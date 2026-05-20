Kinh tế

Thị trường tiền số hôm nay, 20-5: Bitcoin có thể chạm mốc 255.000 USD vào cuối năm nay

Tin - ảnh: Lê Tỉnh

(NLĐO) - Bitcoin có thể dao động trong vùng 90.000 - 255.000 USD vào cuối năm nay và có thể đạt 128.000 - 308.000 USD vào cuối năm 2027.

Tối 20-5, thị trường tiền số tăng nhẹ trở lại. Dữ liệu từ sàn OKX cho thấy trong 24 giờ qua, Bitcoin tăng 0,5%, lên trên 77.200 USD.

Một số đồng tiền khác như Ethereum và BNB cùng tăng nhẹ 0,3%, trong khi XRP giảm 0,7% và Solana gần như đi ngang với mức giảm 0,1%.

Dù có nhịp hồi phục ngắn hạn, Bitcoin hiện vẫn thấp hơn khoảng 40% so với mức đỉnh thiết lập vào tháng 10-2025.

Tuy nhiên, theo Cointelegraph, một mô hình định giá dài hạn cho thấy đồng tiền này vẫn còn dư địa tăng trưởng đáng kể, thậm chí có thể phục hồi toàn bộ mức giảm và hướng tới mốc 255.000 USD vào cuối năm.

Mô hình này dựa trên xu hướng tăng dài hạn của Bitcoin, trong đó tốc độ tăng ở mỗi chu kỳ có xu hướng chậm lại.

Thực tế cho thấy các đỉnh lớn vào các năm 2013, 2017 và 2021 đều nằm ở vùng cao của mô hình, trong khi các giai đoạn giảm sâu thường quay về vùng thấp - được xem là vùng đáy dài hạn.

Đáng chú ý, đợt phục hồi gần đây của Bitcoin bắt đầu từ vùng giá thấp vào khoảng tháng 3-4, cho thấy lực mua đã quay trở lại tại khu vực từng nhiều lần đóng vai trò là đáy của thị trường. Diễn biến này giúp củng cố kỳ vọng tích cực.

Dự đoán giá Bitcoin 2026: Hướng tới mốc 255 . 000 USD cuối năm nay - Ảnh 1.

Bitcoin đang giao dịch tại 77.235 USD Nguồn: OKX

Theo một số phân tích, trong kịch bản thận trọng, Bitcoin có thể dao động trong vùng 90.000 - 255.000 USD vào cuối năm nay và có thể đạt 128.000 - 308.000 USD vào cuối năm 2027. Để so sánh, vào tháng 12-2023, giá Bitcoin chỉ quanh mức 43.000 USD.

Nhiều tổ chức tài chính cũng đưa ra dự báo lạc quan về triển vọng của Bitcoin. Một số nhận định đồng tiền này có thể đạt khoảng 150.000 USD trong năm 2026 và hướng tới 200.000 USD vào năm 2027, nhờ dòng tiền ngày càng lớn từ các tổ chức và quỹ đầu tư.

Bên cạnh đó, các yếu tố như chi tiêu công, nhu cầu phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo và xu hướng nới lỏng tiền tệ cũng được cho là có thể hỗ trợ giá Bitcoin quay lại vùng 126.000 USD trong năm nay.

Dù vậy, rủi ro giảm giá vẫn hiện hữu. Một số tín hiệu trên thị trường cho thấy áp lực bán có thể tiếp diễn, với kịch bản tiêu cực là Bitcoin có thể giảm xuống dưới 56.000 USD.

Tuy nhiên, dữ liệu cũng cho thấy lực nắm giữ dài hạn đang gia tăng, có thể giúp hạn chế đà giảm sâu. Một số phân tích nhận định vùng 65.900 - 70.500 USD sẽ là ngưỡng hỗ trợ quan trọng nếu thị trường tiếp tục suy yếu.

Thị trường tiền số hôm nay, 19-5: Nhà đầu tư hoảng loạn

