Người lao động News

Kinh tế

Thị trường tiền số hôm nay, 29-9: Nhà đầu tư sắp chứng kiến cú sốc

Lê Tỉnh

(NLĐO) - Giới phân tích nhận định Bitcoin vượt ngưỡng 118.000 USD với lực mua mạnh.

Tối 29-9, thị trường tiền số ghi nhận đà phục hồi mạnh. Theo dữ liệu từ sàn OKX, Bitcoin tăng hơn 2,3%, lên gần 112.000 USD. Các đồng tiền số khác cũng đi lên: Ethereum tăng 2,6% lên 4.090 USD, XRP tăng 2,7% đạt 2,8 USD, BNB tăng 3% vượt 1.000 USD, Solana tăng hơn 3% lên khoảng 205 USD.

Thị trường tiền số tăng mạnh

Trước đó, Bitcoin từng lùi sát 109.000 USD nhưng đã kịp bật trở lại, đóng cửa tuần trên 112.000 USD.

Theo CoinDesk, nhờ đó, tháng 9 ghi nhận mức tăng khoảng 3% và quý III tăng 4,4%, được đánh giá là mức biến động trung bình so với các năm trước.

Giới phân tích nhận định xu hướng tăng chưa thật sự chắc chắn. Nếu vượt ngưỡng 118.000 USD với lực mua mạnh, đà phục hồi có thể được củng cố.

Thị trường tiền số hôm nay, 29-9: Nhà đầu tư sắp chứng kiến cú sốc- Ảnh 1.

Bitcoin giao dịch ở mức gần 120.000 USD Nguồn: OKX

Ngược lại, nếu giảm xuống dưới 107.000 USD, thị trường có nguy cơ chứng kiến làn sóng thanh lý lệnh mua trị giá hàng tỉ USD.

Bước sang quý IV, kịch bản tích cực là chính sách tiền tệ Mỹ nới lỏng, hỗ trợ Bitcoin hướng lên vùng 125.000–130.000 USD.

Trong trường hợp ngược lại, nếu Cục Dự trữ Liên bang (FED) tiếp tục duy trì lập trường thận trọng, giá có thể tiếp tục dao động quanh 110.000 USD trước khi hình thành xu hướng rõ ràng hơn.

Tại Việt Nam, mới đây, Công ty CP Chứng khoán HD (HDS) đã xin ý kiến cổ đông tăng vốn lên hơn 5.100 tỉ đồng, trong đó dự kiến chi 1.470 tỉ đồng góp vốn thành lập Công ty CP Sàn giao dịch Tài sản mã hóa HD.

Trước đó, nhiều công ty chứng khoán khác cũng đã rót vốn lập pháp nhân riêng để vận hành sàn, như CAEX do VPBankS góp vốn, VIXEX do Chứng khoán VIX cùng đối tác sáng lập, hay TCEX liên quan hệ sinh thái Techcombank,...

