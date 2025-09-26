Thị trường tiền số hôm nay, 26-9: Tiếp tục lao dốc, nhà đầu tư Bitcoin cần biết thông tin này

Tối 26-9, thị trường tiền số đồng loạt lao dốc. Dữ liệu từ OKX cho thấy Bitcoin (BTC) giảm gần 2%, xuống còn 109.400 USD.

Các đồng Altcoin cũng mất giá: Ethereum (ETH) giảm hơn 1% còn 3.930 USD; XRP giảm 2,5% còn 2.750 USD; BNB giảm hơn 4% xuống 945 USD; Solana (SOL) mất gần 2%, giao dịch ở mức 196 USD.

Rạng sáng cùng ngày, Bitcoin đã có lúc chạm 109.000 USD, gần mức thấp nhất trong tháng.

Đà giảm mạnh khiến tâm lý nhà đầu tư chuyển sang bi quan.

Bitcoin đang giao dịch ở vùng 109.400 USD Nguồn: OKX

Theo Crypto Fear & Greed Index, chỉ số đo lường tâm lý thị trường rơi xuống 28/100, thấp nhất kể từ tháng 4 và giảm 16 điểm chỉ trong một ngày.

Giới phân tích cho rằng vùng dưới 30 điểm thường phản ánh sự sợ hãi quá mức, yếu tố có thể báo hiệu một nhịp hồi phục.

Nhà phân tích Michael Pizzino nhận định việc tâm lý bi quan gia tăng trong khi giá Bitcoin vẫn trụ trên mốc 109.000 USD có thể là dấu hiệu sớm của giai đoạn đảo chiều.

“Các tín hiệu kỹ thuật khá tích cực nhưng xu hướng hồi phục vẫn cần thêm thời gian để xác nhận" - ông Michael Pizzino nói.

Dữ liệu từ nền tảng nghiên cứu Santiment cũng cho thấy tâm lý bi quan lan rộng trên mạng xã hội, trong khi các nhà đầu tư lớn tranh thủ gia tăng tích lũy. Đây được coi là yếu tố hỗ trợ cho kịch bản bật tăng.

Về triển vọng, giới phân tích dự báo ngắn hạn, Bitcoin có thể tiếp tục kiểm định ngưỡng 109.000 USD, thậm chí lùi về 105.000 USD trước khi hồi phục về vùng 112.000–115.000 USD.

Trung hạn, nếu dòng tiền được duy trì, giá có thể hướng tới 120.000–125.000 USD.

Ngược lại, nếu thủng mốc 105.000 USD, rủi ro giảm sâu về dưới 100.000 USD sẽ mở ra.



