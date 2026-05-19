HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Thị trường tiền số hôm nay, 19-5: Nhà đầu tư hoảng loạn

Tin - ảnh: Lê Tỉnh

(NLĐO) - Thị trường tiền số đang chịu áp lực lớn khi dòng tiền rút ra nhanh, tâm lý lo ngại gia tăng và nhà đầu tư chuyển sang trạng thái phòng thủ.

Tối 19-5, thị trường tiền số tiếp tục lao dốc.

Dữ liệu từ sàn OKX cho thấy trong 24 giờ qua, Bitcoin giảm gần 1%, xuống mức 76.796 USD - gần như xóa sạch mức tăng của tháng 5.

Nguyên nhân chủ yếu đến từ căng thẳng gia tăng giữa Mỹ và Iran, khiến tâm lý thị trường trở nên tiêu cực. Diễn biến này khiến nhiều nhà đầu tư hoảng loạn, bán lỗ để hạn chế rủi ro.

Các đồng tiền số khác cũng suy yếu, khi Ethereum và XRP giảm hơn 1%, Solana mất gần 1%, còn BNB giảm khoảng 0,3%.

Theo Cointelegraph, so với đỉnh gần nhất 82.800 USD thiết lập ngày 6-5, Bitcoin đã giảm khoảng 7%. Việc không thể vượt qua vùng 82.000 USD, đồng thời đánh mất các mốc hỗ trợ quan trọng, cho thấy xu hướng thận trọng đang quay trở lại thị trường.

Dữ liệu từ CryptoQuant cho thấy hơn 10.000 Bitcoin do các nhà đầu tư ngắn hạn (nắm giữ dưới 155 ngày) đã được chuyển lên sàn Binance trong trạng thái thua lỗ.

Tại thời điểm đó, giá Bitcoin quanh 76.900 USD, thấp hơn khoảng 2% so với giá mua trung bình 78.440 USD, tương đương khoảng 769 triệu USD bị bán lỗ.

Theo chuyên gia phân tích Amr Tah, đây là dấu hiệu cho thấy áp lực tâm lý lớn trong nhóm nhà đầu tư ngắn hạn, dẫn đến tình trạng bán tháo hoặc "đầu hàng" khi thị trường điều chỉnh.

Hiện tượng này thường xuất hiện trong các nhịp giảm mạnh, khi nhà đầu cơ ngắn hạn dễ rơi vào trạng thái hoảng loạn.

- Ảnh 1.

Bitcoin giao dịch tại 76.796 USD Nguồn: OKX

Trước đó, một diễn biến tương tự vào giữa tháng 11-2025 đã khiến Bitcoin giảm 15%, từ 96.000 USD xuống 78.400 USD chỉ trong chưa đầy 5 ngày.

Bên cạnh đó, dữ liệu từ Glassnode thể hiện hơn 7,8 triệu Bitcoin đang được nắm giữ trong trạng thái thua lỗ. Lượng cung này tạo áp lực lớn, buộc thị trường phải hấp thụ trước khi có thể hình thành xu hướng tăng bền vững.

Đà giảm còn đi kèm với việc dòng tiền rút mạnh khỏi các quỹ đầu tư Bitcoin tại Mỹ. Các quỹ này ghi nhận dòng vốn âm trong 6-8 ngày gần nhất; riêng ngày thứ hai bị rút ròng 648,6 triệu USD - mức cao nhất kể từ cuối tháng 1.

Theo các chuyên gia, thị trường hiện chịu áp lực lớn khi dòng tiền rút ra nhanh, tâm lý lo ngại gia tăng và nhà đầu tư chuyển sang trạng thái phòng thủ.

Đồng thời, hoạt động của nhà đầu tư nhỏ lẻ ở mức thấp, lực bán trên thị trường phái sinh tăng mạnh và nhu cầu mua suy yếu cũng góp phần kéo giá đi xuống.

Về triển vọng, nếu xu hướng suy yếu tiếp diễn, Bitcoin có thể lùi về vùng 65.500 - 70.500 USD, được xem là khu vực có khả năng hình thành đáy nếu lực bán dần suy giảm.

Ở góc độ kỹ thuật, Bitcoin đã ghi nhận 5 phiên giảm liên tiếp, cho thấy đà giảm đang chiếm ưu thế. Nhiều chuyên gia nhận định giá có thể quay lại kiểm tra vùng hỗ trợ quanh 70.000 USD.

Một số ý kiến khác cảnh báo, nếu Bitcoin không giữ được vùng 74.500 - 76.000 USD, thị trường có thể tiếp tục giảm sâu hơn, thậm chí xuống dưới 65.000 USD trong ngắn hạn.

Tin liên quan

Thị trường tiền số hôm nay, 18-5: Bitcoin đang diễn biến ra sao giữa căng thẳng Mỹ - Iran

Thị trường tiền số hôm nay, 18-5: Bitcoin đang diễn biến ra sao giữa căng thẳng Mỹ - Iran

(NLĐO)- Bitcoin hiện giảm còn 77.500 USD khi căng thẳng giữa Mỹ - Iran ngày càng gia tăng

Thị trường tiền số hôm nay, 15-5: Giá Bitcoin sắp rơi mạnh?

(NLĐO)- Chuyên gia nhận định giá Bitcoin muốn tăng cần giữ vững trên mốc 82.000 USD. Ngược lại, giá có thể lùi về vùng 74.000 - 77.000 USD

Thị trường tiền số hôm nay, 16-5: Bitcoin thổi bay hơn 500 triệu USD của nhà đầu tư

(NLĐO)- Các nhà đầu tư đã mất hơn 500 triệu USD khi Bitcoin rơi về vùng 78.000 USD.

bitcoin tiền số Ethereum
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo