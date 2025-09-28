Thị trường tiền số hôm nay, 28-9: Hàng tỉ USD đã bị “thổi bay” khi Bitcoin lao dốc

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Thị trường tiền số hôm nay, 28-9: Hàng tỉ USD đã bị “thổi bay” khi Bitcoin lao dốc

Lê Tỉnh

(NLĐO)- Tuần qua, Bitcoin khép lại ở vùng 109.600 USD, giảm hơn 5% và trở thành tuần mất giá mạnh thứ ba từ đầu năm.

Tối 28-9, thị trường tiền số ghi nhận diễn biến trái chiều. Dữ liệu từ sàn OKX cho thấy Bitcoin tăng nhẹ 0,18% lên 109.620 USD, song nhiều đồng Altcoin đồng loạt suy giảm: Ethereum lùi 0,5% còn 4.000 USD, XRP giảm 0,08% xuống 2,78 USD, BNB mất 0,3% về 973 USD, trong khi Solana giảm mạnh 1,4% về 200 USD.

Theo CoinDesk, Bitcoin khép lại tuần qua ở vùng 109.600 USD, mất hơn 5% và ghi nhận tuần giảm mạnh thứ ba từ đầu năm. Trong tuần, đồng tiền số này có cú rơi “thẳng đứng” từ 111.000 USD xuống quanh 109.000 USD – mức thấp nhất trong hơn ba tuần – sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) cắt giảm lãi suất.

Hệ quả là hơn 1,18 tỉ USD của nhà đầu tư bị “thổi bay” chỉ trong 24 giờ, với 256.000 tài khoản bị thanh lý hợp đồng. Trong số này, 1,06 tỉ USD đến từ các lệnh đặt cược giá sẽ tăng.

Tính chung quý III, Bitcoin chỉ tăng khoảng 1%, trong khi tháng 9 gần như đi ngang. Hiện đồng tiền số dao động trong vùng 107.000 – 111.000 USD, được xem là mốc hỗ trợ quan trọng. Nếu thủng ngưỡng này, nguy cơ giảm về 100.000 USD rất lớn. Ngược lại, để lấy lại đà tăng, Bitcoin cần vượt 115.000 USD mới có cơ hội hướng đến 120.000 USD.

- Ảnh 1.

Bitcoin đang giao dịch ở vùng 109.620 USD. Nguồn: OKX

Cũng liên quan đến tiền số và tài sản mã hóa, báo cáo mới của Chainalysis cho thấy Việt Nam tiếp tục nằm trong tốp 5 quốc gia chấp nhận tiền số cao nhất thế giới, cùng với Ấn Độ, Pakistan, Brazil và Mỹ. 

Trong đó, Ấn Độ giữ vị trí số 1 ba năm liên tiếp, giúp châu Á – Thái Bình Dương trở thành khu vực tăng trưởng mạnh nhất với giá trị giao dịch tăng 69% so với năm trước. 

Mỹ vươn lên vị trí thứ 2 nhờ dòng vốn ETF Bitcoin giao ngay và khung pháp lý rõ ràng, trong khi Nigeria tụt xuống hạng 6.

Việt Nam tiếp tục duy trì sức hút với tài sản số, phản ánh tiềm năng phát triển thị trường tiền mã hóa tại Đông Nam Á. 

Theo Chinhphu.vn, tuần qua, trong chuyến công tác tại Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE), Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đã làm việc với hai sàn lớn là Bybit và Binance.

Tại buổi gặp, Tổng giám đốc Bybit, nền tảng có hơn 2,5 triệu người dùng tại Việt Nam, khẳng định sẵn sàng đồng hành trong việc xây dựng khung pháp lý, chia sẻ kinh nghiệm và đào tạo nhân lực. Phó Thủ tướng đánh giá cao cam kết này, nhấn mạnh phát triển hành lang pháp lý cho tài sản số là nhiệm vụ cấp thiết để hình thành trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Làm việc với Binance, Phó Thủ tướng bày tỏ mong muốn tập đoàn này mở trụ sở tại Đà Nẵng và hợp tác với trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam trong triển khai sàn giao dịch tài sản mã hóa. Ông cũng mời Richard Teng, Tổng giám đốc Binance, nguyên lãnh đạo Abu Dhabi Global Market, làm cố vấn cấp cao cho quá trình phát triển trung tâm.

Tin liên quan

Thị trường tiền số hôm nay, 27-9: Bất ngờ đảo chiều

Thị trường tiền số hôm nay, 27-9: Bất ngờ đảo chiều

(NLĐO) - Theo giới phân tích, thị trường tiền số sẽ không loại trừ khả năng sẽ tiếp tục điều chỉnh trong vài tuần tới.

Thị trường tiền số hôm nay, 26-9: Tiếp tục lao dốc, nhà đầu tư Bitcoin cần biết thông tin này

(NLĐO)- Dữ liệu từ nền tảng nghiên cứu Santiment cho thấy tâm lý bi quan lan rộng trên mạng xã hội

Thị trường tiền số hôm nay, 25-9: Đồng loạt giảm mạnh và dự báo gây bất ngờ

(NLĐO) - Nếu Bitcoin mất vùng hỗ trợ 112.000 – 110.000 USD, giá có thể rơi về 103.000 – 100.000 USD.

bitcoin tiền số Ethereum BNB XRP
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo