ tăng. Khi đó, Bitcoin có nguy cơ lùi về quanh 105.000 – 107.000 USD trước khi tìm được lực mua mới.

Shark Bình

Tại Việt Nam, dư luận đang chú ý đến những phát biểu mới của ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) liên quan đến dự án AntEx.

Trên Facebook cá nhân có tích xanh, ông Bình đăng tải hai bài viết phản hồi sau khi xuất hiện một bài viết ẩn danh cáo buộc ông.

Trong bài viết mới nhất, ông Bình khẳng định mục đích của ông là "lôi những kẻ phản bội núp trong bóng tối vấy bẩn thanh danh tôi mấy năm qua" ra ánh sáng.

Thị trường tiền số hôm nay, 30-9: Shark Bình lên tiếng khi bị cộng sự cũ tố ‘úp bô’ - Ảnh 2.

Bài viết mới đây của Shark Bình liên quan đến việc bị tố "úp bô"

Ông chỉ ra người đứng sau vụ việc là "LVL (aka LL)", một cựu nhân viên kỹ thuật từng được ông giúp đỡ nhiều lần.

Theo Shark Bình, khi đầu tư vào AntEx, ông đã "sai lầm" khi giao cho người này vị trí CTO (Giám đốc kỹ thuật), qua đó nắm giữ mọi thứ, từ Key, Code, ví Blockchain...

Ông Bình cho rằng các cổ đông khác không có hiểu biết sâu về kỹ thuật và đã bị "phản bội và rồi hắn biến mất".

Ông Bình cáo buộc người này đứng sau các sự việc như "Backdoor vào kho Token của Dev, Rug-pull "úp bô" lên các nhà đầu tư, ví Blockchain bị hack...

Ông cho biết các cổ đông đã thu thập bằng chứng và làm việc với cơ quan chức năng không được xử lý vì crypto chưa được pháp luật công nhận, dấu vết điện tử bị xóa hoặc không rõ ràng, và tính ẩn danh của các ví crypto.

Trong một bài viết đăng trước đó vài giờ, ông Bình nhận định các thông tin ẩn danh là "hoàn toàn một chiều" và cho rằng người đăng bài "rất có thể chính là Tech Team ẩn danh đứng sau toàn bộ sự cố về Coin Antex đó".

Thị trường tiền số hôm nay, 30-9: Shark Bình lên tiếng khi bị cộng sự cũ tố ‘úp bô’ - Ảnh 3.

Trong một bài viết đăng trước đó vài giờ cùng ngày, Shark Bình cho rằng đó là thông tin một chiều

Trước đó, bài viết ẩn danh dài trên Facebook “Hội Tuesday. danglonbank.vn”, được cho là của một cộng sự cũ, lại đưa ra cáo buộc ngược lại.

Người này cho biết Shark Bình chính là nhà đầu tư trực tiếp 2,5 triệu USD vào AntEx, đồng thời giữ “chìa khóa ví” và đưa kế toán trưởng NextTech vào vị trí CFO để kiểm soát toàn bộ tài chính dự án.

Người viết phủ nhận cáo buộc thao túng giá token và tố ngược ông Bình mới là người chỉ đạo việc xả token ngay sau khi list sàn OKEX. Bài viết cũng đặt câu hỏi về số phận khoản 2,5 triệu USD đầu tư ban đầu.

Cuối cùng, người này khẳng định đã có bằng chứng và yêu cầu Shark Bình minh bạch tài chính.

Thị trường tiền số hôm nay, 29-9: Nhà đầu tư sắp chứng kiến cú sốc

(NLĐO) - Giới phân tích nhận định Bitcoin vượt ngưỡng 118.000 USD với lực mua mạnh.

(NLĐO) - Giới phân tích nhận định Bitcoin vượt ngưỡng 118.000 USD với lực mua mạnh.

Thị trường tiền số hôm nay, 28-9: Hàng tỉ USD đã bị “thổi bay” khi Bitcoin lao dốc

(NLĐO)- Tuần qua, Bitcoin khép lại ở vùng 109.600 USD, giảm hơn 5% và trở thành tuần mất giá mạnh thứ ba từ đầu năm.

Thị trường tiền số hôm nay, 27-9: Bất ngờ đảo chiều

(NLĐO) - Theo giới phân tích, thị trường tiền số sẽ không loại trừ khả năng sẽ tiếp tục điều chỉnh trong vài tuần tới.

