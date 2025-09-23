HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Thị trường tiền số hôm nay, 23-9: Sàn Binance và OKX cảnh báo khẩn

Lê Tỉnh

(NLĐO)- Gần đây, trên Facebook xuất hiện nhiều quảng cáo giả mạo về chương trình “tặng thưởng” khi đăng ký tài khoản trên các sàn quốc tế như Binance, OKX.

Thị trường tiền số tiếp tục chìm trong sắc đỏ

Sáng 23-9, thị trường tiền số tiếp tục chìm trong sắc đỏ. Dữ liệu từ sàn OKX cho thấy trong 24 giờ qua, Bitcoin giảm gần 2% còn 112.270 USD; Ethereum mất 4% xuống 4.170 USD; XRP lùi hơn 3% về 2,8 USD; BNB giảm mạnh gần 5% xuống 980 USD.

Theo Coindesk, nguyên nhân chính đến từ việc đồng USD phục hồi sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất. Khi USD tăng giá, các tài sản rủi ro như Bitcoin thường chịu áp lực bán. Nhiều lần thử vượt mốc quan trọng bất thành cho thấy lực mua của Bitcoin đang suy yếu.

Chuyên gia dự báo trong ngắn hạn Bitcoin có thể lùi về 107.000 USD nếu áp lực bán tiếp tục. Chỉ khi giá vượt 118.000 USD, xu hướng giảm mới được xem là chững lại.

Thị trường tuần này, giới đầu tư sẽ theo dõi sát các phát biểu của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và số liệu lạm phát Mỹ – yếu tố có thể tiếp tục ảnh hưởng mạnh đến đồng USD và Bitcoin.

Thị trường tiền số hôm nay: Cảnh báo lừa đảo trên Binance và OKX ngày 23 - 9 - Ảnh 1.

Bitcoin đang giảm xuống sát mức 112.000 USD Nguồn: OKX

Fanpage giả mạo tung khuyến mãi

Trong khi đó tại Việt Nam, gần đây nhiều fanpage rầm rộ quảng bá chương trình "tặng thưởng" khi đăng ký tài khoản trên các sàn quốc tế. Một trang có tên T.H giới thiệu: "Đăng ký Binance Desktop, kích hoạt tài khoản nhận ngay 150 USDT (gần 4 triệu đồng)". Một số trang khác đưa tin sàn OKX thưởng voucher Grab 100.000 đồng và cơ hội nhận 3 triệu đồng.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, đại diện sàn Binance khẳng định đây là thông tin giả mạo, khuyến cáo người dùng không truy cập để tránh bị lừa đảo.

OKX xác nhận hiện có chương trình ưu đãi chính thức từ 21-8 đến 30-9, với phần thưởng Grab 100.000 đồng và cơ hội nhận đến 3 triệu đồng nhưng chỉ đăng trên fanpage chính chủ của sàn này. Người dùng cần cảnh giác với các trang mạo danh.

Theo OKX, gần đây còn xuất hiện chiêu lừa đảo qua giao dịch P2P: kẻ gian dụ khách sang Zalo, gửi QR Code giả, khi quét sẽ bị chiếm đoạt tài khoản. Người dùng được khuyến cáo chỉ tải ứng dụng từ App Store hoặc Google Play, tuyệt đối không tải từ nguồn lạ để tránh nguy cơ cài mã độc, chiếm quyền kiểm soát ví điện tử hay tài khoản ngân hàng.

"Cần cảnh giác với website giả mạo, email lừa đảo, quảng cáo trên mạng xã hội. Những người mới hoặc ít kinh nghiệm nên chia sẻ thông tin này với bạn bè, người thân để giảm rủi ro" - đại diện OKX nhấn mạnh.

Thị trường tiền số hôm nay: Cảnh báo lừa đảo trên Binance và OKX ngày 23 - 9 - Ảnh 2.

Sàn Binance khẳng định đây là thông tin giả mạo

Thị trường tiền số hôm nay, 22-9: Lộ diện nhiều doanh nghiệp Việt làm sàn giao dịch tiền số

Thị trường tiền số hôm nay, 22-9: Lộ diện nhiều doanh nghiệp Việt làm sàn giao dịch tiền số

(NLĐO)- Hiện Bitcoin đang dao động giữa mức hỗ trợ 114.000 USD và kháng cự 117.200 USD.

Thị trường tiền số hôm nay, 21-9: Giới đầu tư Việt Nam vẫn còn băn khoăn

(NLĐO)- Theo quy định mới, nhà đầu tư trong và ngoài nước chỉ được giao dịch thông qua các tổ chức do Bộ Tài chính cấp phép.

Thị trường tiền số hôm nay, 20-9: Mọi nỗ lực đã bị xóa sạch

(NLĐO)- Bitcoin từng tiến sát mốc 118.000 USD trong phiên 19-9 nhưng với áp lực bán chốt lời đã nhanh chóng kéo giá lùi về quanh 115.600 USD.

bitcoin Ethereum Binance okx
