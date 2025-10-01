Thị trường tiền số hôm nay, 1-10: Xuất hiện công ty tài sản mã hóa vốn 10.000 tỉ đồng tại Việt Nam

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Thị trường tiền số hôm nay, 1-10: Xuất hiện công ty tài sản mã hóa vốn 10.000 tỉ đồng tại Việt Nam

Lê Tỉnh

(NLĐO)- Các chuyên gia nhận định thị trường tiền số vẫn tiềm ẩn nhiều biến động do chịu tác động từ các quyết định lãi suất và chính sách kinh tế của Mỹ.

Tối 1-10, thị trường tiền số tăng mạnh. Dữ liệu từ OKX cho thấy trong 24 giờ qua, Bitcoin (BTC) tăng hơn 3%, lên 116.500 USD.

Thị trường tiền số tăng mạnh 

Các đồng tiền số khác cũng bật tăng: Ethereum (ETH) tăng hơn 3% lên 4.280 USD; XRP tăng 3,5% lên 2,9 USD; BNB tăng hơn 1% lên 1.020 USD; Solana (SOL) dẫn đầu đà tăng với hơn 6%, đạt 218 USD.

Theo CoinDesk, Bitcoin nhiều lần giữ được mốc 110.000 USD, trong khi Ethereum hồi lên sau khi rơi xuống 4.075 USD.

Các chuyên gia cho rằng xu hướng thị trường tới đây phụ thuộc nhiều vào dữ liệu kinh tế Mỹ, đặc biệt là báo cáo việc làm tháng 9 công bố cuối tuần này.

Thị trường tiền số hôm nay, 1-10: Xuất hiện công ty tài sản mã hóa vốn 10.000 tỉ đồng tại Việt Nam - Ảnh 1.

Bitcoin giao dịch ở mức 116.500 USD Nguồn: OKX

Nếu số người thất nghiệp tăng, khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ hạ lãi suất để hỗ trợ tăng trưởng, qua đó tạo lực đẩy cho Bitcoin và các đồng tiền số khác. Ngược lại, nếu thị trường việc làm vẫn mạnh, Fed có thể thắt chặt hơn, gây áp lực lên giá.

Hiện Bitcoin đang dao động trong vùng 108.000 – 118.000 USD. Một số chuyên gia nhận định đây là giai đoạn “tích lũy” trước khi có cú bứt phá rõ rệt.

Các Altcoin cũng cho thấy dấu hiệu phục hồi nhanh hơn, có thể trở thành điểm sáng nếu đà tăng quay lại.

Ethereum được kỳ vọng có thể tạo đáy sau đợt giảm vừa qua, trong khi Solana thu hút chú ý khi dòng tiền đổ vào mạng lưới tăng mạnh, làm dấy lên dự báo giá có thể hướng đến 300 USD.

Thị trường tiền số tiềm ẩn nhiều biến động

Tuy nhiên, thị trường vẫn tiềm ẩn nhiều biến động do chịu tác động từ các quyết định lãi suất và chính sách kinh tế của Mỹ.

Tại Việt Nam, sau khi Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 9/9/2025 của Chính phủ về việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam được ban hành, nhiều doanh nghiệp trong nước đã nhanh chóng nhập cuộc.

Đáng chú ý, Công ty CP Kinh doanh Tiền mã hóa và Tài sản Mã hóa Vimexchange vừa được thành lập vào tháng 6-2025 với vốn điều lệ là 10.000 tỉ đồng. Đây là công ty tài sản mã hóa đầu tiên ở Việt Nam đạt tới mức vốn điều lệ này.

Ngành nghề chính của công ty là hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu, chi tiết là hoạt động tư vấn đầu tư; kinh doanh bất động sản; dịch vụ môi giới bất động sản…

Mới đây, Công ty CP Chứng khoán HD đã lên kế hoạch huy động hơn 7.300 tỉ đồng, trong đó gần 1.500 tỉ đồng góp vốn vào Công ty CP Sàn giao dịch Tài sản mã hóa HD.

Nhiều doanh nghiệp khác như Công ty CP Chứng khoán Kỹ Thương, Công ty CP Chứng khoán SSI, Công ty CP Chứng khoán VPBANK... cũng thành lập pháp nhân, góp vốn vào các tổ chức vận hành sàn giao dịch tài sản số trong nước.

Tin liên quan

Thị trường tiền số hôm nay, 30-9: Shark Bình lên tiếng khi bị cộng sự cũ tố "úp bô"

Thị trường tiền số hôm nay, 30-9: Shark Bình lên tiếng khi bị cộng sự cũ tố "úp bô"

(NLĐO)- Shark Bình cho biết người đứng sau vụ việc là "LVL (aka LL)" - một cựu nhân viên kỹ thuật từng được ông giúp đỡ nhiều lần.

Thị trường tiền số hôm nay, 29-9: Nhà đầu tư sắp chứng kiến cú sốc

(NLĐO) - Giới phân tích nhận định Bitcoin vượt ngưỡng 118.000 USD với lực mua mạnh.

Thị trường tiền số hôm nay, 28-9: Hàng tỉ USD đã bị “thổi bay” khi Bitcoin lao dốc

(NLĐO)- Tuần qua, Bitcoin khép lại ở vùng 109.600 USD, giảm hơn 5% và trở thành tuần mất giá mạnh thứ ba từ đầu năm.

bitcoin tiền số Ethereum
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo