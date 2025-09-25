Thị trường tiền số hôm nay, 25-9: Đồng loạt giảm mạnh và dự báo gây bất ngờ

Thị trường tiền số ngày 25-9 ghi nhận giảm đồng loạt. Dữ liệu từ OKX cho thấy trong 24 giờ qua, đồng Bitcoin giảm 1,4%, xuống mức 111.400 USD.

Các đồng Altcoin khác như Ethereum (ETH) giảm 4,5%, xuống mức 3.980 USD; XRP giảm gần 2%, xuống 2.828 USD; BNB giảm gần 3%, xuống 990 USD; Solana (SOL) giảm hơn 5%, xuống 990 USD.

Theo CoinTelegraph, sáng 25-9, Bitcoin dao động quanh 111.300 USD, nhiều lần thử ngưỡng 111.000 USD, làm dấy lên lo ngại giá có thể tiếp tục điều chỉnh.

Bitcoin đang giao dịch ở mức 111.300 USD Nguồn: OKX

Thêm vào đó, dòng vốn vào các quỹ ETF Bitcoin giao ngay đã giảm hơn 50% so với tuần trước, trong khi nhà đầu tư nhỏ lẻ vẫn liên tục bán ròng.

Các chuyên gia cũng đưa ra nhận định trái chiều. Michael van de Poppe, nhà sáng lập MC Capital, cảnh báo nếu Bitcoin mất vùng hỗ trợ 112.000 – 110.000 USD, giá có thể rơi về 103.000 – 100.000 USD, đây sẽ là vùng “hấp dẫn để tìm cơ hội mua”.

Ông kỳ vọng sau một nhịp giảm nữa, xu hướng tăng sẽ sớm trở lại.

Ngược lại, nhà phân tích AlphaBTC cho rằng Bitcoin vẫn vận động trong kênh giá giảm và có khả năng lùi về 108.000 USD, thậm chí 105.000 – 100.000 USD nếu mốc hỗ trợ hiện tại không trụ vững.