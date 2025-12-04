Thị trường tiền số hôm nay, 4-12: Đằng sau cú rung lắc Bitcoin

Tối 4-12, thị trường tiền số ghi nhận diễn biến trái chiều. Dữ liệu từ sàn OKX cho thấy trong 24 giờ qua, Bitcoin giảm hơn 0,5%, xuống còn khoảng 92.500 USD.

Các đồng tiền số khác như XRP giảm hơn 2% còn 2,1 USD; BNB và Solana gần như đi ngang, giữ mức 903 USD và 141 USD. Ngược lại, Ethereum tăng hơn 2%, lên 3.160 USD.

Theo đài CNBC, những biến động mạnh gần đây của Bitcoin không phải điều bất thường. Dữ liệu từ CoinDesk cho thấy lịch sử các chu kỳ giá của Bitcoin thường có những đợt giảm sâu, sau đó lại mở ra các nhịp phục hồi mới.

Cuối tháng trước, đồng tiền này có thời điểm rơi về 80.000 USD, tương đương giảm khoảng 36% so với đỉnh hơn 126.000 USD hồi tháng 10. Đến cuối tuần qua, Bitcoin phục hồi lên hơn 93.000 USD nhưng vẫn thấp hơn 26% so với mức cao nhất.

Bitcoin vận động theo các chu kỳ kéo dài khoảng 4 năm. Trong chu kỳ hiện tại, đồng tiền này từng giảm 32,7% từ tháng 3 đến tháng 8-2024 và giảm thêm 31,7% từ tháng 1 đến tháng 4-2025.

Bitcoin đang giao dịch ở vùng 92.500 USD Nguồn: OKX

Các chu kỳ trước cũng chứng kiến những cú rơi tương tự: năm 2017 có 2 lần giảm 40%, năm 2021 có đợt giảm hơn 55% khi Trung Quốc cấm khai thác Bitcoin, nhưng giá vẫn phục hồi và đạt đỉnh mới cuối năm.

Theo CoinDesk Data, phần lớn các đợt giảm mạnh đều xảy ra trong bối cảnh xu hướng chung còn tích cực, ngoại trừ cú sốc do lệnh cấm khai thác năm 2021.

Làn sóng biến động từ ngày 10-10 đến nay khiến hơn 1,6 triệu nhà đầu tư bị "xóa sổ" vị thế, tổng giá trị thiệt hại khoảng 19,37 tỉ USD. Đây được xem là vụ thanh lý lớn nhất trong lịch sử thị trường tiền số và ảnh hưởng của nó vẫn đang lan rộng.

Bà Lucy Gazmararian, sáng lập Token Bay Capital, nhận định sự kiện này diễn ra đúng lúc nhiều người lo ngại thị trường đã qua đỉnh, khiến tâm lý nhà đầu tư thêm căng thẳng.

Trong các "mùa đông crypto" trước, Bitcoin từng giảm 70%-80% so với đỉnh, điều hiện chưa xảy ra nhưng vẫn là nỗi lo lớn.

"Thời điểm rơi vào giai đoạn nhạy cảm của chu kỳ khiến nhiều nhà đầu tư dè dặt, lo ngại kịch bản giảm tới 80% có thể lặp lại" - bà Lucy Gazmararian nói.