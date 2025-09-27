HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Thị trường tiền số hôm nay, 27-9: Bất ngờ đảo chiều

Lê Tỉnh

(NLĐO) - Theo giới phân tích, thị trường tiền số sẽ không loại trừ khả năng sẽ tiếp tục điều chỉnh trong vài tuần tới.

Ngày 27-9, thị trường tiền số đồng loạt đi lên. Dữ liệu từ OKX cho thấy trong 24 giờ qua, Bitcoin tăng nhẹ 0,17%, lên 109.420 USD.

Thị trường tiền số đồng loạt tăng

Nhiều đồng tiền khác cũng tăng giá, gồm Ethereum (ETH) tăng 2,7%, đạt 4.022 USD; XRP tăng 1,6%, lên 2,785 USD; BNB tăng hơn 3%, lên 974 USD và Solana (SOL) bật hơn 3%, lên trên 203 USD.

Theo CoinDesk, đà phục hồi này xuất hiện sau khi Mỹ công bố số liệu lạm phát tháng 8 đúng dự báo, củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang (FED) có thể sớm nới lỏng chính sách tiền tệ.

Tuy nhiên, tâm lý thị trường vẫn thận trọng. Chỉ số phản ánh mức độ lạc quan - bi quan của nhà đầu tư xuống mức thấp nhất trong nhiều tháng, sau khi nhiều vị thế đầu tư lớn bị thua lỗ.

Thị trường tiền số hôm nay, 27-9: Bất ngờ đảo chiều - Ảnh 1.

Đồng Solana tăng mạnh trong tối 27-9 Nguồn: OKX

Theo giới phân tích, thị trường tiền số có thể bất ngờ bật tăng lại khi áp lực bán giảm. Song, cũng không loại trừ khả năng giá tiền số tiếp tục điều chỉnh trong vài tuần tới trước khi tìm được điểm cân bằng.

Báo cáo “Địa lý tiền điện tử năm 2025” của Chainalysis mới đây cho thấy Việt Nam được xếp thứ 3 thế giới về giá trị giao dịch on-chain, chỉ sau Ấn Độ và Hàn Quốc.

Một số kênh quốc tế còn ước tính tổng giá trị giao dịch tài sản mã hoá tại Việt Nam đã vượt 200 tỉ USD, tăng 55% trong vòng 12 tháng tính đến tháng 6-2025.

Dù mức tăng nêu trên thấp hơn Nhật Bản (120%) hay Hàn Quốc (100%), nhưng theo Chainalysis, điều này phản ánh đặc trưng của một thị trường đang bước vào giai đoạn trưởng thành, với xu hướng tăng trưởng bền vững thay vì chỉ đầu cơ ngắn hạn.

bitcoin tiền số Ethereum XRP
