Kinh tế

Thị trường tiền số hôm nay, 3-10: Thấy gì từ lùm xùm dự án Antex của Shark Bình?

Lê Tỉnh

(NLĐO) - Những người nắm giữ lượng Bitcoin vừa và nhỏ đã bắt đầu gom hàng, trong khi nhóm nhà đầu tư lớn vẫn tiếp tục bán.

Tối 3-10, thị trường tiền số tiếp tục khởi sắc. Dữ liệu từ sàn OKX cho thấy trong 24 giờ qua, Bitcoin (BTC) tăng gần 1%, lên mức 120.300 USD.

Nhiều nhà đầu tư đang mua lại Bitcoin

Các đồng altcoin khác cũng đồng loạt đi lên. Trong đó, Ethereum (ETH) tăng hơn 1,3%, đạt 4.480 USD; XRP tăng hơn 1%, lên hơn 3 USD; BNB tăng hơn 4%, lên 1.100 USD; còn Solana (SOL) tăng hơn 1%, lên 229 USD.

Theo CoinDesk, trong tuần qua, giá Bitcoin đã tăng khoảng 10%, lên 120.327 USD. Vào ngày 2-10, đồng tiền số này có lúc vượt 121.000 USD, mức cao nhất kể từ kỷ lục hồi giữa tháng 8, theo dữ liệu của CoinDesk.

Thị trường tiền số hôm nay, 3-10: Thấy gì từ lùm xùm dự án Antex của Shark Bình? - Ảnh 1.

Bitcoin đang giao dịch ở mức 120.353 USD Nguồn: OKX

Động lực tăng giá đến từ việc nhiều nhà đầu tư quay lại mua vào thay vì bán ra. Những người nắm giữ lượng Bitcoin vừa và nhỏ đã bắt đầu gom hàng, trong khi nhóm nhà đầu tư lớn vẫn tiếp tục bán.

Ngoài ra, thị trường Mỹ cũng góp phần tạo sóng, khi Bitcoin liên tục đi lên trong giờ giao dịch tại đây, mang lại mức tăng khoảng 8% chỉ trong 4 ngày.

Thấy gì từ vụ Shark Bình?

Ngày 3-10, tại Hội thảo Khoa học Quốc gia Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước 2025, do Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG) thuộc Đại học Kinh tế TP HCM (UEH) tổ chức, ThS Lưu Ánh Nguyệt - Phó Trưởng Ban Phát triển thị trường tài chính, Viện Chiến lược và Chính sách Kinh tế - Tài chính, Bộ Tài chính - đã có bài tham luận về thị trường tài sản mã hóa.

Bà Nguyệt cho biết Nghị quyết 05/2025/NQ-CP về thí điểm thị trường tài sản mã hóa do Chính phủ vừa ban hành là bước đi quan trọng để thúc đẩy thị trường tài sản số phát triển.

Liên hệ đến vụ việc liên quan dự án tiền mã hóa Antex của doanh nhân Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) gây chú ý thời gian gần đây, bà cho rằng dù các giao dịch tài sản mã hóa thường bị coi là ẩn danh, nhưng trên thực tế lại rất minh bạch nhờ có thể truy vết qua hệ thống code và dữ liệu trên blockchain.

Theo bà Nguyệt, dòng tiền từ nhà đầu tư chuyển vào ví dự án rồi tiếp tục luân chuyển qua các ví liên quan, kể cả ví cá nhân, đều có thể theo dõi công khai. Nếu cơ quan quản lý có công cụ giám sát phù hợp, việc kiểm soát và truy dấu dòng tiền là hoàn toàn khả thi.

Đây được xem là bài học quan trọng từ kinh nghiệm quốc tế, giúp Việt Nam vừa phát triển thị trường tài sản số, vừa bảo đảm tính minh bạch và an toàn cho nhà đầu tư.

Shark Bình bitcoin tiền số Ethereum BNB Antex
