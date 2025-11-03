Thị trường tiền số hôm nay, 3-11: Bitcoin sắp gặp sóng gió

Tối 3-11, thị trường tiền số đồng loạt giảm mạnh. Dữ liệu từ sàn OKX cho thấy trong 24 giờ qua, Bitcoin mất hơn 2,5%, xuống 107.700 USD, xóa sạch đà tăng cuối tuần.

Các đồng tiền lớn khác cũng chìm trong sắc đỏ, như Ethereum (ETH) giảm hơn 4% còn 3.701 USD; BNB giảm 6% còn 1.011 USD; XRP mất hơn 5,4% xuống 2,4 USD; Solana (SOL) giảm hơn 5%, về 175 USD.

Theo Cointelegraph, Bitcoin đã bất ngờ trượt xuống vùng 107.000 USD - mức thấp nhất nhiều ngày qua.

Chuyên gia CrypNuevo nhận định đây có thể là tuần giao dịch khó khăn nhất quý IV, với khả năng giá lùi về vùng 101.000 USD, được xem là ngưỡng hỗ trợ mạnh.

Bitcoin đang giao dịch ở vùng 107.700 USD Nguồn: OKX

Nhà phân tích Daan Crypto Trades cho rằng các mốc quan trọng sắp tới là 105.000 – 106.000 USD và 117.000 USD, trong khi một chuyên gia khác cảnh báo giá có thể còn giảm thêm trước khi phục hồi.

Tháng 11 thường là giai đoạn tích cực với Bitcoin, song năm nay đồng tiền này đã giảm khoảng 2%. Tâm lý nhà đầu tư trở nên bi quan, khi chỉ 33% người được khảo sát tin rằng giá có thể vượt 120.000 USD trong tháng này.

Dữ liệu từ Farside Investors cho thấy các quỹ Bitcoin rút vốn 3 ngày liên tiếp, trong đó BlackRock chiếm phần lớn.

Chuyên gia tiền số Charles Edwards nhận định nhu cầu mua của tổ chức đang yếu hơn lượng Bitcoin được khai thác mỗi ngày, dấu hiệu cho thấy lực cầu suy giảm.

Cùng lúc, CryptoQuant ghi nhận số người dùng hoạt động trên mạng Bitcoin giảm 26% so với cùng kỳ năm trước, phản ánh sự rút lui của nhà đầu tư nhỏ lẻ. Một số chuyên gia dự báo giá có thể còn lùi về vùng 98.500 USD trước khi ổn định trở lại.