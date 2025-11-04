Thị trường tiền số hôm nay, 4-11: Nhiều nhà đầu tư lỗ nặng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Thị trường tiền số hôm nay, 4-11: Nhiều nhà đầu tư lỗ nặng

Lê Tỉnh

(NLĐO)- Bitcoin đang giảm mạnh khi nhiều nhà đầu tư lo ngại giá sẽ rơi xuống dưới mốc 100.000 USD.

Tối 4-11, thị trường tiền số tiếp tục chìm trong sắc đỏ. Dữ liệu từ sàn OKX cho thấy trong 24 giờ qua, Bitcoin giảm hơn 4%, xuống vùng 103.700 USD.

Các đồng tiền số khác cũng mất giá mạnh, như Ethereum giảm hơn 6% còn 3.496 USD, XRP giảm hơn 7% về 2,2 USD, BNB giảm hơn 7% còn 942 USD và Solana (SOL) giảm hơn 8% còn 160 USD.

Theo Cointelegraph, Bitcoin giảm mạnh khi nhiều nhà đầu tư lo ngại giá sẽ rơi xuống dưới mốc 100.000 USD.

Thị trường tiền số hôm nay, 4-11: - Ảnh 1.

Bitcoin đang giao dịch ở vùng 103.700 USD Nguồn: OKX

Áp lực này xuất phát từ việc các nhà đầu tư lớn bán ra, chứng khoán Mỹ giảm và đồng USD mạnh lên, tạo ba yếu tố bất lợi đồng thời cho thị trường tiền số.

Nhà đầu tư Ted Pillows nhận định nếu Bitcoin mất mốc 100.000 USD, giá có thể tiếp tục điều chỉnh về 92.000 USD, gần với khoảng trống giá chưa được lấp trên thị trường hợp đồng tương lai CME.

Trader Daan Crypto Trades cảnh báo Bitcoin đã mất “mức hỗ trợ chính” sau vài tuần tăng giá gần đây.

Việc giảm giá mạnh khiến nhiều nhà đầu tư mới lỗ nặng, chỉ số lợi nhuận/lỗ chưa thực hiện của người giữ Bitcoin ngắn hạn rơi về vùng “bán tháo”, gần mức thấp nhất kể từ tháng 4.

Theo Glassnode, những giai đoạn như vậy thường là cơ hội tích lũy tốt cho các nhà đầu tư kiên nhẫn.

Hiện các nhà đầu tư đang theo dõi sát mốc 102.000–100.000 USD, vùng để đánh giá thị trường có thể hồi phục hay tiếp tục giảm sâu.

Tin liên quan

Thị trường tiền số hôm nay, 3-11: Bitcoin sắp gặp sóng gió

Thị trường tiền số hôm nay, 3-11: Bitcoin sắp gặp sóng gió

(NLĐO) - Một số chuyên gia dự báo giá Bitcoin có thể còn lùi về vùng 98.500 USD trước khi ổn định trở lại.

Thị trường tiền số hôm nay, 2-11: Cảnh báo chiêu lừa có thể khiến nhà đầu tư mất sạch

(NLĐO)- Giới phân tích nhận định Bitcoin chỉ bứt phá khi vượt 116.000 USD hoặc giảm dưới 107.000 USD.

Thị trường tiền số hôm nay 1-11: Giá Bitcoin sắp "biến động lớn"?

(NLĐO) - Thị trường tiền số đang hạ nhiệt dù Cục Dự trữ Liên bang Mỹ vừa hạ lãi suất, do lo ngại cơ quan này sẽ giữ lập trường cứng rắn trong tháng 12

bitcoin tiền số Ethereum
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo