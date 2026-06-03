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Kinh tế

Thị trường tiền số hôm nay, 3-6: Bitcoin mất phanh

Tin - ảnh: Lê Tỉnh

(NLĐO)- Ở ngắn hạn, vùng 65.000 - 66.000 USD có thể giúp giá Bitcoin hồi phục nhẹ nhưng khả năng rớt xuống mức 60.000 USD vẫn rất cao

Tối 3-6, thị trường tiền số giảm mạnh. Dữ liệu từ sàn OKX cho thấy trong 24 giờ qua, Bitcoin giảm hơn 3%, xuống 67.000 USD.

Các đồng khác như Ethereum và Solana giảm 5%, XRP giảm hơn 2,3%, trong khi đó BNB giảm hơn 6%.

Theo Cointleegraph, giá Bitcoin đã giảm 8%, xuống mức thấp nhất trong 9 tuần là 65.360 USD, từ đỉnh 71.300 USD thiết lập hôm thứ Ba, trong bối cảnh rủi ro địa chính trị gia tăng liên quan đến xung đột Mỹ - Iran.

Dữ liệu từ TradingView cho thấy Bitcoin chạm mức thấp mới 65.362 USD trên sàn Bitstamp, mức thấp nhất kể từ ngày 29-3, khi lực bán tiếp tục chiếm ưu thế. So với đỉnh gần nhất 82.800 USD, giá đã giảm tổng cộng 21%, đi kèm là làn sóng thanh lý mạnh trên thị trường.

Hơn 1,58 tỉ USD các vị thế mua bị buộc đóng, trong đó riêng Bitcoin chiếm 774,2 triệu USD. Đồng Ethereum đứng thứ hai với 440 triệu USD bị thanh lý.

Tổng cộng, khoảng 1,83 tỉ USD đã "bốc hơi" khỏi thị trường, bao gồm cả vị thế mua và bán. Đây là đợt thanh lý lớn nhất kể từ ngày 6-2, thời điểm Bitcoin lao dốc xuống dưới 60.000 USD.

Các nhà phân tích nhận định đây là một trong những phiên biến động mạnh nhất trong nhiều tháng gần đây.

Dữ liệu từ một số sàn giao dịch lớn cho thấy đây là đợt thanh lý vị thế mua lớn nhất kể từ sự kiện "thiên nga đen" vào tháng 10 trước đó. Tuy nhiên, quy mô vẫn thấp hơn mức 1,6 tỉ USD ghi nhận trong đợt sụp đổ do Covid-19 năm 2020, cho thấy thị trường đã phát triển hơn.

Thị trường tiền số hôm nay, 3-6: Bitcoin mất phanh - Ảnh 1.

Bitcoin đang ở vùng 67.000 USD Nguồn: OKX

Trong khi đó, lượng Bitcoin được nạp lên sàn Binance, sàn giao dịch lớn nhất thế giới, đã tăng lên mức cao nhất trong 3 tháng, đạt 659.000 Bitcoin.

Theo các chuyên gia, việc nguồn cung trên sàn tăng có thể làm gia tăng áp lực bán, đặc biệt khi giá đang giảm và thị trường biến động mạnh. Nếu xu hướng này tiếp diễn, biến động giá có thể còn lớn hơn.

Hiện Bitcoin được cho là đang bước vào giai đoạn phân phối mới, khi dòng tiền đổ lên sàn tăng trong bối cảnh tâm lý thị trường ở mức lo ngại cao.

Cointelegraph cho biết sau khi rơi xuống quanh 65.000 USD, giới đầu tư đang theo dõi các vùng giá có thể tạo điểm đỡ.

Một số chuyên gia cho rằng vùng dưới 66.000 USD là khu vực đáng chú ý, trong đó mốc khoảng 61.000 USD được xem là hỗ trợ quan trọng trong trung hạn. Đây cũng là vùng có thể thu hút lực mua trở lại.

Ở ngắn hạn, vùng 65.000 - 66.000 USD có thể giúp giá hồi phục nhẹ. Tuy nhiên, khả năng Bitcoin quay lại kiểm tra mốc 60.000 USD vẫn rất cao.

Nhiều nhận định cho rằng phe mua sẽ cố gắng bảo vệ mốc 60.000 USD, bởi nếu thủng ngưỡng này, Bitcoin có thể bước vào một xu hướng giảm mới.

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