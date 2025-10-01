Thị trường tiền số hôm nay, 1-10: Xuất hiện công ty tài sản mã hóa vốn 10.000 tỉ đồng tại Việt Nam

Tối 1-10, thị trường tiền số tăng mạnh. Dữ liệu từ OKX cho thấy trong 24 giờ qua, Bitcoin (BTC) tăng hơn 3%, lên 116.500 USD.

Thị trường tiền số tăng mạnh

Các đồng tiền số khác cũng bật tăng: Ethereum (ETH) tăng hơn 3% lên 4.280 USD; XRP tăng 3,5% lên 2,9 USD; BNB tăng hơn 1% lên 1.020 USD; Solana (SOL) dẫn đầu đà tăng với hơn 6%, đạt 218 USD.

Theo CoinDesk, Bitcoin nhiều lần giữ được mốc 110.000 USD, trong khi Ethereum hồi lên sau khi rơi xuống 4.075 USD.

Các chuyên gia cho rằng xu hướng thị trường tới đây phụ thuộc nhiều vào dữ liệu kinh tế Mỹ, đặc biệt là báo cáo việc làm tháng 9 công bố cuối tuần này.

Bitcoin giao dịch ở mức 116.500 USD Nguồn: OKX

Nếu số người thất nghiệp tăng, khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ hạ lãi suất để hỗ trợ tăng trưởng, qua đó tạo lực đẩy cho Bitcoin và các đồng tiền số khác. Ngược lại, nếu thị trường việc làm vẫn mạnh, Fed có thể thắt chặt hơn, gây áp lực lên giá.

Hiện Bitcoin đang dao động trong vùng 108.000 – 118.000 USD. Một số chuyên gia nhận định đây là giai đoạn “tích lũy” trước khi có cú bứt phá rõ rệt.

Các Altcoin cũng cho thấy dấu hiệu phục hồi nhanh hơn, có thể trở thành điểm sáng nếu đà tăng quay lại.

Ethereum được kỳ vọng có thể tạo đáy sau đợt giảm vừa qua, trong khi Solana thu hút chú ý khi dòng tiền đổ vào mạng lưới tăng mạnh, làm dấy lên dự báo giá có thể hướng đến 300 USD.

Thị trường tiền số tiềm ẩn nhiều biến động

Tuy nhiên, thị trường vẫn tiềm ẩn nhiều biến động do chịu tác động từ các quyết định lãi suất và chính sách kinh tế của Mỹ.

Tại Việt Nam, sau khi Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 9/9/2025 của Chính phủ về việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam được ban hành, nhiều doanh nghiệp trong nước đã nhanh chóng nhập cuộc.

Đáng chú ý, Công ty CP Kinh doanh Tiền mã hóa và Tài sản Mã hóa Vimexchange vừa được thành lập vào tháng 6-2025 với vốn điều lệ là 10.000 tỉ đồng. Đây là công ty tài sản mã hóa đầu tiên ở Việt Nam đạt tới mức vốn điều lệ này.

Ngành nghề chính của công ty là hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu, chi tiết là hoạt động tư vấn đầu tư; kinh doanh bất động sản; dịch vụ môi giới bất động sản…

Mới đây, Công ty CP Chứng khoán HD đã lên kế hoạch huy động hơn 7.300 tỉ đồng, trong đó gần 1.500 tỉ đồng góp vốn vào Công ty CP Sàn giao dịch Tài sản mã hóa HD.

Nhiều doanh nghiệp khác như Công ty CP Chứng khoán Kỹ Thương, Công ty CP Chứng khoán SSI, Công ty CP Chứng khoán VPBANK... cũng thành lập pháp nhân, góp vốn vào các tổ chức vận hành sàn giao dịch tài sản số trong nước.