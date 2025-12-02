HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Thị trường tiền số hôm nay, 2-12: Bitcoin dự báo giảm mạnh

Lê Tỉnh

(NLĐO)- Giá trị lớn nhất của Liên minh On-chain đối với IFC-HCM nằm ở chỗ mở ra một không gian thử nghiệm – sáng tạo – ứng dụng.

Tối 2-12, thị trường tiền số có diễn biến trái chiều. Dữ liệu từ sàn OKX cho thấy trong 24 giờ qua, Bitcoin tăng nhẹ 0,2, đạt 86.910 USD.

Đồng BNB tăng hơn 1% lên 835 USD, trong khi Ethereum và XRP giảm hơn 1%, còn lần lượt 2.800 USD và 2 USD. Solana giảm nhẹ 0,2%, đạt 127 USD.

Bitcoin dự báo giảm mạnh

Theo Cointelegraph, chứng khoán Mỹ được kỳ vọng tiếp tục đi lên nhờ dự báo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ giảm lãi suất vào tháng 12 và sang năm sau.

Tuy nhiên, Bitcoin lại đi ngược xu hướng. Chuyên gia Bloomberg Mike McGlone cảnh báo giá Bitcoin có thể giảm về khoảng 50.000 USD do thị trường đang quá yên tâm và ít biến động, tiềm ẩn nguy cơ điều chỉnh.

- Ảnh 1.

Bitcoin đang giao dịch ở vùng 86.900 USD Nguồn: OKX

Giá trị lớn nhất của liên minh on-chain

PGS-TS Nguyễn Hữu Huân, thành viên Ban Thư ký cho Tổ tư vấn Ban Chỉ đạo xây dựng và phát triển Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP HCM, cho biết sự ra đời của Liên minh Kinh tế On-chain đóng vai trò như một bước ngoặt quan trọng của Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP HCM (IFC TPHCM)

Giá trị lớn nhất của Liên minh On-chain đối với IFC-HCM nằm ở chỗ mở ra một không gian thử nghiệm – sáng tạo – ứng dụng mà các thị trường đi trước thường phải mất rất nhiều năm để hình thành.

Tại đây, các mô hình như trái phiếu số hóa, quỹ đầu tư on-chain, tài sản hóa bất động sản, tín chỉ carbon hay các hệ thống thanh toán xuyên biên giới có thể được triển khai thử nghiệm một cách bài bản và có giám sát.

Khi sản phẩm đã chứng minh được hiệu quả về mặt công nghệ và thị trường, nó có thể được mở rộng lên quy mô toàn quốc. Điều này giúp Việt Nam tránh rủi ro "đứng ngoài cuộc chơi" nhưng vẫn đảm bảo an toàn cho hệ thống tài chính truyền thống.

Theo PGS-TS Nguyễn Hữu Huân, khi các doanh nghiệp công nghệ, viện nghiên cứu, trường đại học và tập đoàn quốc tế cùng làm việc trong một hệ sinh thái on-chain chung, một thế hệ chuyên gia mới về tài chính số, blockchain và vận hành thị trường sẽ được hình thành.

Đây không chỉ là lực lượng phục vụ IFC-HCM, mà còn là nguồn nhân lực chiến lược cho toàn bộ nền kinh tế số Việt Nam.

Đối với tầm nhìn dài hạn, Liên minh On-chain còn mở ra cánh cửa để TP HCM xây dựng một nền kinh tế on-chain toàn diện, một cấu trúc kinh tế mà tài sản, giao dịch, dữ liệu và thị trường đều được vận hành trên nền tảng minh bạch, tốc độ cao và tích hợp xuyên biên giới.

Đó không phải là viễn cảnh xa vời, vì đang diễn ra tại Singapore (Project Guardian), Dubai (VARA) và Anh (FCA Sandbox).

"Một trung tâm tài chính không chỉ giao dịch vốn, mà còn sản sinh tri thức, tạo ra công nghệ và định hình các chuẩn mực vận hành mới cho nền kinh tế on-chain tương lai"- PGS-TS Nguyễn Hữu Huân nhấn mạnh.

