Kinh tế

Thị trường tiền số hôm nay, 22-9: Lộ diện nhiều doanh nghiệp Việt làm sàn giao dịch tiền số

Lê Tỉnh

(NLĐO)- Hiện Bitcoin đang dao động giữa mức hỗ trợ 114.000 USD và kháng cự 117.200 USD.

Sáng 22-9, thị trường tiền số tiếp tục trạng thái tiêu cực, khi nhiều đồng lớn giảm giá sâu hơn. Bitcoin vẫn giữ vị trí dẫn dắt nhưng đang mắc kẹt trong vùng dao động hẹp, còn Altcoin thì biến động mạnh hơn, khiến tâm lý nhà đầu tư thêm phần thận trọng.

Thị trường tiền số tiếp tục trạng thái tiêu cực

Theo dữ liệu từ OKX, Bitcoin giảm gần 1%, còn 114.600 USD. Ethereum lao dốc 3,4% về 4.330 USD, XRP giảm 2,4% xuống 2,915 USD, trong khi BNB mất 2,7% về 1.030 USD. Solana và Dogecoin cũng ghi nhận mức giảm đáng kể, cho thấy áp lực bán lan rộng toàn thị trường.

CoinTelegraph đánh giá vùng 114.000 – 117.200 USD là điểm mấu chốt của Bitcoin. Chuyên gia Rekt Capital cho rằng nếu phá vỡ mốc kháng cự 117.000 USD, đà tăng có thể quay trở lại mạnh mẽ.

Ngược lại, nếu rơi xuống dưới 114.000 USD, Bitcoin có thể về vùng 112.000 USD trước khi phục hồi. Điều này cho thấy các nhà đầu tư đang dồn sự chú ý vào những biến động sắp tới từ dữ liệu kinh tế Mỹ và động thái của Cục Dự trữ Liên bang (Fed).

Thị trường tiền số hôm nay, 21-9: Lộ diện thêm doanh nghiệp tham gia làm sàn giao dịch - Ảnh 1.

Bitcoin đang ở mức 114.600 USD Nguồn: OKX

Song song với biến động quốc tế, thị trường tiền số trong nước đang nóng lên kể từ khi Nghị quyết 05/2025/NQ-CP có hiệu lực từ ngày 9-9, mở ra giai đoạn thí điểm kéo dài 5 năm. Liên tiếp các sàn giao dịch tài sản mã hóa ra đời.

Thêm nhiều công ty tài sản mã hóa ra đời

Mới đây nhất, Công ty CP Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Việt Nam Thịnh Vượng (CAEX) vừa được thành lập ngày 19-9, ngành nghề kinh doanh chính là cung cấp dịch vụ liên quan đến tài sản mã hóa.

CAEX có vốn điều lệ 25 tỉ đồng, trong đó Công ty CP Chứng khoán VPBank (VPBankS) góp 2,75 tỉ đồng, tương ứng 11%. Cổ đông lớn nhất là Công ty CP LynkiD, nắm 50% vốn và 39% còn lại thuộc về Công ty TNHH Đầu tư Future Land.

Trước đó, ngày 26-8, Công ty CP Sàn giao dịch Tài sản mã hóa VIX (VIXEX) ra đời với vốn điều lệ 1.000 tỉ đồng. Trong cơ cấu cổ đông, Công ty CP Chứng khoán VIX góp 150 tỉ đồng, chiếm 15% vốn.

Một doanh nghiệp khác là Công ty CP Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Techcom (TCEX), thành lập từ tháng 5-2025 do ông Nguyễn Xuân Minh, Chủ tịch HĐQT công ty Chứng khoán Techcombank (TCBS), làm người đại diện pháp luật.

Theo ông Võ Trung Tín, Phó Chủ tịch Chi hội Blockchain TP HCM, đây là cơ hội lớn nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Nhà đầu tư, đặc biệt những người tham gia với vốn lớn, cần trang bị kiến thức, hiểu rõ nền tảng pháp lý và tuân thủ quy định. Cùng quan điểm, ông Phạm Duy Đông từ cộng đồng Saigontradecoin lưu ý việc kiên nhẫn chờ hướng dẫn chi tiết là điều cần thiết, tránh rủi ro từ những dự án huy động vốn chưa được phép.

